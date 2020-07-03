Общество
RT на русскомОтец Хабиба Нурмагомедова скончался в Москве
Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, скончался в Москве. Об этом политик написал в своём Telegram-канале.
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Политика
О чем говорят результаты голосования
Окончательные итоги голосования об изменении Конституции пока не подведены, но от подсчета нескольких отдаленных или заграничных участков сильно не изменятся: 57,7 млн голосов «за» поправки, 15,8 млн голосов «против» поправок.
Полит.ру вчера в 12:30
Политика
Глава «Союза женщин России» пожаловалась Путину на мороженое «Радуга»
Владимир Путин ответил, что этим должны заняться общественные организации, которые «разделяют официальную позицию российской власти».
Говорит Москва 09:46
Общество
Вандалы написали «расистская рыба» на статуе Русалочки в Копенгагене
Статуя Русалочки в столице Дании в очередной раз подверглась акту вандализма. На этот раз на ней написали фразу расистская рыба.
iReactor 09:07
Происшествия
Адвокат Ефремова заявил, что актер отказался признать вину в ДТП
Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил о невиновности своего клиента в смертельном ДТП в центре Москвы.
Ведомости 07:34
Религия
Лишенный сана схиигумен Сергий отказался покидать монастырь
Отец Сергий (Романов), которого церковный суд лишил сана, в новом видеообращении заявил, что отказывается покидать Среднеуральский женский монастырь.
ТАСС 10:02
Общество
В Тюменской области до 21 июля продлили режим повышенной готовности
В регионе продолжит действовать масочный режим. С 8 июля в общественном транспорте будет запрещено находится без маски.
Муксун.fm 11:51
Единоборства
Путин выразил соболезнования Хабибу в связи с кончиной его отца
Президент России Владимир Путин позвонил бойцу Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабибу Нурмагомедову и выразил соболезнования в связи с кончиной его отца Абдулманапа Нурмагомедова, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-секретаря главы российского государства Дмитрия Пескова.
Газета.Ru 11:03
Происшествия
Замглавы Минобрнауки задержана по делу о хищении 40 млн рублей
В рамках уголовного дела о хищении 40 млн руб. бюджетных средств полиция задержала предпринимателя и статс-секретаря--заместителя министра науки и высшего образования Марину Лукашевич.
Коммерсантъ 11:21
Происшествия
Старший следователь по особо важным делам СКР задержан за взятку
Уголовное дело о получении Русланом Миниахметовым взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК) лично возбудил председатель СКР Александр Бастрыкин, к которому поступили материалы из ФСБ России.
Коммерсантъ 11:56
Происшествия
Четыре человека погибли в Турции из-за взрыва на фабрике фейерверков
В Турции произошел взрыв на фабрике фейерверков в провинции Сакарья, четыре человека погибли и 97 получили ранения.
РБК 10:39
Музыка
Группа «Ленинград» выпустила клип после объявления о распаде
Музыкант Сергей Шнуров решил возродить группировку "Ленинград" и выпустил новый клип на песню "Фотоссесия".
Piter.tv 00:44
Общество
Мурашко допустил возвращение к полноценной жизни в России к февралю
Возвращение к полноценной жизни в России после пандемии коронавируса станет возможным не раньше февраля.
Известия 02:36
Наука
Ужастики помогли психологически справиться с пандемией COVID-19
Колтан Скривнер (Coltan Scrivner) из Университета Чикаго вместе с коллегами решила выяснить, помогает ли просмотр ужастиков и фильмов о пандемиях психологически справляться с эпидемией коронавируса COVID-19.
N+1 09:53
Политика
Владимир Путин подписал указ о поправках к Конституции России
Ново-Огарево, Московская область, 3 июля 2020, 16:31 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о вступлении поправок к Конституции России в силу.
REGNUM 09:31
Футбол
42-летний вратарь Буффон по окончании карьеры хочет доучиться в школе
Вратарь итальянского футбольного клуба «Ювентус» 42-летний Джанлуиджи Буффон заявил, что после завершения карьеры посвятит время себе и семье.
News.ru 05:59
Спорт
ВФЛА не смогла в срок выплатить World Athletics штраф в 5 млн долларов
Выяснилось, что ВФЛА задолжала большой долг размером более пяти миллионов долларов международной компании World Athletics и не смогла его выплатить в обозначенные сроки.
CT news 03:49
Экономика
Россияне смогут получить новую выплату от 6,5 тыс. рублей на каждого
Премьер-министр Михаил Мишустин заявил о том, что в скором времени россиян ждет новая мера господдержки, затрагивающая около 1,5 миллиона человек.
Live24 вчера в 12:15
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В Минздраве назвали регионы с самой высокой заболеваемостью раком
Архангельская область стала лидером среди российских регионов по заболеваемости злокачественными новообразованиями в 2019 году.
РБК 01:30
Армия и оружие
НАТО обеспокоено активностью российских подлодок в Северной Атлантике
Американские СМИ со ссылкой на военных аналитиков и чиновников НАТО сообщают, что 10 российских подводных лодок участвовали в маневрах в Северной Атлантике.
Газета.Ru 03:39
Футбол
Отец Глушенкова прокомментировал информацию об интересе «Зенита»
Александр Глушенков, отец полузащитника «Крыльев Советов» Максима Глушенкова, отреагировал на информацию об интересе к его сыну со стороны петербургского «Зенита».
Чемпионат 11:21
Культура
В Москве умер старейший актер театра Российской армии Александр Петров
Телеканал Санкт-Петербург 10:35
Экономика
Экс-зампред ЦБ Поздышев переходит в Банк международных расчетов
Бывший зампред ЦБ, председатель наблюдательного совета Управляющей компании Фонда консолидации банковского сектора (УК ФКБС) Василий Поздышев покидает свой пост, сообщается на сайте регулятора.
Коммерсантъ 11:46
Финансы
Курс рубля упал до минимальных значений
По данным Московской биржи на 14.30 пятницы, на максимуме доллар доходил до 71,44 рубля, евро — до 80,26 рубля.
Югополис 08:51
Общество
В США ликвидировали автономную зону Сиэтла
Властям США силами сотни полицейских удалось ликвидировать так называемую автономную зону Капитолийского холма в городе.
Evo-rus.com 03:23
Общество
Росавиация продлила до 1 августа запрет на зарубежные рейсы
Москва, 3 июля 2020, 10:05 — REGNUM Росавиация продлила запрет на международное авиасообщение до 1 августа 2020 года, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).
REGNUM 03:05
Происшествия
Главу СКР попросили заняться делом умершей чеченки после извинений ее матери
Lenta.ru 12:19
Политика
Глава НАО заявил об отказе объединять регион с Архангельской областью
Глава Ненецкого автономного округа (НАО) Юрий Бездудный заявил об отказе объединять регион с Архангельской областью.
Lenta.ru вчера в 16:39
Общество
Выпускники московских школ сдали первый ЕГЭ
Московские выпускники сдали ЕГЭ по географии, литературе и информатике, на эти экзамены зарегистрировались около 25 тысяч выпускников, результаты станут известны не позднее 15 июля, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента образования и науки.
РИА Новости 10:48
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Сын Никаса Сафронова высмеял преобразившегося на 100 кг Фадеева
Пианист заявил, что хотел поработать с Максом: «Это был бы хороший тандем самого большого в мире музыканта — меня — и самого большого продюсера».
Вестник 06:50
Космос
Нижегородцы смогут увидеть парад планет в ночь на воскресенье
Pro Город НН 10:57