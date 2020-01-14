Шоу-бизнес

ФАНФАНОтец Меган Маркл собирается давать против нее показания в суде

Принц Гарри и новоиспеченная супруга в октябре 2019 года заявили, что будут подавать в суд на таблоид Mail on Sunday из-за публикации письма Меган к отцу.
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Отец Меган Маркл, супруги британского принца Гарри, заявил о готовности дать показания против своей дочери при рассмотрении в суде дела о публикации ее личного письма британским таблоидом Mail on Sunday, сообщает газета Daily Telegraph
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