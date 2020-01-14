с чего всё началось

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2019 года принц Гарри подал в суд на британский таблоид Mail on Sunday за публикацию личного письма Меган Маркл к своему отцу. В результате этого она стала объектом травли со стороны журналистов Великобритании.

Отец Меган Маркл выразил готовность дать показания против нее в суде

Общество ВЦИОМ: Треть россиян устала от новогодних каникул Каждый третий россиянин (33 процента опрошенных) сообщил, что устал от длительных новогодних каникул, которые продолжались с 1 по 8 января.

Происшествия Школьница умерла от пневмонии во Владивостоке Министерство здравоохранения Приморья начало проверку по факту смерти учащейся начальных классов одной из школ Владивостока.

Единоборства Фьюри пообещал нокаутировать Уайлдера во втором раунде Британский боксер Тайсон Фьюри дал прогноз на свой бой против чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBC американца Деонтея Уайлдера.

Общество В работе соцсети «ВКонтакте» произошел сбой Пользователи соцсети жалуются на сбои в работе сайта (77 процентов), трудности при отправке сообщений (18 процентов) и при входе в аккаунт (4 процента).

Происшествия Самоучка-стоматолог из Китая нелегально лечил зубы сахалинцев Как сообщает пресс-служба УМВД России по Сахалинской области, установлено, что медицинские услуги осуществлял гражданин Китая, который недавно прибыли на Сахалин вместе со своими двумя знакомыми.

Происшествия При стрельбе в школе Техаса убит ученик Неизвестный учинил стрельбу в школе, расположенной в американском штате Техас в городе Хьюстон, в результате чего погиб один ученик.

Биатлон Юрлова-Перхт первой из россиянок стартует в спринте в Рупольдинге Российская биатлонистка Екатерина Юрлова-Перхт, пропустившая последний этап Кубка мира в немецком Оберхофе, в среду первой из представительниц России уйдет на спринтерскую дистанцию в Рупольдинге.

Экономика В России вырос нелегальный рынок сигарет Импорт табачного сырья вырос на 8,3%. По мнению экспертов, теневой рынок сигарет после введения маркировки существенно не сократился, так как в ряде торговых точек табачные изделия продолжают продавать без выдачи чека.

Армия и оружие Бомбардировщики B-52 больше не смогут применять ядерные бомбы Бомбы B61 / ©thedrive Стоит сказать, что Кристенсен был первым, кто обратил внимание на то, что 46 бомбардировщиков B-52H из примерно 70 оставшихся самолетов были лишены возможности применять ядерные бомбы еще в 2017 году.