Шоу-бизнес

REGNUMREGNUMОтец Меган Маркл выразил готовность дать показания против нее в суде

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2019 года принц Гарри подал в суд на британский таблоид Mail on Sunday за публикацию личного письма Меган Маркл к своему отцу. В результате этого она стала объектом травли со стороны журналистов Великобритании.
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с чего всё началось
Отец Меган Маркл, супруги британского принца Гарри, заявил о готовности дать показания против своей дочери при рассмотрении в суде дела о публикации ее личного письма британским таблоидом Mail on Sunday, сообщает газета Daily Telegraph
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СМИ узнали о готовности отца Меган Маркл выступить против нее в суде

РБКвчера в 21:35

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Известиявчера в 20:31

Отец Меган Маркл готов дать показания против нее в суде

BFM.ruвчера в 19:55

Отец Меган Маркл выразил готовность выступить против нее в суде

Российская газетавчера в 20:16

Отец Меган Маркл выразил готовность дать показания против нее в суде

REGNUMвчера в 19:32

Отец Меган Маркл может выступить против нее в суде

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Telegraph: отец Меган Маркл готов свидетельствовать против нее в суде

ТАССвчера в 18:23
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