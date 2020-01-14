Шоу-бизнес
REGNUMОтец Меган Маркл выразил готовность дать показания против нее в суде
Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2019 года принц Гарри подал в суд на британский таблоид Mail on Sunday за публикацию личного письма Меган Маркл к своему отцу. В результате этого она стала объектом травли со стороны журналистов Великобритании.
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с чего всё началось
Отец Меган Маркл, супруги британского принца Гарри, заявил о готовности дать показания против своей дочери при рассмотрении в суде дела о публикации ее личного письма британским таблоидом Mail on Sunday, сообщает газета Daily Telegraph.Известиявчера в 20:31
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