с чего всё началось

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2019 года принц Гарри подал в суд на британский таблоид Mail on Sunday за публикацию личного письма Меган Маркл к своему отцу. В результате этого она стала объектом травли со стороны журналистов Великобритании.

Отец Меган Маркл выразил готовность дать показания против нее в суде

Экономика РБК: Козак поручил проверить сделки по утилизации вагонов Зампред правительства Дмитрий Козак поручил Минпромторгу, Минэкономики и ФАС проверить несколько сделок между РЖД и ООО "Транслом" на утилизацию вагонов общей стоимостью около 110 млн руб. Поручение датировано 27 декабря, о результатах проверки будет доложено до 10 февраля, сообщает РБК со ссылкой на поручение господина Козака.

Интернет Браузер Chrome запретит отслеживание пользователей через cookie Браузеры Safari от Apple и Firefox от Mozilla уже запретили сторонним сервисам использовать cookie для отслеживания пользователей на других сайтах.

Гаджеты AMD не советует геймерам тратиться на Ryzen Threadripper 3990X Представитель AMD пояснил, что любителям игр нет смысла тратиться на Ryzen Threadripper 3990X, если они ничем другим на своём компьютере не занимаются.

Экономика Подешевевшие зерно и свинина испортили настроения российских аграриев Одной из главных причин, почему оценки состояния отрасли ухудшились, стали негативные финансовые результаты в ряде основных секторов АПК в 2019 году, пояснил руководитель группы по обслуживанию компаний агропромышленного бизнеса и потребительского сектора российского офиса Deloitte Ринат Хасанов.

Космос Пылинка возрастом 7 млрд лет найдена в австралийском метеорите По мнению авторов работы, старейшая из найденных частиц могла сформироваться в период активного звездообразования порядка 7 млрд лет назад, и эти звезды наработали ту пыль, которая имеет возраст 4,9 млрд лет и была обнаружена в метеорите.

Общество Власти Китая назвали симптомы нового типа коронавируса Зарегистрированный в китайском Ухане ранее неизвестный тип коронавируса на первых стадиях проявляется в виде высокой температуры и кашля.

Армия и оружие В Судане подавили вооруженный мятеж Вооруженный мятеж сотрудников разведки Судана был подавлен суданскими силовиками, сообщает портал Al-Mashhad со ссылкой на заявление Службы общей разведки страны.