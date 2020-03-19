Ранее была информация, что защитник "Оттавы" сдал положительный тест. Отец хоккеиста "Оттавы Сенаторз" Никиты Зайцева, Игорь Зайцев, опроверг информацию о том, что у его сына обнаружили коронавирус. Об этом сообщает издание Sport24.

Отец Никиты Зайцева сообщил, что у хоккеиста нет коронавируса

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