Отец хавбека петербургского «Зенита» Магомеда Оздоева Мустафа заявил, что игрок мог перейти в немецкий клуб «Вердер».

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Мустафа Оздоев, отец полузащитника «Зенита» Магомеда Оздоева, сообщил, что его сын получил предложение от немецкого «Вердера». По его словам, футболист ответил отказом, потому что хочет выступать в чемпионате России.

Отец Оздоева: «Магомед мог перейти в „Вердер“, но отказался»

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