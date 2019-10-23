Футбол
ProstoProSportОтец Оздоева: «Магомед мог перейти в „Вердер“, но отказался»
Мустафа Оздоев, отец полузащитника «Зенита» Магомеда Оздоева, сообщил, что его сын получил предложение от немецкого «Вердера». По его словам, футболист ответил отказом, потому что хочет выступать в чемпионате России.
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Отец хавбека петербургского «Зенита» Магомеда Оздоева Мустафа заявил, что игрок мог перейти в немецкий клуб «Вердер».Матч ТВ03:26
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