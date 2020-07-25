Религия
РЕН ТВРПЦ потребовала от лишенного сана Сергия очистить женский монастырь
Епархия РПЦ в Екатеринбурге потребовала от лишенного сана схимонаха Сергия (Николая Романова) покинуть захваченный им Среднеуральский женский монастырь. Решение суда Екатеринбургской епархии, лишившей схимонаха Сергия сана, утвердил в пятницу Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
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Бывший схиигумен Сергий рассказал, кому принадлежит земля Среднеуральского монастыря
Екатеринбург в эфире05:35
Схиигумен Сергий объяснил, почему не захватят его монастырь: «Объявим боевую тревогу»
Московский Комсомолец06:20
Иеромонах Лонгин объяснил, что грозит отцу Сергию, которого лишили сана
Екатеринбург Онлайнвчера в 23:08
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Происшествия
Генпрокуратура утвердила обвинение экс-губернатору Ишаеву
Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение против бывшего вице-президента "Роснефти", экс-губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева и гендиректора представительства "Роснефти" по региону Геннадия Кондратова, который был его соучастником.
Городовой вчера в 05:25
Общество
Бастрыкин заявил, что у следствия сомнений в виновности Фургала нет
Продолжается следствие по делу экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, обвиняемого в в покушении и заказе двух убийств.
Цензуры.Нет 23 июля в 07:06
Общество
Жители Хабаровска вышли на вторую за день акцию в поддержку Фургала
Вторая за день несанкционированная акция в поддержку арестованного экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала проходит в субботу в Хабаровске, передал корреспондент агентства "Интерфакса".
Интерфакс 06:51
Общество
Дегтярев прокомментировал митинги в Хабаровске словами «я им завидую»
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев сообщил, что завидует протестующим, выходящим на акции в поддержку арестованного бывшего губернатора Сергея Фургала, так как у них есть свободное время.
РБК 06:29
Экономика
Правительство одобрило выделение средств на выплаты безработным
Правительство одобрило выделение средств на выплату пособий безработным. Об этом сообщается на сайте кабмина.
РИА Новости 03:39
Футбол
Битаров поздравил «Аланию» с выходом в ФНЛ
Напомним, 24 июля исполком Российского футбольного союза (РФС) принял решение включить "Аланию" в число участников сезона-2020/21 первенства Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ).
Вестник Кавказа 00:21
Религия
Патриарх Кирилл призвал игумению Феофанию отказаться от Mercedes
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал настоятельницу московского Покровского монастыря игумению Феофанию (Мискину) отказаться от дорогостоящего автомобиля Mercedes Benz S-класса, сообщил в Telegram-канале глава синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.
РИА Новости 08:02
Общество
Мэр Комсомольска-на-Амуре встал на сторону протестующих в поддержку Фургала
Благодарность вышедшим на улицы сторонникам арестованного экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала выразил мэр Комсомольска-на-Амуре Александр Жорник.
ИА Красная Весна 05:11
Происшествия
Один человек пострадал в результате новой массовой драки на юге Москвы
Несмотря на обращения и призывы, стычки между армянами и азербайджанцами будут продолжаться, пока не будет улажена ситуация на границе двух стран, сказал в интервью «Эху» азербайджанский политолог Самир Мамедов.
Эхо Москвы 08:01
Политика
Дегтярев ответил на призывы покинуть пост врио главы Хабаровского края
Президент России на днях подписал указ, в котором говорится о снятии Сергея Фургала с должности губернатора Хабаровского края и назначении Дегтярева.
CT news 22 июля в 07:22
Происшествия
Олимпийский чемпион Иваницкий найден мёртвым в Подмосковье
Олимпийский чемпион 1964 года по вольной борьбе Александр Иваницкий был найден мёртвым в подмосковном лесу.
RT на русском 08:47
Общество
Журналиста Шендеровича обвинили в домогательствах
Известия вчера в 16:25
Общество
В Хабаровске полиция пришла в гостиницу к членам «Открытой России»
В Хабаровске полиция пришла в отель, где остановились координаторы «Открытой России». Об этом 25 июля сообщает «МБХ-медиа».
Телеканал RTVI вчера в 20:56
Шоу-бизнес
Татьяна Толстая уничижительно отозвалась о Собчак
В своем новом интервью известная писательница прошлась по личности Ксении Собчак. С Собчак Татьяна Толстая пересекалась нечасто.
Uznayvse.ru вчера в 19:58
Происшествия
Мосгорсуд выступил с заявлением по делу Ефремова
РИА Новости 23 июля в 10:49
Энергетика
В России предложили способы остановить рост цен на бензин
Российский топливный союз пожаловался Федеральной антимонопольной службе (ФАС) на рост оптовых цен на бензин и предложил способы остановить удорожание топлива.
Lenta.ru 23 июля в 13:43
Экономика
ЦБ РФ отозвал лицензии у двух российских банков
По информации Банка России, «Невастройинвест» своевременно не подавал информацию по тем финансовым операциям, которые в обязательном порядке контролируются государством.
Discover24 вчера в 04:01
Игры
Почему эксперты недовольны «Halo Infinite» и назвали игру неправильной
Причины, по которым журналисты приняли игру неоднозначно, достаточно просты: вся игра выглядит неправильно, но что создает этот эффект, мы обсудим ниже.
Ридус вчера в 17:31
Космос
Мини-спутники Илона Маска преградили комету NEOWISE
Компания SpaceX с момента начала реализации проекта запустила более 500 спутников.
Дни24 вчера в 11:50
Общество
Путин поздравил следователей России с профессиональным праздником
Глава российского государства Владимир Путин поздравил правоохранителей по случаю Дня сотрудника органов следствия, который ежегодно отмечается в РФ 25 июля.
Политическая Экспертиза 04:46
Политика
Путин подписал указ о присвоении Кадырову звания генерал-майора
Глава Чечни отметил, что о присвоении звания ему сообщил Путин в ходе телефонного разговора, зачитав указ.
Слово и Дело 23 июля в 12:20
Общество
Власти Крыма проверят дельфинарий, где расчленили дельфина
Исчезающая "улыбка" моря: Крым может лишиться дельфинов навсегда >> Огнева добавила, что без результатов проверки она не уполномочена принять решение о закрытии дельфинария, чего требуют многочисленные пользователи соцсетей, однако выразила надежду, что действиям руководства аквапарка будет дана соответствующая правовая оценка.
РИА Новости Крым 02:40
Общество
В Хабаровск для борьбы с COVID прилетят почти 30 московских врачей
РИА Новости вчера в 21:46
Происшествия
Полиция Москвы и силовики провели встречу с Союзом армян России
Руководство московской полиции и столичное управления ФСБ провело встречу с Союзом армян России после массовой драки между гражданами Азербайджана и Армении.
Московский Комсомолец вчера в 16:39
Космос
АО «Русские краски» окрасили ракетоноситель
В военно-патриотическом парке культуры и отдыха ВС РФ "Патриот" Московской области состоялось знаковое событие — открытие памятника-монумента ракета-носителя "Космос-3М".
ADVIS.ru 23 июля в 01:51
Единоборства
Исмаилов нокаутировал Александра Емельяненко на турнире АСА 107
Турнир АСА 107 изначально привлекал большое внимание - одной лишь вывески главного поединка Александра Емельяненко с Магомедом Исмаиловым было предостаточно.
Газета.Ru вчера в 16:03
Общество
Глава Минздрава назвал срок снятия всех ограничений из-за коронавируса
Россия следует курсу, по которому снятие всех ограничений запланировано на февраль, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.
Газета.Ru вчера в 11:13
Происшествия
СК возбудил новые дела из-за фото нацистов в «Бессмертном полку»
Российская газета 07:07
Экономика
Минфин США требует от группы ГАЗ ежеквартальную отчетность
Ранее сообщалось, что Китай заместил российские двигатели.
ToDay News Ufa 23 июля в 08:50
Здоровье
В Челябинске появилось 100 новых мест для больных короновирусом
КП - Челябинск вчера в 09:04