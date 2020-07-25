Епархия РПЦ в Екатеринбурге потребовала от лишенного сана схимонаха Сергия (Николая Романова) покинуть захваченный им Среднеуральский женский монастырь. Решение суда Екатеринбургской епархии, лишившей схимонаха Сергия сана, утвердил в пятницу Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Наша Газета (г. Екатеринбург)

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