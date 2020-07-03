с чего всё началось

Основатель Среднеуральского женского монастыря скандальный схиигумен Сергий (Романов) записал видео об окончании церковного суда, на котором его извергли из священного сана.

Общество Отели Черноморского побережья России повысили цены из-за закрытых границ Качественные отели Кубани и Крыма поднимают цены на размещение в связи с ажиотажным спросом - многие гостиницы в июле уже полностью загружены из-за невозможности выехать на отдых за рубеж, заявили "Интерфаксу" опрошенные эксперты. 2

Политика Россия не ожидает, что США пересмотрят решение о выходе из ДОН Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что Москва не ожидает, что США на конференции стран — участниц Договора по открытому небу (ДОН), которая пройдёт в видеоформате 6 июля, пересмотрят своё решение о выходе из этого соглашения.

Общество Число умерших от коронавируса в России превысило 10 тыс. человек Суточный прирост заразившихся COVID-19 в России составил 6632 человека, общее число заболевших превысило 674 тыс. Из них 224,2 тыс. случаев зарегистрированы в Москве, 58,7 тыс. — в Московской области, 25,2 тыс. — в Санкт-Петербурге и 18,3 тыс. — в Нижегородской области. 268

Общество Скончался лечившийся от коронавируса отец Хабиба Нурмагомедова Умер лечившийся от коронавируса отец чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова. Абдулманап Нурмагомедов скончался в Москве на 58-м году жизни. 2,7K

Происшествия Генпрокуратура отменила постановление о деле против следователя СК Генеральная прокуратура отменила постановление о возбуждении уголовного дела о взятке против сотрудника Следственного комитета, сообщается на сайте СК. 752

Общество ФАС возбудила дело из-за отличия капсул порошка в России и ЕС Федеральная антимопольная служба (ФАС) России возбудила дело против «дочки» Procter & Gamble — компании «Проктер энд Гэмбл Дистрибьюторская Компания» — за разницу в качестве капсул для стирки Ariel в России и в Европейском союзе. 53

Кино Генри Кавилл опроверг слухи о своем возвращении к роли Супермена Стоит напомнить, что слухи о возвращении Кавилла к роли доходили и до таких, где актер признавался, что несмотря на то, что он потеряет в деньгах, он все-таки сыграет Кларка Кента, а костюм героя все еще хранит у него дома.

Армия и оружие Потери ВСУ за июнь — 82 погибших и раненых: сводка с Донбасса «Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ДНР за минувшую неделю по итогам сегодняшнего брифинга заместителя командующего оперативным командованием Республики Эдуарда Басурина.

Общество Роднина: смерть Абдулманапа Нурмагомедова для многих станет уроком Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, а ныне депутат Госдумы Ирина Роднина прокомментировала смерть Абдулманапа Нурмагомедова, отца и тренера чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова. 34

Политика Опубликован обновленный текст Конституции Текст Конституции России с поправками, принятыми на общероссийском голосовании, опубликован в субботу на официальном интернет-портале правовой информации. 575

Футбол Орлов жестко раскритиковал тренеров Новикова и Мусаева Комментатор Геннадий Орлов жестко высказался о работе главных тренеров «Динамо» и «Краснодара» Кирилла Новикова и Мурада Мусаева.

Общество Раскрыт секрет низкого уровня смертности от коронавируса в Германии Эпидемиолог, профессор университетского медицинского комплекса «Шарите» и Гарвардского университета Тобиас Курт назвал факторы, повлиявшие на низкий уровень смертности от COVID-19 в Германии. 20

Гаджеты Огромный аккумулятор Samsung Galaxy M31s показали на фото Недавно в сети появилась информация о том, что новый смартфон-долгожитель Samsung Galaxy M31s получит батарею ёмкостью 6000 мАч. 2

Общество Максим Фадеев раскрыл секрет похудения Продюсер Максим Фадеев опубликовал в инстаграме пост, в котором ответил диетологам, которые раскритиковали его метод похудения (недавно Фадеев сообщил, что сбросил 100 килограммов лишнего веса), а также раскрыл секрет такой трансформации. 8

Армия и оружие РФ продемонстрировала используемое в Сирии оружие Мир узнал, какое оружие использует Россия в Сирии - оно попало на видео в ходе парада Победы, который прошел 24 июня на территории авиабазы «Хмеймим» в провинции Латакия. 45

Космос Китай успешно запустил спутник дистанционного зондирования Китай успешно запустил спутник многорежимной съемки поверхности земли высокого разрешения, сообщает 3 июля агентство Синьхуа. 1