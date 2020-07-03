Религия
Уральский меридианОтец Сергий снял пастырский крест, но отказался отдать РПЦ монастырь
Основатель Среднеуральского женского монастыря скандальный схиигумен Сергий (Романов) записал видео об окончании церковного суда, на котором его извергли из священного сана.
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Схиигумен Сергий (Николай Романов) в видеообращении, опубликованном на Youtube, заявил, что не покинет основанный им Среднеуральский женский монастырь после лишения сана.Газета.Ruвчера в 11:08
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Лишенный сана схиигумен Сергий пообещал не покидать монастырь и призвал сторонников
Коммерсантъвчера в 11:04
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