Происшествия
REGNUMОтец, бросивший детей в «Шереметьево», сдался следователям
Мужчина, бросивший двоих детей в московском аэропорту «Шереметьево», пришёл к следователям. Об этом 28 января сообщает Telegram-канал Mash.
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с чего всё началось
Мужчина, который оставил двух своих сыновей в аэропорту Шереметьево, пришел к следователям в городе Батайске Ростовской области с повинной и сейчас дает показания, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах региона.ТАСС03:16
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