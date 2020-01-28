Происшествия

REGNUMREGNUMОтец, бросивший детей в «Шереметьево», сдался следователям

Мужчина, бросивший двоих детей в московском аэропорту «Шереметьево», пришёл к следователям. Об этом 28 января сообщает Telegram-канал Mash.
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с чего всё началось

Оставивший детей в Шереметьево мужчина пришел с повинной к следователям

Мужчина, который оставил двух своих сыновей в аэропорту Шереметьево, пришел к следователям в городе Батайске Ростовской области с повинной и сейчас дает показания, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах региона.
ТАСС03:16

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Мужчина, который оставил своих сыновей в аэропорте «Шереметьево», пришел с повинной к следователям в городе Батайске

Эхо Москвы03:30

Оставивший детей в Шереметьево отец сдался следователям

Коммерсантъ03:41

Отец брошенных в аэропорту Шереметьево детей сам пришёл к следователям

RT на русском03:39

Бросивший детей в Шереметьево мужчина сдался следователям

РБК03:47

Оставивший детей в Шереметьево мужчина пришел с повинной к следователям

ТАСС03:16

Оставивший двоих детей в Шереметьево россиянин сам пришел к следователям

Lenta.ru03:11

Отец брошенных в Шереметьево детей сам пришел к следователям

Газета.Ru03:09
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Автоматически обработан 7061 источник, обновлено в 03:57, Ашберн
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Бывший король Бельгии признал внебрачную дочь. Альберт Второй согласился с результатами генетической экспертизы.
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В Улан-Удэ россиянина госпитализировали с подозрением на коронавирус

В Улан-Удэ с подозрением на коронавирус госпитализировали жителя России, путешествовавшего по Азии.
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Происшествия

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Пресс-служба главы Чувашии заявила, что не знает о возможной отставке Михаила Игнатьева с должности руководителя региона.
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О последствиях бесснежной зимы рассказал москвичам научный сотрудник кафедры гидробиологии биологического факультета МГУ Вадим Марьинский.
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Спорт

Канадке удалось доказать, что допинг передается половым путем

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В Иркутской области сошли с рельсов 30 вагонов с углем

Тридцать вагонов с углем, по уточненным данным, сошли с рельсов на станции Мегет Иркутской области, сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.
ТАСС 03:21
Общество

Гендиректор «Сухого» подал в отставку после крушения Су-57

Озара, как считают собеседники «Ведомостей», отправят в отставку из-за того, что в конце декабря, за несколько дней до передачи в Вооруженные силы, разбился первый серийный Су-57.
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В Германии возмутились победой российских фигуристок на ЧЕ

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В России утвердили новые основы госполитики в области космоса

В России утвердили новые основы госполитики в области космической деятельности, заявил на проходящей в Москве научной конференции по космонавтике "Королёвские чтения" первый замгендиректора "Роскосмоса" Юрий Урличич.
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В Москве арестовали отвечавшего за закупки для МИДа чиновника

Суд в Москве арестовал по подозрению в получении взяток начальника отдела организации госзакупок ФГБУ "Управление по эксплуатации зданий МИД РФ" Алексея Добровольского, выяснил "Ъ".
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Ургант извинился перед православными за шутку о Христе

Ведущий Первого канала Иван Ургант в эфире передачи «Вечерний Ургант» извинился перед православными активистами за шутку о Христе.
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Общество

Украинку высадили из автобуса за критику сериала на русском языке

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Газета.Ru 00:30
Происшествия

В Москве слесарь изнасиловал и убил пенсионерку

Московские полицейские задержали мужчину, который подозревается в грабеже, изнасиловании и убийстве пожилой женщины, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.
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Телегину достанется дом, который строила Пелагея

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Общество

Данные клиентов сети «Красное & белое» попали в интернет

В интернет попала база программы лояльности сети «Красное & белое», сообщают «Ведомости».
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Армия и оружие

Военные США подтвердили крушение американского самолёта в Афганистане

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Авто

Фотошпионы раскрыли интерьер нового Kia Sorento

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Верховный суд США позволил администрации президента Дональда Трампа ужесточить правила выдачи грин-карт, сообщает The Washington Post.
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Мужчина оставил своих детей в аэропорту ШереметьевоБольше новостей по теме
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