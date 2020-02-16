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RT на русскомСК начал проверку из-за смерти девушки в баре в Москве
«По факту обнаружения тела девушки 1997 года рождения в баре в центре Москвы проводится процессуальная проверка», — заявила Иванова. Ранее сайт kp.ru сообщал, что в баре в центре Москвы девушка умерла во время конкурса по поеданию пирожных на скорость.
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Москвичка умерла, подавившись пирожным, во время конкурса на поедание десертов в баре
Комсомольская правда04:32
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