Происшествия
РИА НовостиОтец девушки, погибшей от поедания пирожных, прокомментировал инцидент
У девушки, умершей в одном из московских баров после конкурса по поеданию пирожных, не было проблем со здоровьем. Об этом телеканалу РЕН ТВ сообщил отец погибшей. Он заявил, что девушке нельзя было употреблять спиртные напитки, но не объяснил, с чем это связано.
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с чего всё началось
Ранее стало известно, что 23-летняя девушка скончалась в одном из баров Москвы. Инцидент произошел в заведении в Нижнем Сусальном переулке. Погибшая принимала участие в конкурсе по поеданию пирожных.РЕН ТВ08:32
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Москвичка умерла, подавившись пирожным, во время конкурса на поедание десертов в баре
Комсомольская правда04:32
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