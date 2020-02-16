Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиОтец девушки, погибшей от поедания пирожных, прокомментировал инцидент

У девушки, умершей в одном из московских баров после конкурса по поеданию пирожных, не было проблем со здоровьем. Об этом телеканалу РЕН ТВ сообщил отец погибшей. Он заявил, что девушке нельзя было употреблять спиртные напитки, но не объяснил, с чем это связано.
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с чего всё началось

Ей нельзя было пить: родители о погибшей на конкурсе поедания пирожных

Ранее стало известно, что 23-летняя девушка скончалась в одном из баров Москвы. Инцидент произошел в заведении в Нижнем Сусальном переулке. Погибшая принимала участие в конкурсе по поеданию пирожных.
РЕН ТВ08:32

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Подруга погибшей на конкурсе по поеданию пирожных: Упала мне на руки

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Lenta.ru17:18

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РИАМО04:48

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Комсомольская правда04:32
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