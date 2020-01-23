Происшествия
Российская газетаОтец французских биатлонистов ушел в горы и пропал без вести
Отец биатлонистов Фабьена, Флорана и Эмильена Клода ушел в горы в северном Квебеке (Канада) и исчез. Об этом информирует портал lejsl.com. Сообщается, что Жиль Клод отправился кататься на снегоходах в горы вместе с группой из восьми человек.
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«Есть вещи важнее спорта». Фуркад поддержал Клода, чей отец пропал без вести в Канаде
Sport24.ruвчера в 12:56
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