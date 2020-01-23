Происшествия

Российская газетаРоссийская газетаОтец французских биатлонистов ушел в горы и пропал без вести

Отец биатлонистов Фабьена, Флорана и Эмильена Клода ушел в горы в северном Квебеке (Канада) и исчез. Об этом информирует портал lejsl.com. Сообщается, что Жиль Клод отправился кататься на снегоходах в горы вместе с группой из восьми человек.
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Правоохранительные органы в Забайкалье проверяют информацию о том, что в Чите обнаружили в заброшенном доме семью погорельцев – отца с четырьмя детьми.
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ТАСС/. Ориентированность на пациентов и их удовлетворенность будет приоритетом при модернизации российского здравоохранения.
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