Происшествия

Российская газетаРоссийская газетаОтец французских биатлонистов ушел в горы и пропал без вести

Отец биатлонистов Фабьена, Флорана и Эмильена Клода ушел в горы в северном Квебеке (Канада) и исчез. Об этом информирует портал lejsl.com. Сообщается, что Жиль Клод отправился кататься на снегоходах в горы вместе с группой из восьми человек.
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