Происшествия
Российская газетаОтец французских биатлонистов ушел в горы и пропал без вести
Отец биатлонистов Фабьена, Флорана и Эмильена Клода ушел в горы в северном Квебеке (Канада) и исчез. Об этом информирует портал lejsl.com. Сообщается, что Жиль Клод отправился кататься на снегоходах в горы вместе с группой из восьми человек.
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Роспотребнадзор призвал россиян отказаться от поездок в Китай
Специалисты Роспотребнадзора призвали российских туристов воздержаться от поездок в китайский город Ухань, где существует вероятность заражения коронавирусом 2019-nCoV.
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Вратарь НХЛ поздравил Овечкина с забитым голом в его собственные ворота
16 января 2006 года еще совсем молодой Ови забросил одну из самых запоминающихся шайб в истории хоккея в ворота тогда еще «Финикс Койотис», которые защищал в то время Буше.
Общество
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Монумент посвящен подвигу защитников и жителей блокадного Ленинграда.
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ФАС определила правила предустановки российского ПО на смартфоны
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«Все, что касается Насти, это очень большая трагедия!»: Николай Цискаридзе высказался о Волочковой
Николай Цискаридзе уже давно знает Анастасию Волочкову и не скрывает, что их связывали приятельские отношения.
Политика
Рост пенсий россиян закрепят в Конституции
Рост пенсий россиян закрепят в Конституции: проект закона о внесении поправок в Конституцию России, который предложил принять президент Владимир Путин, подразумевает индексацию пенсий работающих пенсионеров.
Политика
Израильское СМИ признало провал Зеленского в Давосе
Израильский телеканал Arutz 7 назвал провалом появление президента Украины Владимира Зеленского на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе.
Экономика
Сигареты в России могут подорожать на четверть
Стоимость табачных изделий и электронных сигарет в России в этом году может вырасти на 25 процентов из-за введения маркировки и повышения акцизов.
Общество
Вильфанд пообещал зимний февраль в европейской России
То есть февраль будет больше похож на зимний месяц, хотя и не холодный в целом", — пояснил научный руководитель Гидрометцентра.
Общество
Минкомсвязь составила первый список бесплатных интернет-сервисов
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Кино
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Как стало известно порталу NJCAR.RU, после смены поколения Harrier станет "ближайшим родственником" паркетника RAV4 и будет продаваться за пределами Японии под названием Toyota Venza.
Хоккей
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Общество
Россиянин Бурков признал вину на суде в США
Здоровье
Две алтайские школы закрыли на карантин из-за вспышки ОРВИ
В Алтайском крае закрыли две общеобразовательные школы на карантин. Это связано с высоким процентом заболевших детей.
Происшествия
Мужчину с четырьмя детьми нашли в заброшенном доме в Чите
В Чите в заброшенном неотапливаемом доме обнаружили мужчину с четырьмя детьми в возрасте от 3 до 11 лет.
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Great Wall покупает индийский завод General Motors
Концерн Great Wall Motor заключил договор о приобретении завода General Motors в штате Махараштра на западе Индии, запустив свой план по производству автомобилей на субконтиненте.
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Москва и Минск сообща запустят спутник в 2021 году
Армия и оружие
Боевики атаковали войска Сирии в Идлибе
Около 450 боевиков атаковали правительственные войска в сирийской провинции Идлиб.
Экономика
Костин рассказал о закрытом указе Путина о списании долгов ОПК
Был принят указ президента РФ, решающий вопрос со списанием долгов предприятиям ОПК.