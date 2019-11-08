Полковник ФСБ обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере, а также получении взятки на сумму в $850 000. При обысках у Черкалина были изъяты наличные деньги, эквивалентные 12 млрд руб. ($185 млн).

с чего всё началось

1 ноября адвокат Кирилла Черкалина заявил в суде, что его подзащитный согласен передать государству обнаруженные при обысках $72,75 млн, €8,5 млн, £4 тыс. и 810 млн руб. (по текущему курсу общая сумма примерно 6,1 млрд руб.), машину, наручные часы и запонки, однако остальные требования не признает.

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