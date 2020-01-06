Общество

Lenta.ruLenta.ruОтец осыпавшего толпу деньгами блогера объяснил поступок сына

Заместитель представителя главы Чечни в Волгоградской области Тамерлан Носаев заявил, что его сын-блогер Альфредо Аудиторе осыпал толпу деньгами для того, чтобы люди смогли купить себе подарки на праздники. Об этом он рассказал в беседе с РИА Новости.
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Отец осыпавшего толпу деньгами блогера объяснил поступок сына

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Волгоградцев возмутила выходка блогера с разбрасыванием денег

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Тамерлан Носаев объяснил, зачем его сын разбросал в Волгограде 200 тысяч рублей

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В Волгограде блогер разбросал деньги в толпу

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В окружении главы Чечни не оценили выходку блогера с деньгами

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«Подошли полицейские, и я дал дёру»: сын зампреда Чечни в Волгограде рассказал, зачем кидал деньги

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обратила внимание на «ошибку» США с публикацией письма о выводе американских войск из Ирака.
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Пираты захватили судно у берегов Нигерии с россиянами на борту

Пираты захватили судно, поиски похищенных продолжаются. В августе 2019 года пираты захватили грузовое судно «Мармалайта» у берегов Камеруна.
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Политика

США отказали в визе главе МИД Ирана для поездки на заседание СБ ООН

США отказали в визе главе МИД Ирана, намеревавшемуся приехать на заседание Совета Безопасности ООН.
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Комиссия Госдумы по этике даст оценку поведению лидера ЛДПР Владимира Жириновского, раздававшего на Красной площади деньги и чебуреки.
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Игорь Ларионов: «В МХЛ и ВХЛ – страшная коррупция, в КХЛ – засилье ветеранов»

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СК завел дело после гибели младенца на балконе в Хабаровском крае

В Хабаровском крае следователи завели уголовное дело после смерти ребенка, оставленного на балконе, говорится в сообщении регионального управления СК.
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Акинфеев рассказал о своей реакции, если бы семья болела за «Спартак»

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Британская подводная лодка атакует Иран ракетами «Томагавк»

Средства массовой информации сообщили о том, что подводная лодка класса «Эстьют» ВМС Великобритании атакует территорию Ирана крылатыми ракетами «Томагавк».
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К открытию выставки CES 2020, которая пройдет с 7 по 10 января в Лас-Вегасе, компания Lenovo анонсировала «первый в мире ПК с гибким дисплеем» — Lenovo ThinkPad X1 Fold.
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Для полётов в космос придётся впадать в спячку

Учёные из Европейского космического агентства (ESA) считают, что гибернация, она же спячка, может быть вполне подходящим способом осуществления долговременных пилотируемых экспедиций на далёкие планеты.
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Пробил час: новый кризис назначили на 2020 год

В 2020 году мир столкнется с очередными экономическими потрясениями, предупредил Международный валютный фонд.
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Спорт

Александр Большунов выиграл «Тур де Ски»

Большунов стал третьим российским победителем многодневки "Тур де Ски".
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Армия и оружие

Эрдоган объявил о начале переброски турецких военных в Ливию

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Для учреждений культуры Тверской области закуплено новое оборудование

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Путин передал собору в Санкт-Петербурге икону

Президент России Владимир Путин передал Спасо-Преображенскому собору в Санкт-Петербурге Тихвинскую икону Божией Матери.
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Польша захотела запретить российскую трактовку исторических событий

Польша решила на законодательном уровне «запретить России истолковывать историю по-своему», пишет Die Zeit.
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Мобильные процессоры Intel Comet Lake-H превысят планку в 5 ГГц

Устройство имеет размеры 238х219х96 миллиметров, поэтому важно внедрение мощных и мобильный процессоров, каким и является Intel Comet Lake-H.
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В Таиланде оштрафовали двух россиян за секс на пляже

В Таиланде задержали двух россиян - 26-летнего парня и 19-летнюю девушку - за секс на пляже.
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Степаненко отказалась работать у Петросяна

News.ru вчера в 08:54
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В США перестал работать сайт службы воинского учета

В США перестал работать сайт Selective Service System, на котором обязаны регистрироваться все американцы в возрасте от 18 до 25 лет, подлежащие призыву в случае объявления мобилизации.
РБК 04 января в 06:38
Общество

Сбербанк предупредил об активизации мошенников к концу праздников

Сбербанк изучил активность мошенников в период новогодних праздников и предупредил, что к концу каникул злоумышленники войдут в «рабочий режим».
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На сколько подорожает бензин в 2020 году

В свою очередь, министр энергетики Александр Новак отметил, что стабильности цен на топливо в 2020 году удастся добиться благодаря так называемом «демпфирующему механизму», который действует в рамках налогового маневра в нефтяной отрасли России.
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Представлен 64-ядерный процессор AMD Ryzen Threadripper 3990X

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Модель отправляла обнаженные фото в обмен на помощь коалам в Австралии

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При неправильном заваривании чая напиток может превратиться в опасный яд.
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Сотрудника предприятия «Роскосмоса» нашли мертвым в Подмосковье

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