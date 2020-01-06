Общество
Lenta.ruОтец осыпавшего толпу деньгами блогера объяснил поступок сына
Заместитель представителя главы Чечни в Волгоградской области Тамерлан Носаев заявил, что его сын-блогер Альфредо Аудиторе осыпал толпу деньгами для того, чтобы люди смогли купить себе подарки на праздники. Об этом он рассказал в беседе с РИА Новости.
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Тамерлан Носаев объяснил, зачем его сын разбросал в Волгограде 200 тысяч рублей
Блокнот Волгоград15:52
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