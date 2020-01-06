Общество

Lenta.ruLenta.ruОтец осыпавшего толпу деньгами блогера объяснил поступок сына

Заместитель представителя главы Чечни в Волгоградской области Тамерлан Носаев заявил, что его сын-блогер Альфредо Аудиторе осыпал толпу деньгами для того, чтобы люди смогли купить себе подарки на праздники. Об этом он рассказал в беседе с РИА Новости.
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Отец осыпавшего толпу деньгами блогера объяснил поступок сына

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КП - Волгоградвчера в 09:06

Тамерлан Носаев объяснил, зачем его сын разбросал в Волгограде 200 тысяч рублей

Блокнот Волгоградвчера в 15:52

В Волгограде блогер разбросал деньги в толпу

РИА Новостивчера в 11:16

Волгоградцев возмутила выходка блогера с разбрасыванием денег

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«Подошли полицейские, и я дал дёру»: сын зампреда Чечни в Волгограде рассказал, зачем кидал деньги

V1.ruвчера в 12:35

В окружении главы Чечни не оценили выходку блогера с деньгами

НовостиВолгограда.рувчера в 18:25
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МИД РФ: следует зафиксировать «ошибку» в заявлении США

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает необходимым зафиксировать слово «ошибка» в заявлении главы Комитета начальников штабов США, опровергшем вывод войск из Ирака.
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Эндокринолог рассказал, что можно съесть диабетикам в Рождество

Эндокринолог рассказал, что можно съесть диабетикам в Рождество и оливье, и кутью, и сырные закуски.
Версия.Инфо вчера в 23:18
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Самсонова победила Стивенс на старте теннисного турнира в Брисбене

Российская теннисистка Людмила Самсонова обыграла представительницу США Слоан Стивенс в первом круге теннисного турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Брисбене.
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SpaceX успешно вывела на орбиту 60 микроспутников Starlink

Ракета-носитель Falcon 9 во вторник успешно вывела на низкую околоземную орбиту новую партию из 60 микроспутников, предназначенных для продолжения развертывания глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink.
Известия вчера в 23:15
Космос

Первая женщина астронавт Британии считает, что инопланетяне могут жить среди людей на Земле

Комсомольская правда вчера в 10:49
Общество

В Японии суд конфисковал залог за бежавшего из страны Карлоса Гона

Токийский окружной суд постановил конфисковать залог за подписку о невыезде экс-главы автоконцерна Nissan Карлоса Гона в связи с его тайным выездом из Японии, передает во вторник агентство Киодо.
РИА Новости вчера в 22:32
Политика

Памятник Бандере предложили установить на границе с Россией

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив предложил установить памятник лидеру Украинской повстанческой армии (УПА, запрещена в РФ) Степану Бандере в приграничном украинском городе Конотоп.
Известия 05 января в 17:22
Политика

В Польше могут принять документ против российской трактовки истории

На ближайшем заседании польского Сейма может быть представлен проект резолюции против «российской пропаганды, очерняющей Польшу», заявила вице-спикер Сейма Малгожата Кидава-Блоньска.
Коммерсантъ вчера в 21:32
Происшествия

В США водитель открыл стрельбу по детям из-за снежка, сообщает СМИ

Водитель автомобиля в городе Милуоки, штат Висконсин, открыл стрельбу и ранил двух детей 12-ти и 13-лет за то, что они кинули в его машину снежком, сообщает полиция города.
РИА Новости 00:00
Политика

США отказали в визе главе МИД Ирана для поездки на заседание СБ ООН

США отказали в визе главе МИД Ирана, намеревавшемуся приехать на заседание Совета Безопасности ООН.
Вести.Ru вчера в 21:30
Путешествия

Аксенов заявил, что украинцы признали Крым российским

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что в прошедшем году полуостров посетили больше миллиона туристов с Украины, что может свидетельствовать о признании украинцами легитимности вхождения региона в состав РФ.
Газета.Ru вчера в 11:10
Общество

Врач рассказала, как быстро прийти в форму после праздников

Длительное употребление тяжелой "праздничной" пищи - майонезных салатов, жирных горячих блюд и мясных нарезок - негативно сказывается на нашем самочувствии, так как организм переполнен токсинами и ненужными калориями.
Российская газета вчера в 23:30
Шоу-бизнес

Алена Шишкова ответила на обвинения в неумении воспитывать свою дочь

Напомним, что хайп по поводу воспитания дочери Шишковой появился после того, как ее бабушка Симона опубликовала в своем микроблоге короткий видеоролик, в конце которого внучка облизывает ее палец на ноге.
Bimru.ru 05 января в 08:09
Экономика

Банки станут чаще отказывать россиянам в получении кредита

Количество отказов от банков в получении потребительского кредита начало расти еще в прошлом году.
Телеканал 360° вчера в 08:05
Происшествия

Новогодний рэп-баттл в питерском метро закончился дракой и стрельбой

Знакомство началось с рэр-баттла, а обернулось дракой и стрельбой. Местом действия стала станция метро "Спасская".
Вести.Ru вчера в 05:32
Общество

Малышева прокомментировала смерть онколога Павленко

Lenta.ru вчера в 23:55
Теннис

Хачанов вывел сборную России вперед в матче ATP Cup против Норвегии

В группе D игрой между Кареном Хачановым и Виктором Дурасовичем стартовал матч сборных России и Норвегии.
Вести.Ru 00:14
Общество

На всей территории России установилась аномально теплая погода

На всей территории Российской Федерации установилась аномально теплая погода для текущего времени года.
REGNUM 00:15
Технологии

Уборщик сфотографировал консоль Sony PlayStation 5

The GEEK вчера в 11:52
Гаджеты

Samsung представила безрамочный телевизор Samsung Q950T

В Южной Корее компания сегодня показала Samsung Q950T.
Astera 05 января в 17:35
Футбол

«Оренбург» подписал воспитанника «Барселоны»

Sport24.ru 05 января в 13:37
Происшествия

Обвинившую Никаса Сафронова в изнасиловании модель отправили в СИЗО

Следственные органы заподозрили модель Марину Рудницкую и ее подругу Татьяну Морозову в мошенничестве, после обращения девушки к Никасу Сафронову с требованием выплатить круглую сумму в обмен на молчание.
Наша версия 05 января в 07:46
Гаджеты

Nokia возродит один легендарный кнопочный телефон

В конце января 2020 года поклонники Nokia смогут снова насладиться легендарным телефоном.
Уфимские Заметки вчера в 07:45
Шоу-бизнес

Дочь Леонида Якубовича снялась голой в ванной

21-летняя дочь Леонида Якубовича, ведущего культового шоу «Поле чудес», Варвара опубликовала откровенный снимок.
StarHit.ru 05 января в 16:00
Армия и оружие

Пушков заявил о провале США после убийства Сулеймани

Попытка США заручиться поддержкой европейских союзников после убийства американскими военными иранского генерала Касема Сулеймани завершилась провалом, заявил член Совета Федерации Алексей Пушков в твиттере.
РИА Новости вчера в 16:32
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Число заболевших неизвестной пневмонией в Китае возросло до 59

Число заразившихся неизвестной формой пневмонии в китайском городе Ухань провинции Хубэй выросло до 59 человек.
Амур.инфо вчера в 06:15
Политика

Оппозиционер Миланович победил на выборах президента Хорватии

Газета.Ru 05 января в 18:46
Религия

Патриарх Кирилл начал рождественскую службу в храме Христа Спасителя

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл начал рождественское богослужение в храме Христа Спасителя в Москве, трансляцию ведет телеканал «Россия 24».
РБК вчера в 16:20
Происшествия

Землетрясение магнитудой 5,8 зафиксировано в Мексике

NewInform 05 января в 01:29
Футбол

Легенда киевского «Динамо» Демьяненко возглавил словацкую «Нитру»

Спорт-Экспресс вчера в 06:42
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