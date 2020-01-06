Общество
Lenta.ruОтец осыпавшего толпу деньгами блогера объяснил поступок сына
Заместитель представителя главы Чечни в Волгоградской области Тамерлан Носаев заявил, что его сын-блогер Альфредо Аудиторе осыпал толпу деньгами для того, чтобы люди смогли купить себе подарки на праздники. Об этом он рассказал в беседе с РИА Новости.
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Известный блогер разбросал перед волгоградцами 200 тысяч рублей в канун Рождества
КП - Волгоградвчера в 09:06
Тамерлан Носаев объяснил, зачем его сын разбросал в Волгограде 200 тысяч рублей
Блокнот Волгоградвчера в 15:52
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Напомним, что хайп по поводу воспитания дочери Шишковой появился после того, как ее бабушка Симона опубликовала в своем микроблоге короткий видеоролик, в конце которого внучка облизывает ее палец на ноге.
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Знакомство началось с рэр-баттла, а обернулось дракой и стрельбой. Местом действия стала станция метро "Спасская".
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