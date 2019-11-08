Происшествия

ВедомостиВедомостиОтец полковника ФСБ Черкалина рассказал в суде о происхождении денег

Полковник ФСБ обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере, а также получении взятки на сумму в $850 000. При обысках у Черкалина были изъяты наличные деньги, эквивалентные 12 млрд руб. ($185 млн).
Читать в источнике
Комментировать1366
с чего всё началось

Отец полковника ФСБ Черкалина рассказал в суде о происхождении денег

Отец бывшего начальника банковского отдела управления «К» ФСБ Кирилла Черкалина Владимир Черкалин заявил в Головинском суде Москвы, что получил 45 млн руб. от своего отца Ивана Черкалина 1929 года рождения, проживающего в Белгороде и 30 лет прослужившего в погранвойсках в Средней Азии, передает корреспондент «Ведомостей» из зала суда.
Ведомости04:26

Подробнее о событии

Черкалин: по служебной необходимости более 50 млн долларов хранились дома у родителей

Первое антикоррупционное СМИ04:53

Отец офицера ФСБ назвал суду источники происхождении части его денег

РБК07:12

Отец полковника ФСБ Черкалина рассказал в суде о происхождении денег

Ведомости04:26

Черкалин объяснил хранение 50 миллионов долларов служебной необходимостью

РИА Новости04:25

Полковник ФСБ Черкалин объяснил «служебной необходимостью» хранение у родителей $50 млн

ТАСС04:15

Отец полковника Черкалина рассказал о происхождении денег в семье

Известия07:46

Сколько миллиардов вернёт в казну чекист Черкалин?

Аргументы и Фактывчера в 17:06
Показать все источники
Автоматически обработаны 7073 источника, обновлено в 08:42, Вашингтон
Транспорт

Начинается продажа билетов на поезда в Крым

РИА Новости вчера в 16:32
Религия

Александрийская православная церковь внесла Епифания Думенко в диптих

Александрийская православная церковь внесла Епифания Думенко в диптих как главу "новой церкви" Украины, заявил патриарх Александрийский и всей Африки Феодор Второй.
РИА Новости 08:00
Общество

Гусейнов отказался извиняться за «клоачный» русский язык

"Не уверен, что было бы этично и с моей стороны откликаться на решения относительно моей персоны, которыми комиссия по этике решила поделиться со мной через СМИ", - намекнул Гусейнов.
Газета.Ru 08:33
Футбол

Кутепов не сыграет с «Крыльями Советов»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско на пресс-конференции перед матчем 16-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» сказал, что все футболисты здоровы за исключением защитника Илья Кутепова.
Спорт-Экспресс 06:05
Кино

Стартует показ сериала-катастрофы, герои которого бегут в Карелию

Предпремьерный показ сериала-катастрофы «Эпидемия», снятого по мотивам романа Яны Вагнер «Вонгозеро», состоялся на этой неделе в Москве.
Петрозаводск говорит 06:24
Политика

Австрийскому экс-полковнику предъявили обвинение в шпионаже на Россию

Официальное обвинение экс-полковнику австрийской армии предъявила прокуратура Зальцбурга. Военного обвиняют в шпионаже в пользу России.
Телеканал 360° 08:14
Шоу-бизнес

Оксана Самойлова подтвердила четвертую беременность

Uznayvse.ru 06 ноября в 07:12
Политика

Макрон разочаровался в НАТО и констатировал «смерть мозга» альянса

Президент Франции Эммануэль Макрон предупредил своих коллег из других европейских стран о том, что НАТО умирает.
Журналистская правда 07:48
Армия и оружие

Ту-160 на форсаже ушел от двух F-35

Издание пишет, что бомбардировщик-ракетоносец оказался в поле радаров истребителей, причем вторые не смогли приблизиться к первому, который внезапно установил максимальный угол стреловидности крыльев и включил форсаж.
Lenta.ru вчера в 11:42
Политика

«Нафтогаз» не считает споры с «Газпромом» преградой для контракта

Министр энергетики России Александр Новак, комментируя иск «Нафтогаза» к «Газпрому» на $12 млрд, отметил необходимость вернуться «к теме урегулирования на базе «нулевого» варианта всех вопросов, касающихся судебных споров».
RT на русском 05:59
Кино

Егор Крид опубликовал трейлер фильма «НЕидеальный мужчина»

Российский рэпер Егор Крид опубликовал на YouTube первый трейлер романтической комедии с элементами фантастики "(НЕ)идеальный мужчина", в котором сыграл одну из главный ролей вместе с Юлией Александровой.
РИА Новости вчера в 13:02
Экономика

Сбербанк снижает ставки по ипотеке на покупку квартир в новостройках

Сбербанк снижает ставки по ипотечным кредитам на покупку квартир в новостройках по программе субсидирования застройщиками на 1-2,2 процентных пункта, минимальная ставка по данному продукту составит 7,1%. Об этом сообщается в пресс-релизе кредитной организации.
ТАСС вчера в 08:23
Общество

Поколению миллениалов предсказали бедность и быструю смерть

Прогнозируется, что их лечение будет стоить больше, чем лечение представителей предыдущего поколения в сопоставимом возрасте, и обойдется США примерно в $4,5 тыс. Кроме того, специалисты предупреждают, что миллениалы из-за проблем со здоровьем не смогут работать с должной эффективностью.
Известия вчера в 20:40
Происшествия

В Будапеште произошли беспорядки с участием болельщиков ЦСКА

Российская газета вчера в 14:42
Политика

Песков объяснил слова Путина о «Википедии»

Песков отметил, сообщает РИА «Новости», что «Википедия» — уважаемый и популярный ресурс, но, «при всем уважении» достоверность информации в «Википедии» «никем не гарантируется».
Росбалт 05:12
Космос

Илон Маск заявил о невозможности создания колонии на Марсе

Основатель SpaceX Илон Маск заявил, что создание постоянной колонии на Марсе является невыполнимой в ближайшем будущем задачей.
Lenta.ru 05:27
Политика

Зеленский назвал Украину требующим огранки алмазом

Украинский лидер Владимир Зеленский, выступая на открытии Международного экономического форума в Киеве, назвал Украину алмазом, который требует огранки с помощью реформ и инвестиций.
RT на русском 04:55
Происшествия

В Екатеринбурге задержали подозреваемого в убийстве школьницы

REGNUM 04:04
Общество

Не узнать: в Сети появились первые фото Анджелины Джоли со съемок «Вечных»

В интернете появились первые фотографии актрисы Анджелины Джоли в новом супергеройском фильме от студии Marvel — «Вечные».
Телепрограмма 06:50
Хоккей

Овечкин вышел на 39-е место по очкам в истории НХЛ

REGNUM 02:50
Происшествия

В Нижнем Новгороде таксисты забили пассажира насмерть

В Нижнем Новгороде возбуждено уголовное дело по факту смерти 37-летнего мужчины в Советском районе.
Российская газета 03:05
Космос

Телескоп на МКС поймал мощнейший сигнал из далекого космоса

Сусанин 08:09
Гаджеты

Роскачество обновило рейтинг смартфонов

Роскачество представило обновленный рейтинг самых популярных смартфонов совместно с International Consumer Research Testing.
Москва 24 03:32
Происшествия

СМИ назвали причастного к крушению российского А321 над Синаем

Напомним, что крупнейшая катастрофа в истории российской и советской авиации произошла 31 октября 2015 года на севере Синайского полуострова в Египте.
Российская газета 07:50
Происшествия

Взрыв в центре Бишкека попал на видео

В кафе быстрого питания в центре столицы Киргизии Бишкека произошел взрыв и пожар.
Lenta.ru 04:54
Технологии

«Росатом» планирует создать квантовый компьютер за 24 млрд рублей

Как пишут "Ведомости", в рамках соглашения с правительством "Росатом" запустил проект по созданию квантового компьютера.
Инфорос вчера в 06:23
Футбол

Немецкий клуб стал партнёром московского «Спартака»

Московский футбольный клуб «Спартак» подписал меморандум о сотрудничестве с немецким клубом «Эрцгебирге», который выступает во второй Бундеслиге.
News.ru 08:38
Здоровье

Эксперт призвала повысить базовый оклад врачей в полтора раза

"Чтобы создать мотивационный стимул и дополнительные врачи приходили в отрасль, базовый оклад должен быть увеличен как минимум в полтора раза, особенно в первичном звене, и плюс дополнительно коэффициент 1,3 для тех, кто работает в сельской местности", - сказала Улумбекова.
ТАСС 05:47
Общество

Москвичам пообещали «вишневую» зиму

Предстоящая зима в Москве ожидается одной из самых теплых, такие зимы синоптики называют "вишневыми", сообщает РИА "Новости" Синоптики ожидают, что средняя температура сезона будет отклоняться от нормы более чем на 4 градуса.
Газета.Ru 01:16
Фигурное катание

Анна Щербакова выиграла короткую программу на этапе Гран-при в Китае

Российская фигуристка Анна Щербакова занимает первое место после короткой программы на этапе Гран-при в китайском Чунцине.
РИА Новости 05:50
Как работают Яндекс.Новости?
Главное