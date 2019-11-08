Отец бывшего начальника банковского отдела управления «К» ФСБ Кирилла Черкалина Владимир Черкалин заявил в Головинском суде Москвы, что получил 45 млн руб. от своего отца Ивана Черкалина 1929 года рождения, проживающего в Белгороде и 30 лет прослужившего в погранвойсках в Средней Азии, передает корреспондент «Ведомостей» из зала суда.

с чего всё началось

Полковник ФСБ обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере, а также получении взятки на сумму в $850 000. При обысках у Черкалина были изъяты наличные деньги, эквивалентные 12 млрд руб. ($185 млн).

Отец полковника ФСБ Черкалина рассказал в суде о происхождении денег

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