Происшествия
ВедомостиОтец полковника ФСБ Черкалина рассказал в суде о происхождении денег
Полковник ФСБ обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере, а также получении взятки на сумму в $850 000. При обысках у Черкалина были изъяты наличные деньги, эквивалентные 12 млрд руб. ($185 млн).
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с чего всё началось
Отец бывшего начальника банковского отдела управления «К» ФСБ Кирилла Черкалина Владимир Черкалин заявил в Головинском суде Москвы, что получил 45 млн руб. от своего отца Ивана Черкалина 1929 года рождения, проживающего в Белгороде и 30 лет прослужившего в погранвойсках в Средней Азии, передает корреспондент «Ведомостей» из зала суда.Ведомости04:26
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Черкалин: по служебной необходимости более 50 млн долларов хранились дома у родителей
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