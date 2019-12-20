Происшествия
РИА НовостиОтец предполагаемого стрелка у здания ФСБ прокомментировал инцидент
Фатих Манюров, отец уроженца Московской области Евгения Манюрова, который, по данным СМИ, в четверг устроил стрельбу у здания ФСБ в центре столицы, в разговоре с "Пятым каналом" признался, что шокирован случившимся.
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Политика
«Газпром» может выплатить «Нафтогазу» долг в $3 млрд
"Газпром" готов пойти на уступки Украине и не отрицает возможности выплатить "Нафтогазу" около $3 млрд по решению Стокгольмского арбитража.
Общество
Лукашенко объявил о договоренности с Россией по топливу
Определены объемы поставок топлива белорусской стороне — около 20 миллиардов кубометров газа и 24–25 миллионов тонн нефти, пояснил Лукашенко.
Происшествия
Шесть человек пострадали в ДТП со скорой помощью под Саратовом
Шесть человек пострадали в ДТП с машиной скорой помощи в Саратовской области, сообщили в УГИБДД ГУ МВД России по региону.
Космос
WISE1013 + 6112 является одной из самых ярких инфракрасных галактик
Исследователи сообщают, что WISE1013 + 6112 является одной из самых ярких инфракрасных галактик, известных на сегодняшний день.
Политика
Путин провел лекцию о роли Польши в начале Второй мировой войны
Президент России Владимир Путин на встрече с лидерами СНГ прочел лекцию о Мюнхенском сговоре, разделе Чехословакии и роли Польши в начале Второй мировой войны.
Авто
В гараже нашли «Волгу» 1989 года выпуска почти без пробега
В одном из гаражей был обнаружен раритетный автомобиль – речь идет о ГАЗ-2410 1989 года выпуска.
Биатлон
Норвежка Экхофф победила в спринте на этапе КМ по биатлону в Анси, Миронова — четвёртая
Политика
Зеленский поддержал закрытие всех игровых залов на Украине
Президент Украины Владимир Зеленский поддержал закрытие всех игровых залов в стране.
Общество
В Роскачестве сравнили российские игристые вина
Шоу-бизнес
«Уральские пельмени» прокомментировали уход Юлии Михалковой
Коллеги Юлии Михалковой по шоу «Уральские пельмени» прокомментировали её уход. Юмористка покинула шоу в сентябре 2019 года.
Происшествия
Террорист получил 22 года колонии за попытку подрыва «Сапсана»
Московский окружной военный суд по данному уголовному делу в июне текущего года приговорил семерых уроженцев Таджикистана к срокам от 15 до 21 года колонии строгого режима.
Общество
В Роскачестве дали советы по выбору красной икры
Гаджеты
Раскрыты характеристики смартфона Samsung Galaxy S10 Lite
Политика
20 декабря состоялось внеочередное заседание городской думы
По предложению принимавшего участие в заседания губернатора Анатолия Артамонова временно исполняющим обязанности городского головы был назначен Дмитрий Денисов.
Политика
В Киеве предложили назвать сквер в честь стрелка с Лубянки
Корчинский призвал переименовать сквер в Киеве, названный в честь убитого журналиста Павла Шеремета.
Общество
Власти ДНР планируют повысить доходы населения до уровня регионов РФ
В ДНР будут поэтапно повышаться доходы населения, заявил глава республики Денис Пушилин, сообщило 20 декабря «Донецкое агентство новостей».
Армия и оружие
Армия России получила первую партию двухсредных автоматов АДС
Российская армия получила первую партию автоматов АДС, которые способны на эффективную стрельбу как на суше, так и под водой.
Политика
Эксперты оценили идею возможного изменения срока полномочий президента
В четверг в ходе большой пресс-конференции Путин, отвечая на вопрос РИА Новости, заявил, что в Конституции России о президентских сроках можно отменить оговорку "подряд".
Общество
В России понизят нештрафуемый порог превышения скорости
По словам Акимова, "ни в одной стране мира, которая относит себя к цивилизованным", такого большого допустимого нештрафуемого порога превышения скорости нет.
Спорт
США опередили Россию в рейтинге нарушителей антидопинговых правил
В 2017 году было выявлено на 200 нарушений антидопинговых правил больше, чем годом ранее, сообщается в отчете на сайте Всемирного антидопингового агентства (WADA).
Кино
Критики назвали «Кошек» самым бессмысленным фильмом 2019 года
Футбол
Тренер Слуцкий возглавил «Рубин»
Футбол
Раньери сравнил Роналду с игроком НБА после гола в эффектном прыжке
Во время послематчевой пресс-конференции Раньери заявил, что в момент оформления гола 34-летний нападающий был похож на игрока Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Футбол
Селюк: «Слышал выступление Аршавина. Я вообще лысый, но у меня начали волосы пробиваться»
Футбольный функционер Дмитрий Селюк прокомментировал слова бывшего капитана сборной России Андрея Аршавина, который после провала российских клубов в еврокубках призвал вернуть систему «весна-осень».
Происшествия
Фигуранта «московского дела» Чирцова нашли в СИЗО Курска
По версии следствия, на митинге 27 июля 22-летний Чирцов толкнул полицейского Юрия Михайленка в грудь и плечо.
Происшествия
На Алтае проверяют сведения о массовом избиении подростка в школе
Накануне местное издание "Каменские известия" сообщило, что мать ребенка обратилась к губернатору Алтайского края, в Следственный комитет и прокурору после того, как ее сына госпитализировали с сотрясением мозга из-за нападения группы учеников в школе, которые называют свои регулярные действия игрой.
Экономика
Заместитель Набиуллиной Поздышев ушел из Центробанка
Зампред Центробанка Василий Поздышев переходит в управляющую компанию Фонда консолидации банковского сектора (ФКБС) на пост руководителя совета директоров, заявила журналистам председатель ЦБ Эльвира Набиуллина на традиционной новогодней встрече с журналистами.
Политика
В Польше анализируют слова Путина о начале Второй мировой войны
Замглавы польского МИД Шимон Шинковски вель Сенк заявил, что Варшава проводит анализ высказываний российского лидера Владимира Путина о начальном периоде Второй мировой войны.