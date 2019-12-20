Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиОтец предполагаемого стрелка у здания ФСБ прокомментировал инцидент

Фатих Манюров, отец уроженца Московской области Евгения Манюрова, который, по данным СМИ, в четверг устроил стрельбу у здания ФСБ в центре столицы, в разговоре с "Пятым каналом" признался, что шокирован случившимся.
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Отец предполагаемого стрелка с Лубянки рассказал об отношениях с сыном

РБК02:41

Отец стрелка с Лубянки пришел в шок от поступка сына и заявил о зомбировании

Lenta.ru02:25

Отец стрелявшего на Лубянке рассказал о своих отношениях с сыном

Известия02:31

Отец стрелявшего в сотрудников ФСБ заявил, что его сын был зомбирован

URA.Ru02:31

Отец предполагаемого стрелка с Лубянки прокомментировал инцидент

Газета.Ru02:36

«Он никогда не стремился к нам»: отец устроившего стрельбу у здания ФСБ о сыне

Пятый канал01:47

Отец стрелявшего на Лубянке рассказал о своих отношениях с сыном

РЕН ТВ01:42
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Раскрыты характеристики смартфона Samsung Galaxy S10 Lite

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Власти ДНР планируют повысить доходы населения до уровня регионов РФ

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Армия России получила первую партию двухсредных автоматов АДС

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В 2017 году было выявлено на 200 нарушений антидопинговых правил больше, чем годом ранее, сообщается в отчете на сайте Всемирного антидопингового агентства (WADA).
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Во время послематчевой пресс-конференции Раньери заявил, что в момент оформления гола 34-летний нападающий был похож на игрока Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
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Футбольный функционер Дмитрий Селюк прокомментировал слова бывшего капитана сборной России Андрея Аршавина, который после провала российских клубов в еврокубках призвал вернуть систему «весна-осень».
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Замглавы польского МИД Шимон Шинковски вель Сенк заявил, что Варшава проводит анализ высказываний российского лидера Владимира Путина о начальном периоде Второй мировой войны.
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