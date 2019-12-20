Происшествия
РБКОтец предполагаемого стрелка с Лубянки рассказал об отношениях с сыном
Фатих Манюров — отец Евгения Манюрова, который, предположительно, устроил стрельбу возле здания ФСБ в центре Москвы, в интервью «Пятому каналу» заявил, что шокирован информацией о действиях сына.
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Политика
Россия и Украина подписали протокол договора по транзиту газа
Россия и Украина подписали протокол договора о продолжении транзита газа и урегулировании взаимных требований, сообщает "Интерфакс".
Здоровье
Эти три продукта защитят от рака
Три неожиданных продукта, которые стоит внести в свой рацион для профилактики рака.
Авто
В гараже нашли «Волгу» 1989 года выпуска почти без пробега
В одном из гаражей был обнаружен раритетный автомобиль – речь идет о ГАЗ-2410 1989 года выпуска.
Общество
Эндокринолог объяснила, как окончательно избавиться от жира на животе
Часто основной причиной трудностей в потере лишнего веса является медленный метаболизм, пояснила эндокринолог Центра метаболического здоровья и потери веса в США Элизабет Лоуден.
Происшествия
Умер второй сотрудник ФСБ, раненный в перестрелке на Лубянке
Умер еще один сотрудник ФСБ, который был ранен в ходе перестрелки на Лубянке, сообщает Следственный комитет России (СКР).
Шоу-бизнес
Нюша рассказала о домогательствах продюсера-педофила
Российская певица, автор песен и актриса Анна Шурочкина, известная как Нюша, рассказала о домогательствах известного продюсера.
Политика
Россия наложила вето в СБ ООН на резолюцию Запада о гумпомощи Сирии
Россия наложила вето на заседании Совета Безопасности ООН на проект резолюции о продлении на год трансграничной гуманитарной помощи Сирии, предложенный Бельгией, Германией и Кувейтом.
Общество
В России планируют снизить нештрафуемый порог превышения скорости
В будущем российские власти планируют снизить нештрафуемый порог превышения скорости с 20 км/ч до 10 км/ч.
Экономика
Пенсионный фонд назвал сроки выплат январских пенсий
В январе 2019 года ПФР провел повышенную индексацию страховых пенсий на 7,05%, при этом отмечается, что индексация прошла на месяц раньше определенного законом срока.
Политика
Американского эксперта выгнали из студии «России 1» за «убогий юмор»
"Вы бы не умничали со своим убогим юмором", — добавил ведущий.
Армия и оружие
Легендарному танку Т-34 исполнилось 80 лет
Легендарному танку Т-34 исполнилось 80 лет. Он был принят на вооружение Красной Армии 19 декабря 1939 года.
Футбол
Артета назначен главным тренером «Арсенала»
Лондонский «Арсенал» официально объявил о назначении Микеля Артеты новым главным тренером команды.
Политика
Орешкин назвал три блока нерешенных вопросов с Минском
После переговоров президентов России и Беларуси в Санкт-Петербурге перед саммитом Евразийского экономического союза осталось лишь три группы нерешенных вопросов в рамках Союзного государства: нефть, газ и налоги.
Происшествия
Заседание по делу Шеремета закончилось штурмом силовиков
Заседание по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета закончилось штурмом зала суда силовиками из полиции и нацгвардии.
Технологии
Ночной режим в смартфонах оказался вреден для сна
Экономика
В России вырастут цены на водку и коньяк
Минимальные розничные цены на ликероводочную продукцию вырастут с 1 января 2020 года.
Баскетбол
«Химки» победили «Жальгирис» в матче баскетбольной Евролиги
Российский баскетбольный клуб "Химки" победил литовский "Жальгирис" со счетом 83:74 в матче 15-го тура регулярного чемпионата Евролиги.
Политика
Путин назвал истинных виновников Второй мировой войны
Часовую лекцию о причинах начала Второй мировой войны с цитированием архивных документов прочитал на саммите СНГ в Санкт-Петербурге президент России Владимир Путин своим коллегам-лидерам.
Футбол
Украинский футболист провалил допинг-тест
Футболист сборной Украины и киевского «Динамо» Артем Беседин не прошел допинг-тест.
Экономика
Продажу квартиры Киркорова из-за долгов опровергли
Футбол
Скончался экс-вратарь сборной СССР и ЦСКА Пшеничников
В составе ЦСКА Пшеничников был чемпионом страны 1970 года. В 1968 году он получил приз «Вратарь года».
Футбол
«Спартак» претендует на форварда «Ривер Плейт»
Сообщается, что 24-летним колумбийцем интересуется "Спартак". Если верить слухам, то летом на форварда претендовало московское "Динамо".
Политика
Трамп потребовал немедленно начать процесс по импичменту в сенате
Президент США Дональд Трамп потребовал немедленно начать процесс по импичменту в сенате.
Политика
Рябков заявил об отсутствии у России желания присоединяться к G7
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что у России "исчезло напрочь" желание присоединиться к Группе семи.
Политика
Парламент Британии поддержал законопроект по Brexit во втором чтении
Парламент Великобритании во втором чтении поддержал законопроект по выходу страны из ЕС.