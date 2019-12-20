Происшествия

РБКРБКОтец предполагаемого стрелка с Лубянки рассказал об отношениях с сыном

Фатих Манюров — отец Евгения Манюрова, который, предположительно, устроил стрельбу возле здания ФСБ в центре Москвы, в интервью «Пятому каналу» заявил, что шокирован информацией о действиях сына.
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Отец стрелявшего в сотрудников ФСБ заявил, что его сын был зомбирован

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Отец предполагаемого стрелка с Лубянки прокомментировал инцидент

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«Он никогда не стремился к нам»: отец устроившего стрельбу у здания ФСБ о сыне

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Отец стрелявшего на Лубянке рассказал о своих отношениях с сыном

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