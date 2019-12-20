Происшествия
REGNUMОтец стрелка с Лубянки редко общался с сыном
О своих отношениях с сыном рассказал отец Евгения Манюрова, открывшего стрельбу на Лубянке (Москва), передаёт 20 декабря РЕН-ТВ. Собеседник телеканала пояснил, что развёлся с женой в 1981 году и с сыном общался мало.
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Политика
Переговорщики от России и Украины согласовали транзит газа
Россия, Украина и Еврокомиссия достигли принципиального соглашения по газу, сообщил РИА «Новости» вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович.
Гаджеты
EMUI 10 вышла на 16 смартфонах Huawei и Honor
Ранее оболочка на базе Android 10 была обновлена на примерно десятке смартфонов Huawei 2019 года выпуска, в том числе Huawei P30, P30 Pro, Nova 5T, Honor 20 и Mate 20 X без 5G.
Происшествия
Умер второй пострадавший при стрельбе у здания ФСБ в Москве
Второй пострадавший при стрельбе у здания ФСБ сотрудник правоохранительных органов умер в больнице, сообщила представитель Следственного комитета Светлана Петренко.
Хоккей
Экс-боец UFC Смоляков ответил на вызов хоккеиста «Ак Барса» Фисенко
Бывший боец UFC Дмитрий Смоляков в одном из недавних интервью упрекнул хоккеистов и футболистов за праздный образ жизни.
Общество
Нештрафуемый порог превышения скорости снизят
Вице-премьер Максим Акимов заявил, что нештрафуемый порог превышения скорости понизят с 20 км/ч до 10 км/ч.
Политика
В Минске началась незаконная акция против интеграции с Россией
Несанкционированная акция против углубленной интеграции Белоруссии с Россией проходит в пятницу на Октябрьской площади в центре Минска, она организована представителями оппозиции, передает корреспондент РИА Новости.
Здоровье
Педиатр предупредила, чем нельзя кормить младенцев
Футбол
ЦСКА заработал 37 млн евро на матчах Лиги чемпионов
Среди российских клубов лучшим оказался московский ЦСКА, который заработал 37 млн евро.
Политика
Британский парламент поддержал соглашение по Brexit
Парламент Великобритании поддержал соглашение по Brexit, заключенное правительством Бориса Джонсона с Брюсселем, 20 декабря сообщает BBC.
Армия и оружие
В России выступили против иностранных военных кораблей на Севморпути
«Для обеспечения безопасности морской экономической деятельности РФ в акватории Севморпути предусмотрена замена существующих образцов вооружения и военной техники на перспективные и строительство новых кораблей ледового класса», — цитирует Герасимова издание «Военное обозрение» в среду, 18 декабря.
Политика
Путин высказался о новой пенсионной реформе
Путин высказался о новой пенсионной реформе Президент успокоил российских пенсионеров.
Политика
На Украине объявили о закрытии всех игорных заведений
Глава украинского МВД Арсен Аваков объявил о закрытии всех игорных заведений на Украине, передаёт пресс-служба ведомства.
Энергетика
Украина задумала спасти Европу от газового кризиса
Украина задумала спасти Европу от газового кризиса: страна готова подписать с Россией новый контракт на продолжение транзита топлива, не урегулировав вопрос с долгом «Газпрома» в три миллиарда долларов, присужденный Стокгольмским арбитражем.
Экономика
Заместитель Набиуллиной Поздышев ушел из Центробанка
Зампред Центробанка Василий Поздышев переходит в управляющую компанию Фонда консолидации банковского сектора (ФКБС) на пост руководителя совета директоров, заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина на традиционной новогодней встрече с журналистами.
Происшествия
Прокуроры не явились на суд по пересмотру меры пресечения Антоненко
Киевский апелляционный суд перенес заседание по пересмотру меры пресечения бойцу ССО Андрею Антоненко, который воевал в Донбассе и подозревается в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета, в связи с неявкой прокуроров.
Интернет
В сеть утекли личные данные 267 млн пользователей Facebook
Доступ к базе закрыли лишь 19 декабря. Всего в списке содержались данные 267 млн 140 тыс. 436 пользователей социально сети Facebook.
Общество
МВД хочет получить право изымать детей из семьи
МВД РФ просит наделить своих сотрудников правом изымать ребенка из семьи, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на начальника профильного управления Главного управления по обеспечению общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов ведомства Станислава Колесника.
Общество
Нацбанк Украины ввел в обращение монету номиналом 5 гривен
Национальный банк Украины ввел в пятницу в обращение монету номиналом 5 гривен (0,21 доллара), которая постепенно должна заменить банкноту соответствующего номинала, сообщила пресс-служба Нацбанка.
Армия и оружие
Российские С-400 «Триумф» обошли американские F-16 над Анкарой
Общество
В Роскачестве сравнили российские игристые вина
Политика
Путин назвал истинных виновников Второй мировой войны
Часовую лекцию о причинах начала Второй мировой войны с цитированием архивных документов прочитал на саммите СНГ в Санкт-Петербурге президент России Владимир Путин своим коллегам-лидерам.
Политика
Американского эксперта выгнали из студии «России 1» за «убогий юмор»
"Вы бы не умничали со своим убогим юмором", — добавил ведущий.
Футбол
Футболист сборной Украины подозревается в употреблении допинга
Футболист сборной Украины и киевского "Динамо" Артем Беседин подозревается в нарушении антидопинговых правил.
Общество
В Роскачестве дали советы по выбору красной икры
Политика
Украинский журналист продолжил спор о танках с Путиным
Украинский журналист Роман Цимбалюк продолжил спор с президентом России Владимиром Путиным о том, что на вооружении армии Украины находятся советские танки.
Общество
СК начал проверку после вопроса Путину о домах ветеранов в Сочи
Следователи начали проверку после вопроса журналиста Владимиру Путину о домах ветеранов в Сочи, которые непригодны для проживания.