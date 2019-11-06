Происшествия
Радио Комсомольская правдаОтец расстрелявшего сослуживцев солдата встретился с ним в СИЗО
Отец тюменского срочника Рамиля Шамсутдинова, убившего в забайкальской части восьмерых человек, впервые после инцидента поговорил с сыном. Итогами встречи он поделился с журналистами, ожидавшими его у ворот СИЗО.
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Обещали изнасиловать: Шамсутдинов рассказал, что его толкнуло на расстрел восьми человек
Новости Тюмени 72.ru04:31
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Общество
Почти 60% россиян выступают за решительные перемены в стране
Доля россиян, выступающих за решительные перемены в стране, выросла за последние два года с 42 до 59% – таковы данные совместного исследования Московского центра Карнеги и «Левада-центра», с которыми ознакомились «Ведомости».
Ведомости вчера в 16:21
Происшествия
Полковника ФСБ Черкалина подозревают в мошенничестве с жильём
Полковник Кирилл Черкалин, которого обвиняют во взяточничестве и мошенничестве, вероятно связан с хищениями прибыли от продаж элитного жилья в Москве.
Право.ру 05:03
Общество
Мошенники придумали новую схему кражи денег с банковских счетов
Мошенники изобрели новый способ кражи данных клиентов российских банков.
Вести.Ru 01:16
Общество
Опубликовано первое изображение сверхтяжелого транспортника «Слон»
Центральный аэрогидродинамический институт имени Жуковского (ЦАГИ) опубликовал изображение аэромодели большегрузного транспортного самолета "Слон".
РИА Новости 07:22
Гаджеты
Xiaomi презентовала первые умные часы Mi Watch
Китайская компания Xiaomi сегодня презентовала свои первые умные часы, которые называются Mi Watch.
Вечерний курьер вчера в 09:55
Общество
УФАС признал незаконной передачу участков на набережной Смоленки
Управление Федеральной антимонопольной службы признало незаконным предоставление правительством Петербурга двух участков на набережной реки Смоленка под строительство инвест-отеля.
МР7.ру 09:30
Шоу-бизнес
Бузова откровенно рассказала о пережитом домашнем насилии
Певица Ольга Бузова шокировала поклонников новым признанием — она пережила опыт домашнего насилия.
Народные новости 03:48
Футбол
«Динамо» Загреб — «Шахтер» Донецк: решающая битва
Представляем прогноз на матч группового этапа Лиги Европы, в котором 6 ноября «Динамо» из Загреба принимает донецкий «Шахтер».
Все про Спорт ру вчера в 12:57
Шоу-бизнес
Вележева заявила, что не устраивала пьяный дебош в самолете
Аргументы и Факты 04 ноября в 09:33
Футбол
Зенитовец Ракицкий заявил об уходе из сборной Украины
Евразия Daily 04:49
Происшествия
Полицейский в Москве попытался съесть 10 тысяч рублей взятки
Как уточняют СМИ, старший оперативник линейного отдела МВД на станции "Москва Савеловская" успел почти полностью прожевать две купюры, номиналом 1 и 5 тысяч рублей, еще четыре банкноты по тысяче рублей сотрудники полиции смогли вытащить у него из рта, пишет агентство РИА Новости.
Вести.Ru 07:19
Кино
Сериал «Диверсант» продлен на третий сезон
Телесериал "Диверсант" продлен на третий сезон через 12 лет после завершения второго. Премьера новой части запланирована на 2020 год.
Piter.tv вчера в 10:42
Футбол
Хонда подписал контракт с «Витессом»
«Витесс» на официальном сайте объявил о подписании контракта с японским полузащитником Кейсуке Хондой.
Чемпионат 09:10
Общество
Скончался писатель Лев Аннинский
Культуромания 07:36
Происшествия
Главный судмедэксперт Подмосковья уволился после дела о «пьяном мальчике»
Вынесен приговор судмедэксперту по делу "пьяного мальчика" Мужчину приговорили к 10 месяцам исправительных работ и восстановили в должности Отмечается, что уход главного судмедэксперта может быть связан с делом шестилетнего Алексея Шимко, которого в 2017 году в подмосковном Железнодорожном сбила машина.
АМИТЕЛ 09:31
Происшествия
Напавшие на погранзаставу в Таджикистане боевики были сторонниками ИГ
На пограничную зону Таджикистана, где в результате столкновения погибли два силовика, напали боевики «Исламского государства» (ИГ; организация запрещена в России) из Афганистана.
Коммерсантъ 03:04
Политика
Против Кличко возбудили дело о госизмене и хищении денег
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) возбудило уголовное дело о госизмене и хищении денег против мэра Киева Виталия Кличко и двух его заместителей.
Известия 07:31
Технологии
"Аладдин Р.Д." рассказал о трендах рынка средств аутентификации
Для упрощения работы со средствами аутентификации компания разработала ряд продуктов, которые также были представлены в презентации.
IT-World вчера в 08:14
Общество
Россияне рассказали, насколько доверяют полиции
Треть россиян положительно оценивают работу полиции в их регионе — 36%, еще почти половина – средне — 47%.
SM News 06:18
Происшествия
В Челябинской области забеременели сразу три воспитанницы детдома
Следственный комитет в Челябинской области проводит проверку по факту беременности сразу трех воспитанниц детского дома.
Известия 08:14
Общество
Кипр лишит россиян незаконных «золотых паспортов»
Кипр заберет так называемые «золотые паспорта» у девяти россиян, которые получили его незаконно.
Lenta.ru 09:32
Экономика
Счета компании братьев Березуцких арестовали
Федеральная налоговая служба заблокировала несколько счетов у дочерних компаний холдинга «Премьер футбол групп».
Московский Комсомолец 08:57
Шоу-бизнес
Поведение МакSим во время концерта в Казани сочли неадекватным
Несколько поклонников певицы МакSим отметили необычное поведение артистки во время концерта в Казани 2 ноября.
Известия вчера в 07:41
Авто
АвтоВАЗ сообщил о росте продаж Lada на 1,5%
В январе-октябре 2019 года на российском рынке продано 295,4 тыс. легковых и легких коммерческих автомобилей Lada, что превышает прошлогодние показатели на 1,5%. Об этом в среду сообщила пресс-служба АвтоВАЗа.
Коммерсантъ Самара 07:39
Общество
ФСИН рассказала, какие животные доставляют заключенным наркотики
Наркотики заключенным доставляют не только коты, а также собаки, голуби и другие животные, сообщил заместитель директора ФСИН Валерий Максименко.
ФАН 08:39
Политика
Президент Сербии заявил об отсутствии денег на покупку С-400
У Сербии нет денег на покупку российской системы ПВО С-400, заявил глава государства Александр Вучич в эфире национального телевидения.
РИА Новости 01:33