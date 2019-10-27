Происшествия

REGNUMREGNUMОтец расстрелявшего сослуживцев в Забайкалье назвал причину трагедии

Как сообщало ИА REGNUM, трагедия в воинской части в Забайкалье произошла 25 октября. Военнослужащий расстрелял сослуживцев, восемь человек погибли.
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с чего всё началось

«Они хотят скрыть дедовщину»: поговорили с отцом солдата, расстрелявшего восемь человек в Забайкалье

Салим Шамсутдинов рассказал, что было в первые часы после случившегося в воинской части Забайкалья и что же происходило с его сыном за несколько дней до трагедии. «Хотел подписать контракт»: что рассказал отец Рамиля, расстрелявшего сослуживцев — Сначала мне даже стали звонить и спрашивать про сына.
Новости Тюмени 72.ru10:49

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Отец застрелившего сослуживцев солдата сообщил, что предшествовало трагедии

News.ru13:30

Отец тюменского солдата, расстрелявшего сослуживцев, сделал заявление о дедовщине. «Знаю, как эта система работает»

URA.Ru15:43

Отец застрелившего восемь человек в Забайкалье солдата заявил о дедовщине

РБК14:11

Отец расстрелявшего сослуживцев в Забайкалье назвал свою версию причины трагедии

Газета.Ru15:45

Отец устроившего бойню в Забайкалье солдата назвал причины произошедшего

Lenta.ru13:02

Отец подозреваемого в стрельбе в Забайкалье не исключил дедовщину в части

Говорит Москва12:47

«Они хотят скрыть дедовщину»: поговорили с отцом солдата, расстрелявшего восемь человек в Забайкалье

Новости Тюмени 72.ru10:49
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Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 22:06, Ашберн
Политика

Сбежавшие из сирийского лагеря россиянки попросили вернуть их домой

Телеканал 360° 13:37
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29-й день рождения отмечает программа «Поле чудес»

Aobe.ru вчера в 11:35
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США отказали России в передаче летчика Ярошенко

Уточняется, что Москва направила запрос о передаче Ярошенко в страну гражданства для отбывания наказания, однако американская сторона отказала, сославшись на серьезность обвинений.
Газета.Ru 19:24
Технологии

Ученый рассказал о «личности» искусственного интеллекта

Поскольку искусственный интеллект (ИИ) и глубокое обучение продолжают влиять на многие сферы человеческой деятельности, ученый Хуэй Чиа продолжает изучать возможности роботов, чтобы выяснить, может ли понимание «личности» в алгоритме заставить людей больше доверять ИИ.
OAnews 08:04
Общество

ЕАЭС и Сербия заключили соглашение о зоне свободной торговли

Страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) заключили соглашение о создании зоны свободной торговли с Сербией.
ТК Звезда 25 октября в 12:51
Происшествия

В Петербурге 12-летний мальчик зарезал собственную мать

Российская газета 04:58
Футбол

«Валенсия» Черышева в гостях проиграла «Осасуне»

«Осасуна» на своем поле обыграла «Валенсию» в матче 10-го тура чемпионата Испании.
Sportbox.RU 17:52
Космос

Россия и Япония хотят совместно создать космического робота

МИР 24 вчера в 21:53
Общество

Категория вагонов «плацкарт» может исчезнуть из поездов в России

Российская газета 25 октября в 13:30
Происшествия

Женщина ослепила сына после ссоры с мужем в Хакасии

Мать повредила глаза своего пятимесячного сына после того, как поругалась с мужем.
Газета.Ru 07:14
Общество

Умер писатель и диссидент Владимир Буковский

Буковский умер от остановки сердца 27 октября в одной из больниц в Кембридже. В последние годы он тяжело болел, говорится в сообщении.
РБК 20:49
Экономика

Минэкономразвития отказалось вводить «налог Чубайса»

Зачем нужен углеродный налог Председатель правления УК "Роснано" Анатолий Чубайс предложил ввести в России так называемый углеродный налог, взимаемый за превышение компаниями целевых показателей выбросов парниковых газов.
РБК 17:00
Политика

В офисе Зеленского заявили о вывозе оружия националистов из Золотого

Украинская полиция изъяла и вывезла оружие, о котором шла речь в поселке Золотое на юго-востоке страны во время спора президента Владимира Зеленского с националистами, выступающими против разведения сил.
РИА Новости 17:23
Происшествия

ФСБ задержала россиянина за подготовку убийства студентов техникума

В отношении Банина возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30 (приготовление к преступлению) и п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).
РБК 07:23
Технологии

В Google Play пользователи Android подверглись кибератаке

В компании Google уже отреагировали на данные ESET и удалили заряженные приложения.
Astera вчера в 17:15
Здоровье

Эксперты рассказали об опасности алюминиевой фольги

Употребление пищи, приготовленной в алюминиевой фольге, может быть опасным для здоровья, заявили эксперты.
ФАН вчера в 05:22
Экономика

Медведев навел порядок в экономике: сколько россиян могут купить чиновники

Самый богатый наш государственный деятель, Валерий Пономарев, сенатор от Камчатского края, за прошлый год заработал 2,4 млрд руб. Депутат Госдумы от "Единой России" Григорий Аникеев — 2,3 миллиарда.
Московский Комсомолец 09:10
Общество

Вопрос дня: куда делись трупы старателей?

В результате вода затопила два общежития, в которых жили старатели.
Новые Известия 07:31
Кино

Финал новых «Звездных войн» появился в Сети

Позже появилась версия, что такая реакция Disney говорит о том, что кадры были подлинными.
Рамблер 25 октября в 05:39
Происшествия

Восемь обмороженных мигрантов обнаружили в холодильной фуре во Франции

Восемь обмороженных мигрантов из Афганистана, четверо из которых — дети, нашли во Франции в грузовике с холодильной камерой.
Известия 16:36
Космос

Американский космоплан вернулся с секретной миссии

На американском космодроме на мысе Канаверал (штат Флорида) в воскресенье, 27 октября, приземлился экспериментальный беспилотный космоплан ВВС США X-37B.
Вести.Ru 13:35
Происшествия

Во время взрыва в кафе в Улан-Удэ пострадали 12 человек

7 новостей вчера в 00:24
Политика

В Израиле намерены ускоренно рассматривать просьбы россиян об убежище

Управление по делам регистрации населения и иммиграции Израиля заявило, что просьбы россиян о предоставлении убежища будут рассматриваться по ускоренной процедуре.
RT на русском 18:59
Шоу-бизнес

Алла Пугачева порадовала поклонников стильной прической

Под фото в комментариях многие написали, что Пугачева с этой прической стала похожа на свою дочь Кристину Орбакайте.
Kleo.ru 05:37
Единоборства

Фредди Роуч: «Альварес уничтожит Ковалева»

Известный американский тренер Фредди Роуч поделился ожиданиями от предстоящего поединка чемпиона мира в среднем весе Сауля Альвареса с чемпионом WBO в полутяжелом весе Сергеем Ковалевым.
Матч ТВ вчера в 23:30
Транспорт

Стала известна стоимость проезда по трассе Москва–Петербург

Известия 18:54
Политика

Посол России призвал к осторожности россиян в США

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов настоятельно рекомендовал направляющимся в США россиянам проявлять бдительность, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 17:57
Политика

Байден угрожает Путину и просит денег на свою избирательную компанию

Джозеф Байден выступил с обращением к американским избирателям, в котором в очередной раз обвинил Владимира Путина во вмешательстве в избирательный процесс в США и агрессии в адрес стран Восточной Европы.
ИнфоСМИ 25 октября в 03:43
Армия и оружие

Опубликован план захвата Калининградской области Польшей и США

Потенциальный военный конфликт между Россией и странами НАТО в Прибалтике приведет в первую очередь к потере Калининградской области.
Lenta.ru вчера в 17:02
Экономика

Россия допустила отказ от грозящих «скачком цен на топливо» правил

Министр считает, что новые стандарты «приведут к резкому скачку цен на топливо для речных судов, которые в основном работают в территориальных водах России».
РБК 13:08
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