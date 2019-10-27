Происшествия

REGNUMREGNUMОтец расстрелявшего сослуживцев в Забайкалье назвал причину трагедии

Как сообщало ИА REGNUM, трагедия в воинской части в Забайкалье произошла 25 октября. Военнослужащий расстрелял сослуживцев, восемь человек погибли.
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с чего всё началось

«Они хотят скрыть дедовщину»: поговорили с отцом солдата, расстрелявшего восемь человек в Забайкалье

Салим Шамсутдинов рассказал, что было в первые часы после случившегося в воинской части Забайкалья и что же происходило с его сыном за несколько дней до трагедии. «Хотел подписать контракт»: что рассказал отец Рамиля, расстрелявшего сослуживцев — Сначала мне даже стали звонить и спрашивать про сына.
Новости Тюмени 72.ru10:49

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Отец расстрелявшего сослуживцев в Забайкалье назвал свою версию причины трагедии

Газета.Ru15:45

Отец тюменского солдата, расстрелявшего сослуживцев, сделал заявление о дедовщине. «Знаю, как эта система работает»

URA.Ru15:43

«Они хотят скрыть дедовщину»: поговорили с отцом солдата, расстрелявшего восемь человек в Забайкалье

Новости Тюмени 72.ru10:49

Отец застрелившего сослуживцев солдата сообщил, что предшествовало трагедии

News.ru13:30

Отец устроившего бойню в Забайкалье солдата назвал причины произошедшего

Lenta.ru13:02

Отец подозреваемого в стрельбе в Забайкалье не исключил дедовщину в части

Говорит Москва12:47

Отец застрелившего восемь человек в Забайкалье солдата заявил о дедовщине

РБК14:11
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Политика

Посол России в США назвал главную опасность прекращения ДРСМД

Опасность прекращения действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) между Россией и США состоит в том, что такие ракеты могут появиться на территории Европы.
РБК 18:44
Космос

Американский космоплан X-37B вернулся с секретной миссии

Секретная миссия X-37B завершилась через 780 дней пребывания на околоземной орбите. Предыдущий рекорд космоплана - 718 дней.
ТАСС 18:07
Политика

МВД Украины: добровольцы вывезли оружие из Золотого

Заместитель главы Национальной полиции Украины Вадим Троян сообщил в Фейсбук, что после визита президента страны Владимира Зеленского в населенный пункт Золотое-4 в районе разведения сил в Донбассе ветераны-добровольцы вывезли из поселка свое легальное оружие.
Московский Комсомолец 18:51
Футбол

Черышев выйдет в стартовом составе «Валенсии» в матче с «Осасуной»

Sport24.ru 15:11
Армия и оружие

Сенаторы оценили доклад о захвате Калининграда силами НАТО

План, в котором расписан сценарий возможной потери Россией Калининграда при столкновении со странами НАТО, — из области фантастики.
РБК 15:55
Космос

На обратной стороне Луны найдено загадочное вещество

Китайский луноход «Чанъэ-4» запечатлел необычную находку на обратной стороне Луны.
ToDay News Ufa вчера в 03:28
Общество

Деньги на мобильную связь для орлов собрали неравнодушные новосибирцы

VN.RU вчера в 03:17
Экономика

Минэкономразвития отказалось вводить «налог Чубайса»

Зачем нужен углеродный налог Председатель правления УК "Роснано" Анатолий Чубайс предложил ввести в России так называемый углеродный налог, взимаемый за превышение компаниями целевых показателей выбросов парниковых газов.
РБК 17:00
Происшествия

Школьник жестоко расправился со своей матерью в Петербурге

Газета.Ru 02:43
Политика

Украинского эксперта выгнали из студии на канале «Россия 1»

Ведущий программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» Евгений Попов выгнал из студии украинского политолога Вадима Трюхана за оскорбления в ходе обсуждения ситуации в Донбассе.
РБК вчера в 02:58
Общество

Глава H&M предсказал ужасные последствия призывов перестать потреблять

Глава сети по продаже одежды H&M Корл-Йохан Петерсон заявил, что призывы сократить потребление могут привести к "ужасным" социальным последствиям, сообщает Bloomberg.
Газета.Ru 17:01
Происшествия

В Пермском крае приостановили поиски пропавшего частного самолета

ТАСС 11:05
Общество

Диетолог назвала ошибки родителей в питании детей

Испанский диетолог Лусия Мартинес сообщила, что дети должны питаться не переработанными продуктами, а свежими, и перечислила ошибки, которые допускают родители в этом вопросе, сообщает La Vanguardia.
МИР 24 10:04
Здоровье

Главные признаки алкоголизма назвал нарколог

Разницу между алкоголиком и здоровым человеком объяснил психиатр-нарколог Михаил Зобин, сообщает profile.ru.
Live24 вчера в 04:18
Здоровье

Диетологи назвали продукты, которые «никогда нельзя есть»

В результате специалисты огласили список продуктов, которые нельзя есть ни в коем случае, и от них лучше отказаться навсегда, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на РИА «Новости».
Primpress.ru 05:35
Политика

Путин попросил закрыть от журналистов принесенную Эрдоганом карту

Президент России Владимир Путин во время переговоров попросил турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана закрыть от журналистов карту, которую он принес с собой.
РБК 10:16
Космос

Астрономы нашли самую древнюю галактику

TV BRICS 25 октября в 04:16
Происшествия

Солдат-срочник в Забайкалье застрелил восьмерых сослуживцев

Обновлено в 17:10 Военнослужащий воинской части в поселке Горный Забайкальского края открыл огонь по сослуживцам.
BFM.ru 25 октября в 10:02
Происшествия

В Карелии опрокинулся автобус с детьми

ТАСС 15:05
Кино

Netflix показал новые кадры сериала «Ведьмак»

Известия 25 октября в 08:29
Гаджеты

AMD Ryzen 5 3600X признали лучшим бюджетным игровым CPU

Процессор AMD Ryzen 5 3600X был снова признан бюджетным чипом игрового назначения.
Игромания.ру 17:43
Общество

Умер советский диссидент Владимир Буковский

Советский диссидент и писатель Владимир Буковский умер в возрасте 76 лет. Об этом сообщается на сайте политического активиста.
Lenta.ru 20:03
Политика

Опубликовано фото Трампа, наблюдающего за ликвидацией аль-Багдади

Белый дом опубликовал фотографию американского президента Дональда Трампа, наблюдающего за операцией по ликвидации главаря террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади.
Взгляд.ру 13:11
Политика

Израиль ускорит рассмотрение просьб от россиян об убежище

Израиль ввел ускоренную процедуру рассмотрения заявлений о предоставлении политического убежища от граждан России.
РБК 17:12
Политика

Сбежавшие из сирийского лагеря россиянки попросили вернуть их домой

Телеканал 360° 13:37
Политика

Разговор Зеленского с националистами возмутил украинскую журналистку

URA.Ru 06:36
Футбол

Нидерландскому футболисту выбили зубы на поле

Защитник нидерландского клуба "АЗ Алкмаар" Пантелис Хатцидиакос лишился двух зубов на матче 11-го туда чемпионата Голландии против ПСВ, сообщает lenta.ru.
РЕН ТВ 16:15
Шоу-бизнес

Дэвид Бекхэм и Кортни Кокс снялись в сериале «Американская семейка»

Футболист Дэвид Бекхэм опубликовал фото с актрисой Кортни Кокс на съемках сериала "Американская семейка" на своей странице в Instagram.
Народные новости вчера в 07:02
Происшествия

В Португалии по вине врача родился ребенок без лица

У португальской супружеской пары родился сын с отсутствующим лицом. У мальчика нет части черепа, глаз и носа.
Росбалт 25 октября в 21:31
Кино

Стала известна дата выхода полнометражного фильма о «Томе и Джерри»

Мойка78 вчера в 23:24
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