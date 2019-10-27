Происшествия
REGNUMОтец расстрелявшего сослуживцев в Забайкалье назвал причину трагедии
Как сообщало ИА REGNUM, трагедия в воинской части в Забайкалье произошла 25 октября. Военнослужащий расстрелял сослуживцев, восемь человек погибли.
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с чего всё началось
«Они хотят скрыть дедовщину»: поговорили с отцом солдата, расстрелявшего восемь человек в Забайкалье
Салим Шамсутдинов рассказал, что было в первые часы после случившегося в воинской части Забайкалья и что же происходило с его сыном за несколько дней до трагедии. «Хотел подписать контракт»: что рассказал отец Рамиля, расстрелявшего сослуживцев — Сначала мне даже стали звонить и спрашивать про сына.Новости Тюмени 72.ru10:49
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«Они хотят скрыть дедовщину»: поговорили с отцом солдата, расстрелявшего восемь человек в Забайкалье
Новости Тюмени 72.ru10:49
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Политика
Посол России в США назвал главную опасность прекращения ДРСМД
Опасность прекращения действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) между Россией и США состоит в том, что такие ракеты могут появиться на территории Европы.
РБК 18:44
Космос
Американский космоплан X-37B вернулся с секретной миссии
Секретная миссия X-37B завершилась через 780 дней пребывания на околоземной орбите. Предыдущий рекорд космоплана - 718 дней.
ТАСС 18:07
Политика
МВД Украины: добровольцы вывезли оружие из Золотого
Заместитель главы Национальной полиции Украины Вадим Троян сообщил в Фейсбук, что после визита президента страны Владимира Зеленского в населенный пункт Золотое-4 в районе разведения сил в Донбассе ветераны-добровольцы вывезли из поселка свое легальное оружие.
Московский Комсомолец 18:51
Армия и оружие
Сенаторы оценили доклад о захвате Калининграда силами НАТО
План, в котором расписан сценарий возможной потери Россией Калининграда при столкновении со странами НАТО, — из области фантастики.
РБК 15:55
Космос
На обратной стороне Луны найдено загадочное вещество
Китайский луноход «Чанъэ-4» запечатлел необычную находку на обратной стороне Луны.
ToDay News Ufa вчера в 03:28
Экономика
Минэкономразвития отказалось вводить «налог Чубайса»
Зачем нужен углеродный налог Председатель правления УК "Роснано" Анатолий Чубайс предложил ввести в России так называемый углеродный налог, взимаемый за превышение компаниями целевых показателей выбросов парниковых газов.
РБК 17:00
Политика
Украинского эксперта выгнали из студии на канале «Россия 1»
Ведущий программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» Евгений Попов выгнал из студии украинского политолога Вадима Трюхана за оскорбления в ходе обсуждения ситуации в Донбассе.
РБК вчера в 02:58
Общество
Глава H&M предсказал ужасные последствия призывов перестать потреблять
Глава сети по продаже одежды H&M Корл-Йохан Петерсон заявил, что призывы сократить потребление могут привести к "ужасным" социальным последствиям, сообщает Bloomberg.
Газета.Ru 17:01
Общество
Диетолог назвала ошибки родителей в питании детей
Испанский диетолог Лусия Мартинес сообщила, что дети должны питаться не переработанными продуктами, а свежими, и перечислила ошибки, которые допускают родители в этом вопросе, сообщает La Vanguardia.
МИР 24 10:04
Здоровье
Главные признаки алкоголизма назвал нарколог
Разницу между алкоголиком и здоровым человеком объяснил психиатр-нарколог Михаил Зобин, сообщает profile.ru.
Live24 вчера в 04:18
Здоровье
Диетологи назвали продукты, которые «никогда нельзя есть»
В результате специалисты огласили список продуктов, которые нельзя есть ни в коем случае, и от них лучше отказаться навсегда, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на РИА «Новости».
Primpress.ru 05:35
Политика
Путин попросил закрыть от журналистов принесенную Эрдоганом карту
Президент России Владимир Путин во время переговоров попросил турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана закрыть от журналистов карту, которую он принес с собой.
РБК 10:16
Космос
Астрономы нашли самую древнюю галактику
TV BRICS 25 октября в 04:16
Происшествия
Солдат-срочник в Забайкалье застрелил восьмерых сослуживцев
Обновлено в 17:10 Военнослужащий воинской части в поселке Горный Забайкальского края открыл огонь по сослуживцам.
BFM.ru 25 октября в 10:02
Кино
Netflix показал новые кадры сериала «Ведьмак»
Известия 25 октября в 08:29
Гаджеты
AMD Ryzen 5 3600X признали лучшим бюджетным игровым CPU
Процессор AMD Ryzen 5 3600X был снова признан бюджетным чипом игрового назначения.
Игромания.ру 17:43
Общество
Умер советский диссидент Владимир Буковский
Советский диссидент и писатель Владимир Буковский умер в возрасте 76 лет. Об этом сообщается на сайте политического активиста.
Lenta.ru 20:03
Политика
Опубликовано фото Трампа, наблюдающего за ликвидацией аль-Багдади
Белый дом опубликовал фотографию американского президента Дональда Трампа, наблюдающего за операцией по ликвидации главаря террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади.
Взгляд.ру 13:11
Политика
Израиль ускорит рассмотрение просьб от россиян об убежище
Израиль ввел ускоренную процедуру рассмотрения заявлений о предоставлении политического убежища от граждан России.
РБК 17:12
Политика
Сбежавшие из сирийского лагеря россиянки попросили вернуть их домой
Телеканал 360° 13:37
Футбол
Нидерландскому футболисту выбили зубы на поле
Защитник нидерландского клуба "АЗ Алкмаар" Пантелис Хатцидиакос лишился двух зубов на матче 11-го туда чемпионата Голландии против ПСВ, сообщает lenta.ru.
РЕН ТВ 16:15
Шоу-бизнес
Дэвид Бекхэм и Кортни Кокс снялись в сериале «Американская семейка»
Футболист Дэвид Бекхэм опубликовал фото с актрисой Кортни Кокс на съемках сериала "Американская семейка" на своей странице в Instagram.
Народные новости вчера в 07:02
Происшествия
В Португалии по вине врача родился ребенок без лица
У португальской супружеской пары родился сын с отсутствующим лицом. У мальчика нет части черепа, глаз и носа.
Росбалт 25 октября в 21:31
Кино
Стала известна дата выхода полнометражного фильма о «Томе и Джерри»
Мойка78 вчера в 23:24