Салим Шамсутдинов рассказал, что было в первые часы после случившегося в воинской части Забайкалья и что же происходило с его сыном за несколько дней до трагедии. «Хотел подписать контракт»: что рассказал отец Рамиля, расстрелявшего сослуживцев — Сначала мне даже стали звонить и спрашивать про сына.

с чего всё началось

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