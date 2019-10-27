Происшествия
REGNUMОтец расстрелявшего сослуживцев в Забайкалье назвал причину трагедии
Как сообщало ИА REGNUM, трагедия в воинской части в Забайкалье произошла 25 октября. Военнослужащий расстрелял сослуживцев, восемь человек погибли.
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с чего всё началось
«Они хотят скрыть дедовщину»: поговорили с отцом солдата, расстрелявшего восемь человек в Забайкалье
Салим Шамсутдинов рассказал, что было в первые часы после случившегося в воинской части Забайкалья и что же происходило с его сыном за несколько дней до трагедии. «Хотел подписать контракт»: что рассказал отец Рамиля, расстрелявшего сослуживцев — Сначала мне даже стали звонить и спрашивать про сына.Новости Тюмени 72.ru10:49
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«Они хотят скрыть дедовщину»: поговорили с отцом солдата, расстрелявшего восемь человек в Забайкалье
Новости Тюмени 72.ru10:49
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Наука
Шестой палец
Экономика
Вторичный рынок пополнился спросом
В ЦИАН отмечают менее заметную динамику: согласно расчетам аналитиков сервиса, в октябре вторичные квартиры в 15 городах-миллионниках подорожали только на 0,6%. Такую динамику руководитель аналитического центра ЦИАН Алексей Попов называет стагнацией, которая продолжается на рынке второй месяц.
Футбол
«Боруссия» М обыграла «Айнтрахт» и вышла на 1-е место в Бундеслиге
«Боруссия», набрав 19 очков, вышла на 1-е место в турнирной таблице Бундеслиги.
Политика
Израиль ускорит рассмотрение просьб россиян об убежище
Власти Израиля приняли решение ускорить процедуру рассмотрения просьб о предоставлении убежища от россиян, передает ТАСС.
Происшествия
Во Франции обнаружили восемь обмороженных мигрантов в холодильной фуре
Во Франции в грузовике с холодильной камерой нашли восемь обмороженных мигрантов, четверо из которых — дети.
Технологии
Google запустила крупнейшее обновление поисковика за пять лет
Google начала внедрять обновление алгоритма своего поисковика, которое в своем блоге называет крупнейшим как минимум за последние пять лет.
Политика
В офисе Зеленского заявили о вывозе оружия националистов из Донбасса
Украинская полиция изъяла и вывезла оружие, о котором шла речь в поселке Золотое на юго-востоке страны во время спора президента Владимира Зеленского с националистами, выступающими против разведения сил.
Политика
Кадыров отреагировал на убийство лидера ИГ цитатой из Гоголя
Армия и оружие
Помощник Трампа отказался считать Россию союзником США
Помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил, что власти станы не считают Россию союзником, передает ТАСС.
Экономика
Орешкин назвал абсолютно правильным снижение ключевой ставки ЦБ
Снижение ключевой ставки ЦБ сразу на 50 базисных пунктов (б.п.) является абсолютно правильным, считает глава Минэкономразвития Максим Орешкин.
Общество
МЧС предупредило о сильном ветре в Москве и области
Как ожидается, порывы до 20 метров в секунду начнутся с 17:00 по московскому времени 27 октября и сохранятся в ночь на понедельник.
Автоспорт
Хэмилтон стал победителем Гран-при Мексики «Формулы-1»
Британский пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон стал победителем Гран-при Мексики "Формулы-1".
Футбол
«Краснодар» не смог обыграть «Оренбург»
Общество
Гороскоп на неделю с 28 октября: Раки зарабатывают, Девы завидуют
Гороскоп на неделю с 28 октября: Раки зарабатывают, Девы завидуют Астрологический прогноз для всех знаков зодиака.
Наука
Горные реки оказались источником больших выбросов углекислого газа
Происшествия
В Казани задержали 14 предполагаемых участников ночной перестрелки
Энергетика
Минфин назвал условия предоставления льгот «Роснефти» и Худайнатову
Инфраструктура для Арктики Минфин и Минэнерго в пятницу, 25 октября, обнародовали условия предоставления льгот для новой нефтегазовой провинции в Арктике.
Культура
Россия вернула Грузии оригинальные пленки 17 фильмов
Сотрудники Минобразования и Национального киноцентра Грузии доставили из Москвы в Тбилиси 17 фильмов, снятых в 1926-1930 годах, сообщает телеканал «МИР 24» со ссылкой на ТАСС.
Музыка
Селена Гомес выпустила два клипа, посвященных Джастину Биберу
Певица спела о несчастной любви. За прошедшую неделю Селена Гомес презентовала два клипа. Обе песни посвящены несчастной любви.
Фигурное катание
Трусова прокомментировала свою победу на Гран-при в Канаде
Александра Трусова, фигуристка из РФ, решила прокомментировать свою недавнюю победу в рамках этапа Гран-при Skate Canada, где она смогла поставить сразу два новых мировых рекорда.
Происшествия
В Хакасии женщина после ссоры с мужем ранила своего пятимесячного сына
Согласно предварительной версии, в селе Таштып 26 октября после ссоры с мужем 46-летняя женщина из-за ревности повредила оба глаза пятимесечному сыну.
Общество
В Донецке взорвали вышку сотовой связи
В самопровозглашённой Донецкой народной республике сообщили, что неизвестные подорвали в Донецке вышку сотовой связи.
Армия и оружие
Местоположение аль-Багдади раскрыла одна из его жен
Местонахождение лидера террористической организации "Исламское государство" Абу Бакра аль-Багдади во время допроса раскрыли одна из его жен и курьер, пишет The New York Times со ссылкой на источники.
Общество
Диетолог назвала ошибки родителей в питании детей
Испанский диетолог Лусия Мартинес сообщила, что дети должны питаться не переработанными продуктами, а свежими, и перечислила ошибки, которые допускают родители в этом вопросе, сообщает La Vanguardia.
Политика
Сенцову стало стыдно за Зеленского
Осужденный за подготовку терактов в Крыму украинский режиссер Олег Сенцов заявил, что испытывает стыд за президента Украины Владимира Зеленского из-за скандала с радикалами.
Шоу-бизнес
Игорь Крутой представит концертную программу в Нью-Йорке
26 октября в Нью-Йорке концертную программу представит композитор, народный артист России Игорь Крутой.
Общество
Категория вагонов «плацкарт» может исчезнуть из поездов в России
Как уточняется, в будущем наименование "плацкарт" может перестать существовать.
Технологии
Uber тестирует продажу кулинарных курсов
Жителям Сан-Франциско, которые заказывают еду через приложение Uber Eats, по почте пришло предложение посещать кулинарные курсы оффлайн.