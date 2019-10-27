Происшествия

REGNUMREGNUMОтец расстрелявшего сослуживцев в Забайкалье назвал причину трагедии

Как сообщало ИА REGNUM, трагедия в воинской части в Забайкалье произошла 25 октября. Военнослужащий расстрелял сослуживцев, восемь человек погибли.
Читать в источнике
Комментировать544
с чего всё началось

«Они хотят скрыть дедовщину»: поговорили с отцом солдата, расстрелявшего восемь человек в Забайкалье

Салим Шамсутдинов рассказал, что было в первые часы после случившегося в воинской части Забайкалья и что же происходило с его сыном за несколько дней до трагедии. «Хотел подписать контракт»: что рассказал отец Рамиля, расстрелявшего сослуживцев — Сначала мне даже стали звонить и спрашивать про сына.
Новости Тюмени 72.ru10:49

Подробнее о событии

«Они хотят скрыть дедовщину»: поговорили с отцом солдата, расстрелявшего восемь человек в Забайкалье

Новости Тюмени 72.ru10:49

Отец устроившего бойню в Забайкалье солдата назвал причины произошедшего

Lenta.ru13:02

Отец застрелившего восемь человек в Забайкалье солдата заявил о дедовщине

РБК14:11

Отец подозреваемого в стрельбе в Забайкалье не исключил дедовщину в части

Говорит Москва12:47

Отец тюменского солдата, расстрелявшего сослуживцев, сделал заявление о дедовщине. «Знаю, как эта система работает»

URA.Ru15:43

Отец застрелившего сослуживцев солдата сообщил, что предшествовало трагедии

News.ru13:30

Отец расстрелявшего сослуживцев в Забайкалье назвал свою версию причины трагедии

Газета.Ru15:45
Показать все источники
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 17:31, Ашберн
Наука

Шестой палец

Наука и жизнь вчера в 01:00
Экономика

Вторичный рынок пополнился спросом

В ЦИАН отмечают менее заметную динамику: согласно расчетам аналитиков сервиса, в октябре вторичные квартиры в 15 городах-миллионниках подорожали только на 0,6%. Такую динамику руководитель аналитического центра ЦИАН Алексей Попов называет стагнацией, которая продолжается на рынке второй месяц.
Коммерсантъ 03:24
Футбол

«Боруссия» М обыграла «Айнтрахт» и вышла на 1-е место в Бундеслиге

«Боруссия», набрав 19 очков, вышла на 1-е место в турнирной таблице Бундеслиги.
Чемпионат 16:36
Политика

Израиль ускорит рассмотрение просьб россиян об убежище

Власти Израиля приняли решение ускорить процедуру рассмотрения просьб о предоставлении убежища от россиян, передает ТАСС.
Газета.Ru 13:27
Происшествия

Во Франции обнаружили восемь обмороженных мигрантов в холодильной фуре

Во Франции в грузовике с холодильной камерой нашли восемь обмороженных мигрантов, четверо из которых — дети.
РБК 15:46
Технологии

Google запустила крупнейшее обновление поисковика за пять лет

Google начала внедрять обновление алгоритма своего поисковика, которое в своем блоге называет крупнейшим как минимум за последние пять лет.
Forbes 25 октября в 05:56
Политика

В офисе Зеленского заявили о вывозе оружия националистов из Донбасса

Украинская полиция изъяла и вывезла оружие, о котором шла речь в поселке Золотое на юго-востоке страны во время спора президента Владимира Зеленского с националистами, выступающими против разведения сил.
РИА Новости 17:23
Политика

Кадыров отреагировал на убийство лидера ИГ цитатой из Гоголя

Московский Комсомолец 04:19
Армия и оружие

Помощник Трампа отказался считать Россию союзником США

Помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил, что власти станы не считают Россию союзником, передает ТАСС.
Газета.Ru 14:18
Экономика

Орешкин назвал абсолютно правильным снижение ключевой ставки ЦБ

Снижение ключевой ставки ЦБ сразу на 50 базисных пунктов (б.п.) является абсолютно правильным, считает глава Минэкономразвития Максим Орешкин.
Интерфакс 25 октября в 16:19
Общество

МЧС предупредило о сильном ветре в Москве и области

Как ожидается, порывы до 20 метров в секунду начнутся с 17:00 по московскому времени 27 октября и сохранятся в ночь на понедельник.
Вести.Ru 10:40
Автоспорт

Хэмилтон стал победителем Гран-при Мексики «Формулы-1»

Британский пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон стал победителем Гран-при Мексики "Формулы-1".
Газета.Ru 16:53
Футбол

«Краснодар» не смог обыграть «Оренбург»

Свободная Пресса 14:09
Общество

Гороскоп на неделю с 28 октября: Раки зарабатывают, Девы завидуют

Гороскоп на неделю с 28 октября: Раки зарабатывают, Девы завидуют Астрологический прогноз для всех знаков зодиака.
Экспресс газета вчера в 07:32
Наука

Горные реки оказались источником больших выбросов углекислого газа

Ugpressa.ru 25 октября в 16:48
Происшествия

В Казани задержали 14 предполагаемых участников ночной перестрелки

Российская газета 05:19
Энергетика

Минфин назвал условия предоставления льгот «Роснефти» и Худайнатову

Инфраструктура для Арктики Минфин и Минэнерго в пятницу, 25 октября, обнародовали условия предоставления льгот для новой нефтегазовой провинции в Арктике.
РБК 17:00
Культура

Россия вернула Грузии оригинальные пленки 17 фильмов

Сотрудники Минобразования и Национального киноцентра Грузии доставили из Москвы в Тбилиси 17 фильмов, снятых в 1926-1930 годах, сообщает телеканал «МИР 24» со ссылкой на ТАСС.
МИР 24 14:44
Музыка

Селена Гомес выпустила два клипа, посвященных Джастину Биберу

Певица спела о несчастной любви. За прошедшую неделю Селена Гомес презентовала два клипа. Обе песни посвящены несчастной любви.
Srnsk 24 октября в 14:27
Фигурное катание

Трусова прокомментировала свою победу на Гран-при в Канаде

Александра Трусова, фигуристка из РФ, решила прокомментировать свою недавнюю победу в рамках этапа Гран-при Skate Canada, где она смогла поставить сразу два новых мировых рекорда.
Discover24 05:11
Происшествия

В Хакасии женщина после ссоры с мужем ранила своего пятимесячного сына

Согласно предварительной версии, в селе Таштып 26 октября после ссоры с мужем 46-летняя женщина из-за ревности повредила оба глаза пятимесечному сыну.
ТАСС 02:42
Общество

В Донецке взорвали вышку сотовой связи

В самопровозглашённой Донецкой народной республике сообщили, что неизвестные подорвали в Донецке вышку сотовой связи.
RT на русском 07:22
Армия и оружие

Местоположение аль-Багдади раскрыла одна из его жен

Местонахождение лидера террористической организации "Исламское государство" Абу Бакра аль-Багдади во время допроса раскрыли одна из его жен и курьер, пишет The New York Times со ссылкой на источники.
Газета.Ru 16:34
Общество

Диетолог назвала ошибки родителей в питании детей

Испанский диетолог Лусия Мартинес сообщила, что дети должны питаться не переработанными продуктами, а свежими, и перечислила ошибки, которые допускают родители в этом вопросе, сообщает La Vanguardia.
МИР 24 10:04
Политика

Сенцову стало стыдно за Зеленского

Осужденный за подготовку терактов в Крыму украинский режиссер Олег Сенцов заявил, что испытывает стыд за президента Украины Владимира Зеленского из-за скандала с радикалами.
РИА Новости Крым 07:18
Шоу-бизнес

Игорь Крутой представит концертную программу в Нью-Йорке

26 октября в Нью-Йорке концертную программу представит композитор, народный артист России Игорь Крутой.
Культуромания вчера в 04:08
Общество

Категория вагонов «плацкарт» может исчезнуть из поездов в России

Как уточняется, в будущем наименование "плацкарт" может перестать существовать.
Российская газета 25 октября в 13:30
Технологии

Uber тестирует продажу кулинарных курсов

Жителям Сан-Франциско, которые заказывают еду через приложение Uber Eats, по почте пришло предложение посещать кулинарные курсы оффлайн.
Inc. Russia вчера в 12:42
Наука

Картофельное пюре оказалось лучшей едой для интенсивных тренировок

Удар56 10:12
Происшествия

В Петербурге ребенок подозревается в убийстве матери

ТАСС 04:47
Главное