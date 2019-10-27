Происшествия
REGNUMОтец расстрелявшего сослуживцев в Забайкалье назвал причину трагедии
Как сообщало ИА REGNUM, трагедия в воинской части в Забайкалье произошла 25 октября. Военнослужащий расстрелял сослуживцев, восемь человек погибли.
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с чего всё началось
«Они хотят скрыть дедовщину»: поговорили с отцом солдата, расстрелявшего восемь человек в Забайкалье
Салим Шамсутдинов рассказал, что было в первые часы после случившегося в воинской части Забайкалья и что же происходило с его сыном за несколько дней до трагедии. «Хотел подписать контракт»: что рассказал отец Рамиля, расстрелявшего сослуживцев — Сначала мне даже стали звонить и спрашивать про сына.Новости Тюмени 72.ru10:49
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«Они хотят скрыть дедовщину»: поговорили с отцом солдата, расстрелявшего восемь человек в Забайкалье
Новости Тюмени 72.ru10:49
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 15:58, Вашингтон
Шоу-бизнес
Вера Брежнева появилась на показе мод в кожаном бюстгальтере
Исполнительница появилась на публике в кожаном бюстгальтере и легинсах, надев также жакет.
Армия и оружие
Джонсон прокомментировал сообщения о ликвидации лидера ИГ
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон написал на своей странице в Twitter, что «смерть» лидера «Исламского государства»* Абу Бакра аль-Багдади является важной вехой в борьбе с терроризмом, но «битва со злом ИГ ещё не закончена».
Космос
Ученые нашли «ворота» для комет внутрь Солнечной системы
Астрономы обнаружили область за орбитой Юпитера, через которую многие кометы попадают внутрь Солнечной системы, сообщает The Astrophysical Journal Letters.
Политика
Поклонская указала Зеленскому на настоящих врагов Украины
Настоящими врагами Украины являются неуправляемые националистические группировки, устроившие в стране махновщину, заявила депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская.
Политика
В офисе Зеленского заявили о вывозе незаконного оружия из Золотого
«По информации МВД Украины, 27 октября незаконное оружие, которое находилось в распоряжении участников акции против разведения войск, было вывезено из Золотого», — говорится в ролике.
Происшествия
Россиянка повредила пятимесячному сыну глаза после ссоры с мужем
Жительница села Таштып в Хакасии повредила пятимесячному сыну оба глаза после того, как поссорилась с мужем.
Политика
Трамп опубликовал оставивший в недоумении пользователей Сети твит
Президент США Дональд Трамп опубликовал в своем Twitter пост, который оставил в недоумении пользователе Сети.
Политика
Израиль ускорит рассмотрение просьб россиян об убежище
Власти Израиля приняли решение ускорить процедуру рассмотрения просьб о предоставлении убежища от россиян, передает ТАСС.
Политика
Трамп намерен выйти из договора по открытому небу
Президент США Дональд Трамп подписал документ о намерении США выйти из Договора по открытому небу.
Общество
В Калифорнии из-за лесных пожаров эвакуируют десятки тысяч человек
Из-за лесных пожаров в Калифорнии эвакуировали десятки тысяч человек.
Происшествия
Спасателям пока не удалось найти пропавший под Пермью частный самолет
Спасатели в Пермском крае второй день не могут найти пропавший 26 октября частный легкомотрный самолет "Cessna 172", сообщается в телеграм-канале регионального министерства территориальной безопасности в воскресенье.
Общество
В Россию прибыла первая партия незарегистрированного «Фризиума»
Первая партия не зарегистрированного на территории России препарата для тяжелобольных детей «Фризиум» поступила в страну.
Армия и оружие
Россия потребовала от США доказательств пребывания лидера ИГ в Идлибе
США должны предоставить прямые доказательства пребывания лидера запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» (ИГ) Абу Бакра аль-Багдади в Идлибе на территории, подконтрольной террористам «Джабхат ан-Нусры» (запрещена в России).
Политика
Сенцов заявил, что ему стыдно за поведение Зеленского в Золотом
Общество
Жителя Кривого Рога осудили за футболку с гербом СССР
Житель Кривого Рога предстал перед судом за ношение футболки с гербом СССР, сообщает издание "Главком".
Происшествия
Во Франции обнаружили восемь обмороженных мигрантов в холодильной фуре
Во Франции в грузовике с холодильной камерой нашли восемь обмороженных мигрантов, четверо из которых — дети.
Культура
Новый клип Александра Реввы набрал 4 миллиона просмотров за два дня
23 октября на просторах YouTube появился новый трек Артура Пирожкова. Исполнитель выпустил клип на песню «Она решила сдаться».
Фигурное катание
Трусова прокомментировала свою победу на Гран-при в Канаде
Александра Трусова, фигуристка из РФ, решила прокомментировать свою недавнюю победу в рамках этапа Гран-при Skate Canada, где она смогла поставить сразу два новых мировых рекорда.
Происшествия
Массовое убийство в московском колледже предотвратила ФСБ
Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) арестовали 18-летнего, учащегося в аграрном колледже, парня, который, предположительно, планировал массовое убийство.
Здоровье
Доктор Мясников рассказал, кому запрещено принимать аспирин
Доктор Александр Мясников в телепередаче «О самом главном» рассказал, кому запрещено принимать аспирин.
Происшествия
В Карелии опрокинулся автобус с детьми
Автобус, перевозивший детей, опрокинулся в Карелии. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.
Кино
Кинокомпании выдвинули номинантов на «Оскар» среди актеров
Футбол
Виктор Гончаренко: «У ЦСКА идет черная полоса»
Футбол
«Ливерпуль» одержал волевую победу над «Тоттенхэмом»
В матче десятого тура английской премьер-лиги "Ливерпуль" одержал волевую победу над лондонским "Тоттенхэмом".
Космос
Астрофизическая обсерватория «Спектр-РГ» вышла на рабочую орбиту
Космический аппарат «Спектр-РГ» вышел на номинальную рабочую орбиту вокруг точки Лагранжа L2 системы «Солнце — Земля».
Футбол
«Севилья» спокойно разобралась с «Хетафе»
В предпоследнем матче 10-го тура «Севилья» играла с «Хетафе».
Происшествия