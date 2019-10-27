Происшествия

REGNUMREGNUMОтец расстрелявшего сослуживцев в Забайкалье назвал причину трагедии

Как сообщало ИА REGNUM, трагедия в воинской части в Забайкалье произошла 25 октября. Военнослужащий расстрелял сослуживцев, восемь человек погибли.
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с чего всё началось

«Они хотят скрыть дедовщину»: поговорили с отцом солдата, расстрелявшего восемь человек в Забайкалье

Салим Шамсутдинов рассказал, что было в первые часы после случившегося в воинской части Забайкалья и что же происходило с его сыном за несколько дней до трагедии. «Хотел подписать контракт»: что рассказал отец Рамиля, расстрелявшего сослуживцев — Сначала мне даже стали звонить и спрашивать про сына.
Новости Тюмени 72.ruвчера в 10:49

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«Потом что-то пошло не так»: Отец расстрелявшего сослуживцев солдата назвал возможную причину бойни в Забайкалье

Царьград00:54

Отец подозреваемого в стрельбе в Забайкалье не исключил дедовщину в части

Говорит Москвавчера в 12:47

Отец застрелившего восемь человек в Забайкалье солдата заявил о дедовщине

РБКвчера в 14:11

Отец застрелившего сослуживцев солдата сообщил, что предшествовало трагедии

News.ruвчера в 13:30

Отец устроившего бойню в Забайкалье солдата назвал причины произошедшего

Lenta.ruвчера в 13:02

Отец тюменского солдата, расстрелявшего сослуживцев, сделал заявление о дедовщине. «Знаю, как эта система работает»

URA.Ruвчера в 15:43

«Они хотят скрыть дедовщину»: поговорили с отцом солдата, расстрелявшего восемь человек в Забайкалье

Новости Тюмени 72.ruвчера в 10:49
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Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 02:36, Ашберн
Армия и оружие

На аль-Багдади вывел его помощник

Окончательно установить местонахождение аль-Багдади удалось в этом году в ходе совместной операции разведок США, Турции и Ирака.
Вести.Ru 01:45
Автоспорт

Квят получил штраф за аварию на последнем круге Гран-при Мексики

Гонщик Toro Rosso Даниил Квят получил штраф за столкновение с Нико Хюлькенбергом на последнем круге Гран-при Мексики «Формулы-1».
РБК вчера в 17:18
Фигурное катание

Трусова прокомментировала свою победу на Гран-при в Канаде

Александра Трусова, фигуристка из РФ, решила прокомментировать свою недавнюю победу в рамках этапа Гран-при Skate Canada, где она смогла поставить сразу два новых мировых рекорда.
Discover24 вчера в 05:11
Гаджеты

Honor готовит новый недорогой планшет Honor Tab 6

Китайская компания Honor в скором времени представит на рынке новую модель недорогого планшета под названием Honor Tab 6. В свою очередь, разработчики пока умалчивают технические характеристики и возможности устройства, но инсайдеры уже поделились соответствующими сведениями.
Vevby.ru 02:31
Экономика

Минэкономразвития отказалось вводить предложенный Чубайсом налог

Минэкономразвития исключило из законопроекта о госрегулировании выбросов парниковых газов предложенные руководителем «Роснано» Анатолием Чубайсом положения об углеродном налоге.
Ведомости вчера в 20:01
Общество

Умер писатель и диссидент Владимир Буковский

Писатель Владимир Буковский умер в Кембридже на 77-м году жизни.
Газета.Ru 01:55
Происшествия

Лесовоз на Урале врезался в трубу и оставил без газа город

РБК вчера в 13:38
Политика

Зеленский назвал «эмоциональной» беседу с националистами в Донбассе

Политическая Экспертиза вчера в 00:31
Происшествия

Суд арестовал солдата, расстрелявшего сослуживцев в Забайкалье

Коммерсантъ 02:31
Культура

Дэвид Линч получил почетный «Оскар»

Академия еще в июне сообщила, что Линч, Стьюди и Вертимюллер получат почетную награду "Оскар" за творческие достижения на протяжении своей жизни и выдающийся вклад в индустрию.
РИА Новости 00:47
Армия и оружие

В Сербии проходят военные учения «Славянский щит»

Первый канал 00:35
Общество

Россияне стали охотнее копить на старость и образование

По словам руководителя проектов в сфере финансовых исследований НАФИ Всеволода Хоменко, россияне стали копить на старость из-за снижения покупательной способности, снижения помощи со стороны детей и влияния пенсионной реформы.
Lenta.ru 01:19
Шоу-бизнес

Жена Игоря Николаева рассказала о своей второй беременности

Слухи о беременности молодой женщины часты и основаны на ее давнем признании о желании подарить композитору еще детей.
Радио Комсомольская правда вчера в 13:59
Политика

МИД России ответил на угрозу «Азова» ввести тысячи бойцов в Донбасс

RT на русском вчера в 23:15
Космос

Американский космоплан X-37B вернулся с секретной миссии

Секретная миссия X-37B завершилась через 780 дней пребывания на околоземной орбите. Предыдущий рекорд космоплана - 718 дней.
ТАСС вчера в 18:07
Политика

Горбачев предложил вернуться к идее создания общеевропейского дома

Бывший президент СССР Михаил Горбачев предлагает вернуться к идее создания на континенте общеевропейского дома: нынешний разлад в Европе нужно преодолеть, иначе ущерб будет колоссален.
РИА Новости 02:09
Происшествия

Пропавшего в новосибирском Бердске школьника нашли мертвым

Пятнадцатилетнего мальчика, который ушел в школу и пропал без вести в городе Бердске Новосибирской области, нашли мертвым, сообщил РИА Новости в понедельник представитель следственного управления СК РФ по региону.
РИА Новости 00:39
Общество

В Гидрометцентре посоветовали срочно менять резину

Как рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина, температура понизится сразу на 8 и более градусов.
Российская газета вчера в 22:23
Здоровье

Стал известен средний возраст диагностики рака в России

По данным Российского общества клинической онкологии, средний возраст диагностики онкологических заболеваний в России составляет 64,5 года.
REGNUM 02:03
Спорт

Сборная России заняла второе место на Всемирных военных играх в Китае

На VII Всемирных военных играх в в китайском городе Ухань сборная России сумела завоевать 51 золотую, 53 серебряных и 57 бронзовых медалей.
Профиль 01:51
Футбол

«Спартак» обыграл «Локомотив» в матче РПЛ

Известия вчера в 11:56
Единоборства

Тактаров посоветовал Хабибу провести реванш с Макгрегором в Ирландии

Бывший российский боец Олег Тактаров высказал мнение, что чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов должен провести матч-реванш с ирландцем Конором Макгрегором в Дублине.
Спорт-Экспресс 02:27
Политика

МВД Украины подтвердило вывоз добровольцами оружия из Золотого

Украинские добровольцы в сопровождении полиции вывезли оружие из населённого пункта Золотое-4 близ линии разграничения в Донбассе.
RT на русском 02:02
Энергетика

Нефть принесет России дополнительные триллионы рублей

Налоговый маневр в российской нефтяной отрасли начался в 2019 году и должен завершиться в 2024-м.
Lenta.ru 01:52
Происшествия

В Пермском крае приостановили поиски пропавшего частного самолета

Спасатели приостановили поиски частного самолета, пропавшего в Пермском крае.
ТАСС вчера в 11:05
Происшествия

В Петербурге 12-летнего ребёнка подозревают в тяжком преступлении

В пресс-службе следственного управления следственного комитета по Санкт-Петербургу и Ленинградской области подтвердили, что было найдено тело 46-летней женщины с колото-резаными ранами.
REGNUM вчера в 07:41
Общество

В Калифорнии проводится масштабная эвакуация

Вести.Ru вчера в 18:44
Происшествия

Трассу «Скандинавия» в Ленобласти засыпало щебнем в результате ДТП

REGNUM 02:15
Единоборства

Шлеменко недоволен тем, что Исмаилов отказывается драться с мусульманами

Спорт-Экспресс вчера в 05:45
Общество

Категория вагонов «плацкарт» может исчезнуть из поездов в России

Российская газета 25 октября в 13:30
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