Происшествия
REGNUMОтец расстрелявшего сослуживцев в Забайкалье назвал причину трагедии
Как сообщало ИА REGNUM, трагедия в воинской части в Забайкалье произошла 25 октября. Военнослужащий расстрелял сослуживцев, восемь человек погибли.
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с чего всё началось
«Они хотят скрыть дедовщину»: поговорили с отцом солдата, расстрелявшего восемь человек в Забайкалье
Салим Шамсутдинов рассказал, что было в первые часы после случившегося в воинской части Забайкалья и что же происходило с его сыном за несколько дней до трагедии. «Хотел подписать контракт»: что рассказал отец Рамиля, расстрелявшего сослуживцев — Сначала мне даже стали звонить и спрашивать про сына.Новости Тюмени 72.ruвчера в 10:49
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Отец подозреваемого в стрельбе в Забайкалье не исключил дедовщину в части
Говорит Москвавчера в 12:47
«Они хотят скрыть дедовщину»: поговорили с отцом солдата, расстрелявшего восемь человек в Забайкалье
Новости Тюмени 72.ruвчера в 10:49
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Армия и оружие
На аль-Багдади вывел его помощник
Окончательно установить местонахождение аль-Багдади удалось в этом году в ходе совместной операции разведок США, Турции и Ирака.
Вести.Ru 01:45
Автоспорт
Квят получил штраф за аварию на последнем круге Гран-при Мексики
Гонщик Toro Rosso Даниил Квят получил штраф за столкновение с Нико Хюлькенбергом на последнем круге Гран-при Мексики «Формулы-1».
РБК вчера в 17:18
Фигурное катание
Трусова прокомментировала свою победу на Гран-при в Канаде
Александра Трусова, фигуристка из РФ, решила прокомментировать свою недавнюю победу в рамках этапа Гран-при Skate Canada, где она смогла поставить сразу два новых мировых рекорда.
Discover24 вчера в 05:11
Гаджеты
Honor готовит новый недорогой планшет Honor Tab 6
Китайская компания Honor в скором времени представит на рынке новую модель недорогого планшета под названием Honor Tab 6. В свою очередь, разработчики пока умалчивают технические характеристики и возможности устройства, но инсайдеры уже поделились соответствующими сведениями.
Vevby.ru 02:31
Экономика
Минэкономразвития отказалось вводить предложенный Чубайсом налог
Минэкономразвития исключило из законопроекта о госрегулировании выбросов парниковых газов предложенные руководителем «Роснано» Анатолием Чубайсом положения об углеродном налоге.
Ведомости вчера в 20:01
Общество
Умер писатель и диссидент Владимир Буковский
Писатель Владимир Буковский умер в Кембридже на 77-м году жизни.
Газета.Ru 01:55
Политика
Зеленский назвал «эмоциональной» беседу с националистами в Донбассе
Политическая Экспертиза вчера в 00:31
Культура
Дэвид Линч получил почетный «Оскар»
Академия еще в июне сообщила, что Линч, Стьюди и Вертимюллер получат почетную награду "Оскар" за творческие достижения на протяжении своей жизни и выдающийся вклад в индустрию.
РИА Новости 00:47
Армия и оружие
В Сербии проходят военные учения «Славянский щит»
Первый канал 00:35
Общество
Россияне стали охотнее копить на старость и образование
По словам руководителя проектов в сфере финансовых исследований НАФИ Всеволода Хоменко, россияне стали копить на старость из-за снижения покупательной способности, снижения помощи со стороны детей и влияния пенсионной реформы.
Lenta.ru 01:19
Шоу-бизнес
Жена Игоря Николаева рассказала о своей второй беременности
Слухи о беременности молодой женщины часты и основаны на ее давнем признании о желании подарить композитору еще детей.
Радио Комсомольская правда вчера в 13:59
Политика
МИД России ответил на угрозу «Азова» ввести тысячи бойцов в Донбасс
RT на русском вчера в 23:15
Космос
Американский космоплан X-37B вернулся с секретной миссии
Секретная миссия X-37B завершилась через 780 дней пребывания на околоземной орбите. Предыдущий рекорд космоплана - 718 дней.
ТАСС вчера в 18:07
Политика
Горбачев предложил вернуться к идее создания общеевропейского дома
Бывший президент СССР Михаил Горбачев предлагает вернуться к идее создания на континенте общеевропейского дома: нынешний разлад в Европе нужно преодолеть, иначе ущерб будет колоссален.
РИА Новости 02:09
Происшествия
Пропавшего в новосибирском Бердске школьника нашли мертвым
Пятнадцатилетнего мальчика, который ушел в школу и пропал без вести в городе Бердске Новосибирской области, нашли мертвым, сообщил РИА Новости в понедельник представитель следственного управления СК РФ по региону.
РИА Новости 00:39
Общество
В Гидрометцентре посоветовали срочно менять резину
Как рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина, температура понизится сразу на 8 и более градусов.
Российская газета вчера в 22:23
Здоровье
Стал известен средний возраст диагностики рака в России
По данным Российского общества клинической онкологии, средний возраст диагностики онкологических заболеваний в России составляет 64,5 года.
REGNUM 02:03
Спорт
Сборная России заняла второе место на Всемирных военных играх в Китае
На VII Всемирных военных играх в в китайском городе Ухань сборная России сумела завоевать 51 золотую, 53 серебряных и 57 бронзовых медалей.
Профиль 01:51
Футбол
«Спартак» обыграл «Локомотив» в матче РПЛ
Известия вчера в 11:56
Единоборства
Тактаров посоветовал Хабибу провести реванш с Макгрегором в Ирландии
Бывший российский боец Олег Тактаров высказал мнение, что чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов должен провести матч-реванш с ирландцем Конором Макгрегором в Дублине.
Спорт-Экспресс 02:27
Политика
МВД Украины подтвердило вывоз добровольцами оружия из Золотого
Украинские добровольцы в сопровождении полиции вывезли оружие из населённого пункта Золотое-4 близ линии разграничения в Донбассе.
RT на русском 02:02
Энергетика
Нефть принесет России дополнительные триллионы рублей
Налоговый маневр в российской нефтяной отрасли начался в 2019 году и должен завершиться в 2024-м.
Lenta.ru 01:52
Происшествия
В Пермском крае приостановили поиски пропавшего частного самолета
Спасатели приостановили поиски частного самолета, пропавшего в Пермском крае.
ТАСС вчера в 11:05
Происшествия
В Петербурге 12-летнего ребёнка подозревают в тяжком преступлении
В пресс-службе следственного управления следственного комитета по Санкт-Петербургу и Ленинградской области подтвердили, что было найдено тело 46-летней женщины с колото-резаными ранами.
REGNUM вчера в 07:41
Общество
В Калифорнии проводится масштабная эвакуация
Вести.Ru вчера в 18:44
Единоборства
Шлеменко недоволен тем, что Исмаилов отказывается драться с мусульманами
Спорт-Экспресс вчера в 05:45
Общество
Категория вагонов «плацкарт» может исчезнуть из поездов в России
Российская газета 25 октября в 13:30