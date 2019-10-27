Салим Шамсутдинов рассказал, что было в первые часы после случившегося в воинской части Забайкалья и что же происходило с его сыном за несколько дней до трагедии. «Хотел подписать контракт»: что рассказал отец Рамиля, расстрелявшего сослуживцев — Сначала мне даже стали звонить и спрашивать про сына.

с чего всё началось

Как сообщало ИА REGNUM, трагедия в воинской части в Забайкалье произошла 25 октября. Военнослужащий расстрелял сослуживцев, восемь человек погибли.

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Энергетика Минфин назвал условия предоставления льгот «Роснефти» и Худайнатову Инфраструктура для Арктики Минфин и Минэнерго в пятницу, 25 октября, обнародовали условия предоставления льгот для новой нефтегазовой провинции в Арктике.

Технологии Ученый рассказал о «личности» искусственного интеллекта Поскольку искусственный интеллект (ИИ) и глубокое обучение продолжают влиять на многие сферы человеческой деятельности, ученый Хуэй Чиа продолжает изучать возможности роботов, чтобы выяснить, может ли понимание «личности» в алгоритме заставить людей больше доверять ИИ.

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Политика Рабы ВС. Лейтенантов насильно заставляют служить Родине. В случае отказа от контракта угрожают членам семьи Как пишет Леонов, командованием дивизии был принят ряд мер: офицеры звонили родителям и пугали уголовным преследованием сына, угрожали трудностями в академии РВСН для брата, звонили начальнику супруги с просьбой уволить ее, «для того чтобы она спокойно могла приехать в город, в котором я прохожу службу», а также переводом в другую дивизию, «нетронутую цивилизацией».

Авто АвтоВАЗ показал эксклюзивную Lada Vesta с вариатором 26 октября конструкторы отечественного концерна АВТОВАЗ, в рамках проведения автомобильного мероприятия в Сочи, показали LADA Vesta с вариатором в комплектации Exclusive.