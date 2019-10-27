Происшествия

REGNUMREGNUMОтец расстрелявшего сослуживцев в Забайкалье назвал причину трагедии

Как сообщало ИА REGNUM, трагедия в воинской части в Забайкалье произошла 25 октября. Военнослужащий расстрелял сослуживцев, восемь человек погибли.
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с чего всё началось

«Они хотят скрыть дедовщину»: поговорили с отцом солдата, расстрелявшего восемь человек в Забайкалье

Салим Шамсутдинов рассказал, что было в первые часы после случившегося в воинской части Забайкалья и что же происходило с его сыном за несколько дней до трагедии. «Хотел подписать контракт»: что рассказал отец Рамиля, расстрелявшего сослуживцев — Сначала мне даже стали звонить и спрашивать про сына.
Новости Тюмени 72.ru10:49

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Отец расстрелявшего сослуживцев в Забайкалье назвал свою версию причины трагедии

Газета.Ru15:45

Отец тюменского солдата, расстрелявшего сослуживцев, сделал заявление о дедовщине. «Знаю, как эта система работает»

URA.Ru15:43

«Они хотят скрыть дедовщину»: поговорили с отцом солдата, расстрелявшего восемь человек в Забайкалье

Новости Тюмени 72.ru10:49

Отец застрелившего сослуживцев солдата сообщил, что предшествовало трагедии

News.ru13:30

Отец устроившего бойню в Забайкалье солдата назвал причины произошедшего

Lenta.ru13:02

Отец подозреваемого в стрельбе в Забайкалье не исключил дедовщину в части

Говорит Москва12:47

Отец застрелившего восемь человек в Забайкалье солдата заявил о дедовщине

РБК14:11
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Политика

На выборах президента Аргентины лидирует оппозиционер Фернандес

Как сообщает телеканал Todo Noticias, по предварительным данным, на выборах президента Аргентины с большим отрывом от своих политических оппонентов лидирует оппозиционный кандидат Альберто Фернандес.
Московский Комсомолец 18:27
Гаджеты

AirPods Pro появились на рендерах

Более детальной информацией обладает производитель чехлов для футляра AirPods Pro, а это позволит нам, хоть на капельку, но представить новый дизайн наушников.
The GEEK 25 октября в 08:01
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Бизнесмены стали сильнее бояться искусственного интеллекта

Опрос показал, что в ИИ в той или иной мере инвестируют 90% компаний, а девять из десяти руководителей согласны с тем, что эти технологии предоставляют выгодную возможность для развития бизнеса.
РБК 17:00
Футбол

Локомотив — Спартак 0:3

RT на русском 11:24
Наука

Вышел 15-томный толковый словарь якутского языка

Российские лингвисты завершили работу над Большим толковым словарем якутского языка из 80 тыс. слов и фразеологизмов.
Дилетант 25 октября в 08:10
Кино

Драму «Портрет девушки в огне» покажут в Великом Новгороде

ВНовгороде.ру 25 октября в 11:22
Шоу-бизнес

Стас Пьеха признался, что перенес инфаркт в 34 года

Российский певец Стас Пьеха признался, что около шести лет назад перенес инфаркт после длительного употребления лекарственных препаратов, алкоголя и "всякого разного".
Газета.Ru 15:48
Армия и оружие

Назначен преемник ликвидированного главаря ИГ

Собеседник издания подчеркнул, что ликвидированный лидер ИГ был номинальной главой террористов.
Lenta.ru 17:13
Политика

Поклонская оценила угрозу главы «Азова» ввести тысячи бойцов в Донбасс

Билецкий пригрозил, что в случае принятия президентом такого решения в Донбассе вместо нескольких десятков бойцов появятся десять тысяч.
РИА Новости 11:55
Общество

Жителя Кривого Рога осудили за футболку с гербом СССР

РИА Новости 07:58
Энергетика

Минфин назвал условия предоставления льгот «Роснефти» и Худайнатову

Инфраструктура для Арктики Минфин и Минэнерго в пятницу, 25 октября, обнародовали условия предоставления льгот для новой нефтегазовой провинции в Арктике.
РБК 17:00
Технологии

Ученый рассказал о «личности» искусственного интеллекта

Поскольку искусственный интеллект (ИИ) и глубокое обучение продолжают влиять на многие сферы человеческой деятельности, ученый Хуэй Чиа продолжает изучать возможности роботов, чтобы выяснить, может ли понимание «личности» в алгоритме заставить людей больше доверять ИИ.
OAnews 08:04
Политика

Бутина рассказала, что ее учебу в США оплатили друзья-американцы

Освобожденная из американской тюрьмы Мария Бутина рассказала, что ее учебу в США оплатили друзья-американцы.
РИА Новости 15:24
Фигурное катание

Трусова и Ханю исполнили параллельный четверной тулуп

Российская фигуристка Александра Трусова и олимпийский чемпион японец Юдзуру Ханю исполнили параллельный четверной тулуп перед показательными выступлениями на Гран-при Skate Canada.
Газета.Ru 15:42
Происшествия

Задержаны 14 предполагаемых участников ночной перестрелки в Казани

Газета.Ru 08:42
Здоровье

Названы 7 главных запретов для людей с повышенным давлением

7 главных запретов для людей с повышенным давлением назвали медики.
Ugpressa.ru вчера в 16:35
Здоровье

В России разработана новая методика пластических операций

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Общество

Вопрос дня: куда делись трупы старателей?

В результате вода затопила два общежития, в которых жили старатели.
Новые Известия 07:31
Общество

«Победа» повысит цены на зарубежные перелеты только на 5 евро

Лоукостер "Победа" с понедельника, 28 октября, повысит стоимость своих авиабилетов с вылетом из зарубежных аэропортов в Россию только на 5 евро (более 350 рублей) вместо 25 евро, сообщают СМИ со ссылкой на представителя компании.
Российская газета 06:40
Футбол

Гвардиола: «Мы неважно сыграли в первом тайме»

Soccer.ru вчера в 10:28
Шоу-бизнес

Максим Галкин показал осеннее фото Аллы Пугачевой с сыном

Супруг Аллы Пугачевой опубликовал в Instagram семейную фотографию, на которой певица запечатлена с их сыном Гарри.
Летидор вчера в 07:54
Происшествия

Восемь обмороженных мигрантов обнаружили в холодильной фуре во Франции

Восемь обмороженных мигрантов из Афганистана, четверо из которых — дети, нашли во Франции в грузовике с холодильной камерой.
Известия 16:36
Политика

Рабы ВС. Лейтенантов насильно заставляют служить Родине. В случае отказа от контракта угрожают членам семьи

Как пишет Леонов, командованием дивизии был принят ряд мер: офицеры звонили родителям и пугали уголовным преследованием сына, угрожали трудностями в академии РВСН для брата, звонили начальнику супруги с просьбой уволить ее, «для того чтобы она спокойно могла приехать в город, в котором я прохожу службу», а также переводом в другую дивизию, «нетронутую цивилизацией».
Новая газета 17:00
Автоспорт

Шарль Леклер: Стратегия не сработала

Шарль Леклер стартовал с поула в Мексике, но закончил гонку четвёртым.
F1news.ru 17:39
Экономика

Россия допустила отказ от грозящих «скачком цен на топливо» правил

Министр считает, что новые стандарты «приведут к резкому скачку цен на топливо для речных судов, которые в основном работают в территориальных водах России».
РБК 13:08
Экономика

Кремль проверит информацию о 700 тыс. закрывшихся за год компаний МСП

В Кремле проверят информацию Минэкономики о том, что почти 700 тыс. компаний малого и среднего предпринимательства (МСП) закрылось в России за год, заверил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 25 октября в 08:16
Авто

АвтоВАЗ показал эксклюзивную Lada Vesta с вариатором

26 октября конструкторы отечественного концерна АВТОВАЗ, в рамках проведения автомобильного мероприятия в Сочи, показали LADA Vesta с вариатором в комплектации Exclusive.
Car.ru 04:59
Здоровье

Диетолог рассказала, для кого томатный сок опасен

Диетолог считает, что лучшим выходом для любителей томатного сока с гипертонией будет приготовление фреша дома, но без добавления соли.
Вечерний курьер 25 октября в 14:43
Экономика

Кремль рассказал о переговорах с Белоруссией о кредите в $600 млн

Россия ведет переговоры с Белоруссией по кредиту в $600 млн, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 25 октября в 08:06
Гаджеты

Apple предупредила владельцев iPhone 5 о необходимости обновить iOS

Apple начала предупреждать владельцев смартфонов iPhone 5 о необходимости обновить операционную систему до версии iOS 10.3.4 до 3 ноября.
UfaTime.ru 10:31
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