Происшествия
REGNUMОтец расстрелявшего сослуживцев в Забайкалье назвал причину трагедии
Как сообщало ИА REGNUM, трагедия в воинской части в Забайкалье произошла 25 октября. Военнослужащий расстрелял сослуживцев, восемь человек погибли.
Читать в источнике
Оценить129
с чего всё началось
«Они хотят скрыть дедовщину»: поговорили с отцом солдата, расстрелявшего восемь человек в Забайкалье
Салим Шамсутдинов рассказал, что было в первые часы после случившегося в воинской части Забайкалья и что же происходило с его сыном за несколько дней до трагедии. «Хотел подписать контракт»: что рассказал отец Рамиля, расстрелявшего сослуживцев — Сначала мне даже стали звонить и спрашивать про сына.Новости Тюмени 72.ru10:49
Подробнее о событии
Показать все источники
«Они хотят скрыть дедовщину»: поговорили с отцом солдата, расстрелявшего восемь человек в Забайкалье
Новости Тюмени 72.ru10:49
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 19:07, Ашберн
Политика
На выборах президента Аргентины лидирует оппозиционер Фернандес
Как сообщает телеканал Todo Noticias, по предварительным данным, на выборах президента Аргентины с большим отрывом от своих политических оппонентов лидирует оппозиционный кандидат Альберто Фернандес.
Гаджеты
AirPods Pro появились на рендерах
Более детальной информацией обладает производитель чехлов для футляра AirPods Pro, а это позволит нам, хоть на капельку, но представить новый дизайн наушников.
Общество
Бизнесмены стали сильнее бояться искусственного интеллекта
Опрос показал, что в ИИ в той или иной мере инвестируют 90% компаний, а девять из десяти руководителей согласны с тем, что эти технологии предоставляют выгодную возможность для развития бизнеса.
Футбол
Локомотив — Спартак 0:3
Наука
Вышел 15-томный толковый словарь якутского языка
Российские лингвисты завершили работу над Большим толковым словарем якутского языка из 80 тыс. слов и фразеологизмов.
Кино
Драму «Портрет девушки в огне» покажут в Великом Новгороде
Шоу-бизнес
Стас Пьеха признался, что перенес инфаркт в 34 года
Российский певец Стас Пьеха признался, что около шести лет назад перенес инфаркт после длительного употребления лекарственных препаратов, алкоголя и "всякого разного".
Армия и оружие
Назначен преемник ликвидированного главаря ИГ
Собеседник издания подчеркнул, что ликвидированный лидер ИГ был номинальной главой террористов.
Политика
Поклонская оценила угрозу главы «Азова» ввести тысячи бойцов в Донбасс
Билецкий пригрозил, что в случае принятия президентом такого решения в Донбассе вместо нескольких десятков бойцов появятся десять тысяч.
Общество
Жителя Кривого Рога осудили за футболку с гербом СССР
Энергетика
Минфин назвал условия предоставления льгот «Роснефти» и Худайнатову
Инфраструктура для Арктики Минфин и Минэнерго в пятницу, 25 октября, обнародовали условия предоставления льгот для новой нефтегазовой провинции в Арктике.
Технологии
Ученый рассказал о «личности» искусственного интеллекта
Поскольку искусственный интеллект (ИИ) и глубокое обучение продолжают влиять на многие сферы человеческой деятельности, ученый Хуэй Чиа продолжает изучать возможности роботов, чтобы выяснить, может ли понимание «личности» в алгоритме заставить людей больше доверять ИИ.
Политика
Бутина рассказала, что ее учебу в США оплатили друзья-американцы
Освобожденная из американской тюрьмы Мария Бутина рассказала, что ее учебу в США оплатили друзья-американцы.
Фигурное катание
Трусова и Ханю исполнили параллельный четверной тулуп
Российская фигуристка Александра Трусова и олимпийский чемпион японец Юдзуру Ханю исполнили параллельный четверной тулуп перед показательными выступлениями на Гран-при Skate Canada.
Здоровье
Названы 7 главных запретов для людей с повышенным давлением
7 главных запретов для людей с повышенным давлением назвали медики.
Общество
Вопрос дня: куда делись трупы старателей?
В результате вода затопила два общежития, в которых жили старатели.
Общество
«Победа» повысит цены на зарубежные перелеты только на 5 евро
Лоукостер "Победа" с понедельника, 28 октября, повысит стоимость своих авиабилетов с вылетом из зарубежных аэропортов в Россию только на 5 евро (более 350 рублей) вместо 25 евро, сообщают СМИ со ссылкой на представителя компании.
Футбол
Гвардиола: «Мы неважно сыграли в первом тайме»
Шоу-бизнес
Максим Галкин показал осеннее фото Аллы Пугачевой с сыном
Супруг Аллы Пугачевой опубликовал в Instagram семейную фотографию, на которой певица запечатлена с их сыном Гарри.
Происшествия
Восемь обмороженных мигрантов обнаружили в холодильной фуре во Франции
Восемь обмороженных мигрантов из Афганистана, четверо из которых — дети, нашли во Франции в грузовике с холодильной камерой.
Политика
Рабы ВС. Лейтенантов насильно заставляют служить Родине. В случае отказа от контракта угрожают членам семьи
Как пишет Леонов, командованием дивизии был принят ряд мер: офицеры звонили родителям и пугали уголовным преследованием сына, угрожали трудностями в академии РВСН для брата, звонили начальнику супруги с просьбой уволить ее, «для того чтобы она спокойно могла приехать в город, в котором я прохожу службу», а также переводом в другую дивизию, «нетронутую цивилизацией».
Автоспорт
Шарль Леклер: Стратегия не сработала
Шарль Леклер стартовал с поула в Мексике, но закончил гонку четвёртым.
Экономика
Россия допустила отказ от грозящих «скачком цен на топливо» правил
Министр считает, что новые стандарты «приведут к резкому скачку цен на топливо для речных судов, которые в основном работают в территориальных водах России».
Экономика
Кремль проверит информацию о 700 тыс. закрывшихся за год компаний МСП
В Кремле проверят информацию Минэкономики о том, что почти 700 тыс. компаний малого и среднего предпринимательства (МСП) закрылось в России за год, заверил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Авто
АвтоВАЗ показал эксклюзивную Lada Vesta с вариатором
26 октября конструкторы отечественного концерна АВТОВАЗ, в рамках проведения автомобильного мероприятия в Сочи, показали LADA Vesta с вариатором в комплектации Exclusive.
Здоровье
Диетолог рассказала, для кого томатный сок опасен
Диетолог считает, что лучшим выходом для любителей томатного сока с гипертонией будет приготовление фреша дома, но без добавления соли.
Экономика
Кремль рассказал о переговорах с Белоруссией о кредите в $600 млн
Россия ведет переговоры с Белоруссией по кредиту в $600 млн, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Гаджеты
Apple предупредила владельцев iPhone 5 о необходимости обновить iOS
Apple начала предупреждать владельцев смартфонов iPhone 5 о необходимости обновить операционную систему до версии iOS 10.3.4 до 3 ноября.