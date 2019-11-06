Происшествия
Lenta.ruОтец рядового Шамсутдинова назвал причину бойни
Солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов расстрелял своих сослуживцев в войсковой части в Забайкалье из-за неуставных отношений. Об этом рассказал его отец Салим Шамсутдинов после их встречи в СИЗО, передает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
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«Завтра увижу сына»: отец солдата, расстрелявшего сослуживцев, приехал в Забайкалье
Новости Тюмени 72.ru04 ноября в 11:09
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Полиция пришла в школу выставленной с чаепития девочки
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Американский экс-дипломат призвал признать Крым российским
США следует признать Крым частью России для улучшения отношений с Москвой, отметил в статье журнала The National Interest бывший сотрудник американской дипломатической службы Деннис Ортблад.
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Сирийн Курдууд Туркын артиллерийн өөрөө явагч T-155 Fırtına суурийг Зөвлөлтийн танк эсэргүүцэгч "Метис" - ээр цамхагийг нь салтал буудаж.2001 оноос Туркууд Ө. Солонгосын K9 Thunder-г бага зэрэг өөрчлөөд лицензээр үйлдвэрлэх болсон. pic.twitter.com / piED2rk8wy — Batsaikhan B (@ BatsaikhanBSU) November 3, 2019 Т-55 представляет собой самую массовую артустановку в турецких войсках.
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