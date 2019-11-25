Тюменский солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов, устроивший расстрел в Забайкалье, попросил прощения у родных Евгения Графова, тяжело раненного во время трагедии. Об этом «URA.RU» рассказал источник, знакомый с ситуацией. Графов был призван в армию и тюменского села Аромашево.

с чего всё началось

Отец солдата-срочника, расстрелявшего сослуживцев в военной части в Забайкалье, Салим Шамсутдинов сообщил РБК, что не знает, звонил ли его сын родственникам тяжело раненного Евгения Графова.

Отец рядового Шамсутдинова ответил на сообщения об извинениях сына

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