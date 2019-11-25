Происшествия
РБКОтец рядового Шамсутдинова ответил на сообщения об извинениях сына
Отец солдата-срочника, расстрелявшего сослуживцев в военной части в Забайкалье, Салим Шамсутдинов сообщил РБК, что не знает, звонил ли его сын родственникам тяжело раненного Евгения Графова.
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с чего всё началось
Тюменский солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов, устроивший расстрел в Забайкалье, попросил прощения у родных Евгения Графова, тяжело раненного во время трагедии. Об этом «URA.RU» рассказал источник, знакомый с ситуацией. Графов был призван в армию и тюменского села Аромашево.URA.Ruвчера в 22:50
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Политика
Песков заявил, что смерть Вербицкой стала личной утратой для Путина
Политика
«Нафтогаз» ответил на предложение «Газпрома» по транзиту газа
«Нафтогаз» отправил «Газпрому» ответ на его предложение о продлении контракта на транзит газа из России.
Шоу-бизнес
Актера Дмитрия Ульянова госпитализировали в тяжелом состоянии
После вызова скорой помощи медики заявили о необходимости срочной госпитализации. Состояние актера оценивается как тяжелое.
Экономика
Жители Колымы в среднем хранят в банках 317 тысяч рублей
Из упомянутых 82 регионов на третьем месте жители Магаданской области со средним вкладами 317,9 тыс. рублей, следом идут: Камчатка (260,9), Сахалин (248,0) и Чукотка (228,9 тыс. рублей).
Общество
Врач назвал главные симптомы дефицита витамина D в организме
Профессор Медицинского центра Бостонского университета Майкл Холика перечислил основные симптомы нехватки витамина D в организме, сообщает журнал Focus.
Общество
Росконтроль проверил краковскую колбасу
Росконтроль проверил краковскую колбасу по более 50 параметрам качества и безопасности.
Транспорт
Проезд на МЦД сделали бесплатным на две недели
Экономика
МТС продаст свой бизнес на Украине
Компания МТС заключила соглашение с OOO Telco Solutions and Investments, которое юридически обязывает продажу телекоммуникационного бизнеса на Украине.
Единоборства
Деонтей Уайлдер нокаутировал Луиса Ортиса
Чемпион WBC в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер победил нокаутом в седьмом раунде кубинского боксера Луиса Ортиса в матче-реванше 23 ноября в Лас-Вегасе.
Политика
WSJ узнала о попытке клиентов Джулиани сменить руководство «Нафтогаза»
Американские бизнесмены Лев Парнас и Игорь Фруман, которых адвокат президента США Рудольф Джулиани называл своими клиентами, пытались завербовать одного из топ-менеджеров украинского "Нафтогаза", пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на заявление руководителя интегрированного газового бизнеса компании "Нафтогаз Украины" Андрея Фаворова.
Здоровье
В России впервые снизилось число новых случаев заражения ВИЧ
Впервые на территории РФ зафиксировали снижение числа новых случаев заражения ВИЧ, заявила глава Минздрава Вероника Скворцова.
Общество
Превышения радиационного фона в Еврейской АО не выявлено
Общество
Церемония прощания с Вербицкой пройдет 27 ноября в Петербурге
Церемония прощания с президентом СПбГУ Людмилой Вербицкой состоится 27 ноября в Петербурге, сообщает пресс-служба вуза.
Шоу-бизнес
Вера Брежнева разводится с Меладзе
Вера Брежнева подливает масла в огонь слухов, удалив все фотографии с Константином Меладзе из своего профиля в Инстаграм.
Музыка
Наставник россиян на Детском Евровидении оценил их выступление
Политика
Лео Бокерия стал почётным президентом центра имени Бакулева
Кардиохирург Лео Бокерия перешёл с поста директора на должность почётного президента Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) кардиохирургии им. Бакулева.
Общество
В России почти 80% женщин-убийц защищались от домашнего насилия
Общество
Медики: Джулиан Ассанж может скончаться в тюрьме
Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж может скончаться в тюрьме, если ему не будет оказана срочная медицинская помощь.
Экономика
Французская LVMH купит американскую Tiffany за $16,2 млрд
Французская транснациональная компания LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy) и американский ювелирный гигант Tiffany & Co заключили соглашение, согласно которому LVMH купит Tiffany, заплатив за каждую акцию по $135 «живыми» деньгами.
Наука
Концентрация парниковых газов в атмосфере Земли достигла рекорда
Содержание углекислого и других парниковых газов в атмосфере Земли в 2018 году достигло рекордно высоких показателей и на 47% превысила уровень доиндустриальной эпохи, следует из доклада Всемирной метеорологической организации (ВМО).
Происшествия
Появилось видео аварии с детским омбудсменом Украины
Появилось видео страшной аварии, в которую попал детский омбудсмен Украины Николай Кулеба и два его сына.
Общество
Минкультуры потребовало взыскать с Серебренникова 133 млн рублей
Министерство культуры поддерживает в полном объеме исковые требования к режиссеру Кириллу Серебренникову и другим фигурантам дела "Седьмой студии", заявила в Мещанском суде представитель ведомства Людмила Смирнова.
Шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк опубликовала новое фото матери
Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк опубликовала очередное новое фото матери.
Политика
В Кремле прокомментировали идею расширения пределов самообороны
По данным издания, статью 37 УК РФ предлагается дополнить пунктом о том, что действия лица, направленные на защиту себя и своей семьи от насилия или угрозы применения насилия либо на защиту своего имущества, не являются превышением пределов необходимой самообороны.
Общество
Синоптики предупредили россиян о резком понижении давления
Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина рассказала о приближающемся пониженном давлении.
Политика
Михаил Мень будет назначен главой Российского экологического оператора
Ранее в понедельник премьер-министр РФ Дмитрий Медведев досрочно прекратил полномочия Буцаева, который руководил Российским экологическим оператором (реализует реформу мусорной отрасли) с февраля 2019 года.
Общество
Берлин призвал Китай допустить экспертов в Синьцзянь-Уйгурский округ
Германия обеспокоена сообщениями о возможных нарушениях прав человека в Синьцзянь-Уйгурском автономном округе в Китае, просит Пекин допустить экспертов ООН в регион для проведения независимой оценки, заявила представитель МИД ФРГ Мария Адебар.