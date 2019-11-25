Происшествия

РБКРБКОтец рядового Шамсутдинова ответил на сообщения об извинениях сына

Отец солдата-срочника, расстрелявшего сослуживцев в военной части в Забайкалье, Салим Шамсутдинов сообщил РБК, что не знает, звонил ли его сын родственникам тяжело раненного Евгения Графова.
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с чего всё началось

Тюменец, убивший восьмерых сослуживцев, попросил прощения у родственников одной из жертв

Тюменский солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов, устроивший расстрел в Забайкалье, попросил прощения у родных Евгения Графова, тяжело раненного во время трагедии. Об этом «URA.RU» рассказал источник, знакомый с ситуацией. Графов был призван в армию и тюменского села Аромашево.
URA.Ruвчера в 22:50

Подробнее о событии

СМИ узнали о разговоре рядового Шамсутдинова с матерью раненого солдата

Московский Комсомолец01:25

Отец рядового Шамсутдинова ответил на сообщения об извинениях сына

РБК04:31

Отец Шамсутдинова опроверг контакты сына с семьёй раненого солдата

REGNUM04:14

Раскаяние расстрелявшего восемь сослуживцев солдата опровергли

Lenta.ru03:18

Родные выжившего при стрельбе в Забайкалье солдата не получали звонков от Шамсутдинова

ТАСС06:01

Расстрелявший сослуживцев в Забайкалье извинился перед матерью одного из погибших

Взгляд.ру01:09

Тюменец, убивший восьмерых сослуживцев, попросил прощения у родственников одной из жертв

URA.Ruвчера в 22:50
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Политика

Песков заявил, что смерть Вербицкой стала личной утратой для Путина

Телеканал Санкт-Петербург 04:50
Происшествия

Названа причина массовой драки дворников в центре Москвы

Газета.Ru 06:04
Политика

«Нафтогаз» ответил на предложение «Газпрома» по транзиту газа

«Нафтогаз» отправил «Газпрому» ответ на его предложение о продлении контракта на транзит газа из России.
RT на русском 06:26
Происшествия

Названа причина массового отравления детей в Нижегородской области

РИА Новости 06:18
Шоу-бизнес

Актера Дмитрия Ульянова госпитализировали в тяжелом состоянии

После вызова скорой помощи медики заявили о необходимости срочной госпитализации. Состояние актера оценивается как тяжелое.
Lenta.ru 06:13
Экономика

Жители Колымы в среднем хранят в банках 317 тысяч рублей

Из упомянутых 82 регионов на третьем месте жители Магаданской области со средним вкладами 317,9 тыс. рублей, следом идут: Камчатка (260,9), Сахалин (248,0) и Чукотка (228,9 тыс. рублей).
REGNUM вчера в 22:11
Общество

Врач назвал главные симптомы дефицита витамина D в организме

Профессор Медицинского центра Бостонского университета Майкл Холика перечислил основные симптомы нехватки витамина D в организме, сообщает журнал Focus.
РИА Новости 00:56
Общество

Росконтроль проверил краковскую колбасу

Росконтроль проверил краковскую колбасу по более 50 параметрам качества и безопасности.
ФАН 00:47
Транспорт

Проезд на МЦД сделали бесплатным на две недели

Lenta.ru вчера в 17:36
Экономика

МТС продаст свой бизнес на Украине

Компания МТС заключила соглашение с OOO Telco Solutions and Investments, которое юридически обязывает продажу телекоммуникационного бизнеса на Украине.
Российская газета 03:01
Единоборства

Деонтей Уайлдер нокаутировал Луиса Ортиса

Чемпион WBC в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер победил нокаутом в седьмом раунде кубинского боксера Луиса Ортиса в матче-реванше 23 ноября в Лас-Вегасе.
Allboxing.ru вчера в 00:47
Политика

WSJ узнала о попытке клиентов Джулиани сменить руководство «Нафтогаза»

Американские бизнесмены Лев Парнас и Игорь Фруман, которых адвокат президента США Рудольф Джулиани называл своими клиентами, пытались завербовать одного из топ-менеджеров украинского "Нафтогаза", пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на заявление руководителя интегрированного газового бизнеса компании "Нафтогаз Украины" Андрея Фаворова.
Интерфакс 04:03
Здоровье

В России впервые снизилось число новых случаев заражения ВИЧ

Впервые на территории РФ зафиксировали снижение числа новых случаев заражения ВИЧ, заявила глава Минздрава Вероника Скворцова.
REGNUM 06:08
Общество

Превышения радиационного фона в Еврейской АО не выявлено

REGNUM вчера в 19:07
Общество

Церемония прощания с Вербицкой пройдет 27 ноября в Петербурге

Церемония прощания с президентом СПбГУ Людмилой Вербицкой состоится 27 ноября в Петербурге, сообщает пресс-служба вуза.
РИА Новости 05:57
Шоу-бизнес

Вера Брежнева разводится с Меладзе

Вера Брежнева подливает масла в огонь слухов, удалив все фотографии с Константином Меладзе из своего профиля в Инстаграм.
Вести Подмосковья 22 ноября в 11:03
Музыка

Наставник россиян на Детском Евровидении оценил их выступление

РИА Новости 00:13
Политика

Лео Бокерия стал почётным президентом центра имени Бакулева

Кардиохирург Лео Бокерия перешёл с поста директора на должность почётного президента Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) кардиохирургии им. Бакулева.
RT на русском 05:46
Политика

Песков: Путин и Си Цзиньпин примут участие в запуске «Силы Сибири»

РЕН ТВ 04:47
Общество

В России почти 80% женщин-убийц защищались от домашнего насилия

Rostov gazeta 06:18
Общество

Медики: Джулиан Ассанж может скончаться в тюрьме

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж может скончаться в тюрьме, если ему не будет оказана срочная медицинская помощь.
Вести.Ru 02:27
Экономика

Французская LVMH купит американскую Tiffany за $16,2 млрд

Французская транснациональная компания LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy) и американский ювелирный гигант Tiffany & Co заключили соглашение, согласно которому LVMH купит Tiffany, заплатив за каждую акцию по $135 «живыми» деньгами.
РБК 03:39
Наука

Концентрация парниковых газов в атмосфере Земли достигла рекорда

Содержание углекислого и других парниковых газов в атмосфере Земли в 2018 году достигло рекордно высоких показателей и на 47% превысила уровень доиндустриальной эпохи, следует из доклада Всемирной метеорологической организации (ВМО).
Взгляд.ру 06:10
Происшествия

Появилось видео аварии с детским омбудсменом Украины

Появилось видео страшной аварии, в которую попал детский омбудсмен Украины Николай Кулеба и два его сына.
Известия вчера в 20:14
Общество

Минкультуры потребовало взыскать с Серебренникова 133 млн рублей

Министерство культуры поддерживает в полном объеме исковые требования к режиссеру Кириллу Серебренникову и другим фигурантам дела "Седьмой студии", заявила в Мещанском суде представитель ведомства Людмила Смирнова.
Интерфакс 05:17
Шоу-бизнес

Дочь Заворотнюк опубликовала новое фото матери

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк опубликовала очередное новое фото матери.
Evo-rus.com 06:23
Политика

В Кремле прокомментировали идею расширения пределов самообороны

По данным издания, статью 37 УК РФ предлагается дополнить пунктом о том, что действия лица, направленные на защиту себя и своей семьи от насилия или угрозы применения насилия либо на защиту своего имущества, не являются превышением пределов необходимой самообороны.
РИА Новости 04:35
Общество

Синоптики предупредили россиян о резком понижении давления

Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина рассказала о приближающемся пониженном давлении.
Газета.Ru 02:15
Политика

Михаил Мень будет назначен главой Российского экологического оператора

Ранее в понедельник премьер-министр РФ Дмитрий Медведев досрочно прекратил полномочия Буцаева, который руководил Российским экологическим оператором (реализует реформу мусорной отрасли) с февраля 2019 года.
ТАСС 06:18
Общество

Берлин призвал Китай допустить экспертов в Синьцзянь-Уйгурский округ

Германия обеспокоена сообщениями о возможных нарушениях прав человека в Синьцзянь-Уйгурском автономном округе в Китае, просит Пекин допустить экспертов ООН в регион для проведения независимой оценки, заявила представитель МИД ФРГ Мария Адебар.
РИА Новости 06:28
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