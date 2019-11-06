Происшествия
Pravda.RuШамсутдинов рассказал отцу, что застрелил сослуживцев из-за дедовщины
Салим Шамсутдинов отец Рамиля Шамсутдинова, застрелившегося восьмерых сослуживцев, рассказал об истинных причинах поступка сына.
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с чего всё началось
Отец солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, расстрелявшего восемь сослуживцев в воинской части в Забайкальском крае, посетил СИЗО, где содержится его сын. Ранее Читинский гарнизонный военный суд арестовал солдата на два месяца.РБК02:21
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Обещали изнасиловать: Шамсутдинов рассказал, что его толкнуло на расстрел восьми человек
Новости Тюмени 72.ru04:31
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Арестованный по делу о найденном в Великобритании грузовике с 39 трупами некоторое время жил в России и занимался незаконной транспортировкой людей в Европу через российскую территорию.
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