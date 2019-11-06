Отец солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, расстрелявшего восемь сослуживцев в воинской части в Забайкальском крае, посетил СИЗО, где содержится его сын. Ранее Читинский гарнизонный военный суд арестовал солдата на два месяца.

с чего всё началось

Отец 20-летнего Рамиля Шамсутдинова, обвиняемого в расстреле сослуживцев в воинской части в Забайкалье, рассказал о том, как прошло его свидание с сыном, который на данный момент заключен под стражу в читинском СИЗО, передает портал Life.ru.

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