Происшествия
РИА НовостиОтец стрелявшего у здания ФСБ мужчины рассказал о сыне
Отец Евгения Манюрова, который устроил стрельбу у здания ФСБ в центре Москвы, заявил, что у его сына были отношения с девушкой, однако он с ней расстался.
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Происшествия
Скончался второй сотрудник ФСБ, раненный на Лубянке
Второй сотрудник ФСБ, получивший тяжелые ранения в четверг в районе Лубянки, скончался в больнице, сообщила "Интерфаксу" официальный представитель СКР Светлана Петренко.
Политика
Украина задумала спасти Европу от газового кризиса
Украина задумала спасти Европу от газового кризиса: страна готова подписать с Россией новый контракт на продолжение транзита топлива, не урегулировав вопрос с долгом «Газпрома» в три миллиарда долларов, присужденный Стокгольмским арбитражем.
Политика
Около 40 пленных отказались от обмена между Киевом и Донбассом
Около 40 человек, которых Киев планировал передать самопровозглашенным республикам Донбасса в рамках обмена пленными, отказались участвовать в процессе.
Космос
Астрономы сообщили о пропаже почти ста звезд
В последнем исследовании астрономы сравнивали каталог Военно-морской обсерватории США USNO-B1.0, датируемый 1950-ми годами и содержащий более миллиарда объектов (звезд и галактик), с текущими наборами данных, включая релиз «Pan-STARRS1 DR1», выпущенный три года назад.
Политика
Американского эксперта выгнали из студии «России 1» за «убогий юмор»
"Вы бы не умничали со своим убогим юмором", — добавил ведущий.
Экономика
Путин объявил о росте зарплат россиян
По информации Росстата, наибольшие темпы роста зарплат наблюдаются в сфере культуры, спорта, организации досуга и развлечений.
Экономика
В России вырастут минимальные розничные цены на водку и коньяк
Минимальные розничные цены на водку, коньяк, бренди и ликероводочные изделия повысят в России с 1 января 2020 года.
Космос
NASA отказалось от стыковки космического корабля Starliner с МКС
Космический корабль Starliner не сможет состыковаться с МКС, потому что израсходовал слишком много топлива, написал на своей странице в Twitter директор NASA Джим Брайденстайн.
Общество
Владельца пиратских онлайн-кинотеатров впервые осудили в России
Красногорский городской суд Московской области признал владельца сети пиратских онлайн-кинотеатров Станислава Сайгина виновным в нарушении авторских прав и приговорил его к двум годам лишения свободы условно.
Армия и оружие
Армия России получила первую партию двухсредных автоматов АДС
Российская армия получила первую партию автоматов АДС, которые способны на эффективную стрельбу как на суше, так и под водой.
Технологии
В сети выросло число сервисов анонимной верификации
В сети выросло число сервисов, которые обеспечивают анонимную верификацию. Об этом сообщает "Коммерсантъ".
Политика
Британский парламент поддержал соглашение по Brexit
Парламент Великобритании поддержал соглашение по Brexit, заключенное правительством Бориса Джонсона с Брюсселем, 20 декабря сообщает BBC.
Экономика
Греф и Минтранс вступились за инвесторов в инфраструктуру
Президент Сбербанка Герман Греф и Минтранс заступились за инвесторов в инфраструктуру.
Религия
Патриарх допустил частичный перевод богослужений на русский язык
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в докладе на Епархиальном собрании Москвы счел возможным чтение некоторых церковных текстов в церкви на современном русском, а не на церковнославянском языке, сообщает официальный сайт Московского патриархата.
Авто
Озвучены цены и комплектации нового Renault Captur в Великобритании
Renault представил информацию о ценах и спецификациях кроссовера Captur второго поколения в Великобритании в преддверии заказов, которые начнутся в конце этого месяца.
Здоровье
Центр Блохина опроверг данные о претензиях к российским дженерикам
Претензий к российским препаратам-дженерикам у врачей НМИЦ онкологии имени Блохина нет, в Минздрав и Росздравнадзор передаются данные о побочных эффектах любых лекарств, вне зависимости от страны-производителя, сообщили РИА Новости в пресс-службе центра.
Общество
Первый McDonald’s в Сбербанке открылся в Москве
Происшествия
Журналистка пожаловалась, что ее били при обыске в квартире стрелка
Как сообщает Baza, Никитина оказалась в Подольске в квартире женщины раньше оперативников и находилась там, когда они пришли с обыском.
Общество
В Роскачестве дали советы по выбору красной икры
Спорт
Четыре страны нарушали антидопинговые правила чаще России
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) выяснило, что в 2017 году некоторые страны чаще России нарушали антидопинговые правила.
Космос
Ракета «Союз» стартовала с космодрома Куру
Российская ракета-носитель «Союз-СТ-А» с четырьмя спутниками и европейским телескопом CHEOPS, успешно стартовала в среду с космодрома Куру во Французской Гвиане.
Общество
Роскомнадзору предложили провести перепись сим-карт
Роскомнадзор должен провести перепись сотовых абонентов и создать единую базу сим-карт, считает зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов, пишет РБК.
Общество
В России планируют снизить нештрафуемый порог превышения скорости
В будущем российские власти планируют снизить нештрафуемый порог превышения скорости с 20 км/ч до 10 км/ч.
Футбол
Футболист сборной Украины провалил допинг-тест
Нападающий киевского «Динамо» Артем Беседин не прошел допинг-тест после выездного матча группового этапа Лиги Европы против шведского «Мальме».
Политика
Путин допустил отмену оговорки про «два срока подряд» в Конституции
Президент России Владимир Путин заявил, что в Конституции можно отменить оговорку о "двух сроках подряд", которые по действующей норме можно избираться на пост главы государства.