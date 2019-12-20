Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиОтец стрелявшего у здания ФСБ мужчины рассказал о сыне

Отец Евгения Манюрова, который устроил стрельбу у здания ФСБ в центре Москвы, заявил, что у его сына были отношения с девушкой, однако он с ней расстался.
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Отец стрелка с Лубянки рассказал о сыне

Lenta.ru12:32

Отец стрелявшего в сотрудников ФСБ заявил, что его сын был зомбирован

URA.Ru02:31

Отец предполагаемого стрелка с Лубянки прокомментировал инцидент

Газета.Ru02:36

Отец стрелявшего на Лубянке рассказал о своих отношениях с сыном

Известия02:31

Отец стрелка с Лубянки сообщил о его разрыве с девушкой

РБК10:23

«Он никогда не стремился к нам»: отец устроившего стрельбу у здания ФСБ о сыне

Пятый канал01:47

Отец стрелявшего на Лубянке рассказал о своих отношениях с сыном

РЕН ТВ01:42
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Происшествия

Скончался второй сотрудник ФСБ, раненный на Лубянке

Второй сотрудник ФСБ, получивший тяжелые ранения в четверг в районе Лубянки, скончался в больнице, сообщила "Интерфаксу" официальный представитель СКР Светлана Петренко.
Интерфакс 10:36
Политика

Украина задумала спасти Европу от газового кризиса

Украина задумала спасти Европу от газового кризиса: страна готова подписать с Россией новый контракт на продолжение транзита топлива, не урегулировав вопрос с долгом «Газпрома» в три миллиарда долларов, присужденный Стокгольмским арбитражем.
Lenta.ru 10:49
Политика

Около 40 пленных отказались от обмена между Киевом и Донбассом

Около 40 человек, которых Киев планировал передать самопровозглашенным республикам Донбасса в рамках обмена пленными, отказались участвовать в процессе.
Lenta.ru 05:35
Космос

Астрономы сообщили о пропаже почти ста звезд

В последнем исследовании астрономы сравнивали каталог Военно-морской обсерватории США USNO-B1.0, датируемый 1950-ми годами и содержащий более миллиарда объектов (звезд и галактик), с текущими наборами данных, включая релиз «Pan-STARRS1 DR1», выпущенный три года назад.
Ин-спейс.ру вчера в 02:13
Политика

Американского эксперта выгнали из студии «России 1» за «убогий юмор»

"Вы бы не умничали со своим убогим юмором", — добавил ведущий.
РИА Новости 10:05
Экономика

Путин объявил о росте зарплат россиян

По информации Росстата, наибольшие темпы роста зарплат наблюдаются в сфере культуры, спорта, организации досуга и развлечений.
Lenta.ru вчера в 07:33
Экономика

В России вырастут минимальные розничные цены на водку и коньяк

Минимальные розничные цены на водку, коньяк, бренди и ликероводочные изделия повысят в России с 1 января 2020 года.
РИА Новости 12:40
Космос

NASA отказалось от стыковки космического корабля Starliner с МКС

Космический корабль Starliner не сможет состыковаться с МКС, потому что израсходовал слишком много топлива, написал на своей странице в Twitter директор NASA Джим Брайденстайн.
Ведомости 11:13
Общество

Владельца пиратских онлайн-кинотеатров впервые осудили в России

Красногорский городской суд Московской области признал владельца сети пиратских онлайн-кинотеатров Станислава Сайгина виновным в нарушении авторских прав и приговорил его к двум годам лишения свободы условно.
Телеканал 360° вчера в 23:29
Армия и оружие

Армия России получила первую партию двухсредных автоматов АДС

Российская армия получила первую партию автоматов АДС, которые способны на эффективную стрельбу как на суше, так и под водой.
REGNUM вчера в 00:26
Происшествия

В ДТП в Оренбургской области погибли четыре человека

ТАСС 10:31
Культура

Лепс поможет Панайотову попасть на «Евровидение-2020» в Нидерландах

RuNews24.ru 05:55
Технологии

В сети выросло число сервисов анонимной верификации

В сети выросло число сервисов, которые обеспечивают анонимную верификацию. Об этом сообщает "Коммерсантъ".
Газета.Ru 01:33
Политика

Британский парламент поддержал соглашение по Brexit

Парламент Великобритании поддержал соглашение по Brexit, заключенное правительством Бориса Джонсона с Брюсселем, 20 декабря сообщает BBC.
REGNUM 10:58
Экономика

Греф и Минтранс вступились за инвесторов в инфраструктуру

Президент Сбербанка Герман Греф и Минтранс заступились за инвесторов в инфраструктуру.
Ведомости 17 декабря в 15:57
Религия

Патриарх допустил частичный перевод богослужений на русский язык

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в докладе на Епархиальном собрании Москвы счел возможным чтение некоторых церковных текстов в церкви на современном русском, а не на церковнославянском языке, сообщает официальный сайт Московского патриархата.
РБК 07:25
Авто

Озвучены цены и комплектации нового Renault Captur в Великобритании

Renault представил информацию о ценах и спецификациях кроссовера Captur второго поколения в Великобритании в преддверии заказов, которые начнутся в конце этого месяца.
SpeedMe 18 декабря в 04:02
Здоровье

В школе в Купчино пять учеников заболели гепатитом после буфетчицы

Online47.ru 04:55
Здоровье

Центр Блохина опроверг данные о претензиях к российским дженерикам

Претензий к российским препаратам-дженерикам у врачей НМИЦ онкологии имени Блохина нет, в Минздрав и Росздравнадзор передаются данные о побочных эффектах любых лекарств, вне зависимости от страны-производителя, сообщили РИА Новости в пресс-службе центра.
РИА Новости 04:58
Общество

Первый McDonald’s в Сбербанке открылся в Москве

Известия 04:01
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Журналистка пожаловалась, что ее били при обыске в квартире стрелка

Как сообщает Baza, Никитина оказалась в Подольске в квартире женщины раньше оперативников и находилась там, когда они пришли с обыском.
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В Роскачестве дали советы по выбору красной икры

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Появился первый трейлер фильма «Довод» Кристофера Нолана

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Происшествия

Москвичи сбросили с вертолета Mercedes Gelandewagen в Карелии

РБК вчера в 22:22
Спорт

Четыре страны нарушали антидопинговые правила чаще России

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) выяснило, что в 2017 году некоторые страны чаще России нарушали антидопинговые правила.
Русская Планета 06:48
Космос

Ракета «Союз» стартовала с космодрома Куру

Российская ракета-носитель «Союз-СТ-А» с четырьмя спутниками и европейским телескопом CHEOPS, успешно стартовала в среду с космодрома Куру во Французской Гвиане.
Известия 18 декабря в 04:12
Общество

Роскомнадзору предложили провести перепись сим-карт

Роскомнадзор должен провести перепись сотовых абонентов и создать единую базу сим-карт, считает зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов, пишет РБК.
РИА Новости 05:52
Общество

В России планируют снизить нештрафуемый порог превышения скорости

В будущем российские власти планируют снизить нештрафуемый порог превышения скорости с 20 км/ч до 10 км/ч.
RT на русском 12:01
Футбол

Футболист сборной Украины провалил допинг-тест

Нападающий киевского «Динамо» Артем Беседин не прошел допинг-тест после выездного матча группового этапа Лиги Европы против шведского «Мальме».
РБК 11:35
Политика

Путин допустил отмену оговорки про «два срока подряд» в Конституции

Президент России Владимир Путин заявил, что в Конституции можно отменить оговорку о "двух сроках подряд", которые по действующей норме можно избираться на пост главы государства.
Газета.Ru вчера в 05:47
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