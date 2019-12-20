Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиОтец стрелявшего у здания ФСБ мужчины рассказал о сыне

Отец Евгения Манюрова, который устроил стрельбу у здания ФСБ в центре Москвы, заявил, что у его сына были отношения с девушкой, однако он с ней расстался.
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Отец стрелка с Лубянки рассказал о сыне

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Отец стрелявшего на Лубянке рассказал о своих отношениях с сыном

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