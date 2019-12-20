Происшествия
РИА НовостиОтец стрелявшего у здания ФСБ мужчины рассказал о сыне
Отец Евгения Манюрова, который устроил стрельбу у здания ФСБ в центре Москвы, заявил, что у его сына были отношения с девушкой, однако он с ней расстался.
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Происшествия
Мать предполагаемого стрелка на Лубянке рассказала об увлечениях сына
В разное время мужчина увлекался боксом, рукопашным боем и стрельбой.
Происшествия
Массовое ДТП с 11 машинами произошло в Воронежской области
На федеральной автодороге М-4 "Дон" в Воронежской области столкнулись сразу 11 автомобилей в результате ДТП.
Экономика
Пенсионный фонд России объявил сроки выплат январских пенсий
Пенсии за январь 2020 года начнут поступать на счета российских граждан с 30 декабря, а те граждане, кто пользуется «Почтой России» смогут получить ее с 3 января.
Политика
Власти Эквадора могут пересмотреть решение об отключении вещания RT
Посол Эквадора в Москве Хулио Сесар Прадо Эспиноса сообщил, что власти страны могут пересмотреть решение об отключении вещания российского телеканала RT, если стороны предпримут шаги по установлению диалога.
Экономика
В России вырастут цены на водку и коньяк
Минимальные розничные цены на ликероводочную продукцию вырастут с 1 января 2020 года.
Авто
Опубликованы фото эксклюзивной версии «Буханки» от УАЗ
Ульяновский автозавод получил Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на новую версию модели УАЗ-3909 «Комби» («Буханка»).
Общество
Эндокринолог объяснила, как окончательно избавиться от жира на животе
Часто основной причиной трудностей в потере лишнего веса является медленный метаболизм, пояснила эндокринолог Центра метаболического здоровья и потери веса в США Элизабет Лоуден.
Политика
Выплатит ли «Газпром» $3 млрд «Нафтогазу»
Частью пакетного соглашения по газу между Россией и Украиной может стать выплата «Газпромом» около $3 млрд по решению Стокгольмского арбитража, сообщил журналистам источник в российской делегации, передает ТАСС.
Общество
В центре Волгограда открыли памятник Сталину
Место было выбрано символическое – на фоне Знамени Победы возле Сталинградского обкома. Этот памятник изготовлен из бетона.
Кино
На Netflix стартовал сериал «Ведьмак»
Авто
Mercedes может сократить линейку AMG из-за новых эконорм
Специалисты издания Financial Times предполагают, что в 2020 году Daimler может ощутимо сократить линейку AMG.
Кино
Умерла актриса Клодин Оже, сыгравшая девушку Бонда в «Шаровой молнии»
Артистка скончалась в Париже на 79-м году жизни после продолжительной болезни. Об этом сообщает газета Le Monde.
Кино
Российские зрители выбрали лучшие фильмы 2019 года
Армия и оружие
Турция не намерена молчать о деятельности «ЧВК Вагнера» в Ливии
Анкара не намерена молчать о деятельности «частной военной компании Вагнера» в Ливии, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
Армия и оружие
Легендарному танку Т-34 исполнилось 80 лет
Легендарному танку Т-34 исполнилось 80 лет. Он был принят на вооружение Красной Армии 19 декабря 1939 года.
Футбол
Уткин прокомментировал награждение Семина призом «Лучший тренер года»
«Локомотив» под руководством Семина в 2019 году завоевал серебро чемпионата России и стал обладателем Кубка страны.
Политика
Американского эксперта выгнали из студии «России 1» за «убогий юмор»
"Вы бы не умничали со своим убогим юмором", — добавил ведущий.
Авто
Volkswagen показала новый Passat для России
Компания Volkswagen представила обновленный седан Passat для российского рынка. Продажи новинки начнутся весной 2020 года.
Происшествия
В Карелии проигравший спор москвич сбросил с вертолета Gelandewagen
По сообщениям в социальных сетях, вертолет в Петрозаводске арендовали два жителя Москвы, один из которых был вынужден сбросить свой автомобиль, проиграв спор.
Происшествия
Появилось видео с места стрельбы у здания ФСБ в Москве
Интернет
В открытый доступ попали данные 267 млн пользователей Facebook
В сеть утекли данные свыше 267 млн пользователей соцсети Facebook. Об этом сообщила Британская исследовательская компания Comparitech.
Спорт
США нарушали антидопинговые правила чаще России
Опубликован отчет Всемирного антидопингового агентства (WADA) о нарушениях антидопинговых правил за 2017 год.
Политика
Орешкин назвал три блока нерешенных вопросов с Минском
После переговоров президентов России и Беларуси в Санкт-Петербурге перед саммитом Евразийского экономического союза осталось лишь три группы нерешенных вопросов в рамках Союзного государства: нефть, газ и налоги.
Кино
«Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел 3» превратят в мюзикл
Политика
Сейм Польши принял спорный законопроект о реформе судебной системы
Нижняя палата польского парламента (Сейм) в пятницу приняла предложенный правящей партией "Закон и справедливость" законопроект о реформе судебной системы, который вызвал споры в обществе и повлек за собой акции протеста.
Происшествия
Во Франции хирурга заподозрили в изнасиловании 349 детей
Врач-хирург Жоэль Ле Скуарнек, чей трудовой стаж составляет почти 30 лет, подозревается в изнасиловании и сексуальных домогательствах над 349 детьми.
Общество
Названы самые опасные алкогольные напитки
Чуть менее опасными британцы назвали виски и другие крепкие алкогольные напитки, поскольку они приводят к сильному опьянению.