Отец устроившего бойню в военной части в поселке Горный в Забайкалье солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова Салим рассказал о встрече с сыном в следственном изоляторе (СИЗО). Видеозапись опубликована в Telegram-канале Life Shot. Салим Шамсутдинов сказал, что сын спрашивал его о домашних делах.

Происшествия Похитил деньги: алтайского депутата арестовали прямо в зале суда Депутата алтайского краевого Законодательного собрания Андрея Волкова сегодня, 6 ноября, взяли под стражу сразу после оглашения приговора по уголовному делу, связанному с хищением средств граждан недобросовестной управляющей компанией, учредителем который и является народный избранник, пишет корреспондент ИА REGNUM.

Шоу-бизнес Нюша поздравила дочь с первым днем рождения Певица Нюша снова не показала свою дочь целиком и полностью. Зато очень трогательно поздравила ее с первым днем рождения в своем Инстаграме.

Общество В России назвали новый способ кражи данных клиентов банков В России злоумышленники научились похищать персональные данные клиентов банков через доступ к рабочей почте сотрудников, об этом сообщила «Известиям» старший контент-аналитик «Лаборатории Касперского» Татьяна Щербакова.

Общество МВД заглушит сотовую связь в тюрьмах В ведомстве полагают, что установка "блокираторов" поможет снизить число преступлений с применением информационно-телекоммуникационных технологий, в частности позволит бороться с дистанционным мошенничеством.

Футбол Красная карточка Сон Хын Мина отменена Красная карточка, полученная нападающим «Тоттенхэма» Сон Хын Мином в матче 11-го тура чемпионата Англии против «Эвертона» (1:1), отменена независимой комиссией, информирует Sky Sports.

Политика Путин предложил заменить «Википедию» Российской энциклопедией Президент России Владимир Путин назвал неправильным ориентирование россиян на "Википедию", как на источник информации, и предложил заменить ее Большой российской энциклопедией.

Политика Американский экс-дипломат призвал США признать Крым российским Признание США российского статуса Крыма является одним из ключевых моментов на пути к улучшению отношений между Россией и Западом.

Общество В Москве строят систему цифрового контроля над гражданами Через 10 лет, по планам мэрии, москвичи будут жить в "цифровом мегаполисе будущего", который во многом будет напоминать Синьцзян - уйгурский автономный район Китая, где развернута тотальная слежка за гражданами.

Экономика Делягин призвал Силуанова не радоваться доходам бюджета от роста НДС Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по прогнозу Минфина, в следующие три года от повышения НДС бюджет страны получит в 2020 году — 639 млрд рублей, в 2021 году — 689 млрд рублей, в 2022 году — 737 млрд рублей.

Экономика СП: региональные программы капремонта жилья не справляются с задачами Результаты проведенного Счетной палатой (СП) анализа реализации региональных программ капитального ремонта жилья в 2018-2019 годах показали, что они не справляются со своими задачами, говорится в сообщении на сайте ведомства.