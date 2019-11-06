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Lenta.ruОтец устроившего бойню солдата рассказал о психическом состоянии сына
Отец устроившего бойню в военной части в поселке Горный в Забайкалье солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова Салим рассказал о встрече с сыном в следственном изоляторе (СИЗО). Видеозапись опубликована в Telegram-канале Life Shot. Салим Шамсутдинов сказал, что сын спрашивал его о домашних делах.
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