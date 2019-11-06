Происшествия

Lenta.ruLenta.ruОтец устроившего бойню солдата рассказал о психическом состоянии сына

Отец устроившего бойню в военной части в поселке Горный в Забайкалье солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова Салим рассказал о встрече с сыном в следственном изоляторе (СИЗО). Видеозапись опубликована в Telegram-канале Life Shot. Салим Шамсутдинов сказал, что сын спрашивал его о домашних делах.
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Отец расстрелявшего сослуживцев солдата рассказал о встрече с ним в СИЗО

РБК01:07

«Он вменяем». Отец убившего сослуживцев срочника рассказал о встрече с сыном

Life.ruвчера в 23:01

Тюменец, расстрелявший сослуживцев в Забайкалье, признался, кого ему жаль

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«Взгляд мужчины»: Отец устроившего бойню в Забайкалье рассказал о встрече с сыном в СИЗО

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Отец устроившего бойню солдата рассказал о психическом состоянии сына

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О «возмужавшем» в тюрьме после убийства Шамсутдинове рассказал его отец на видео

Регион online00:00
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Муж Лолиты назвал причину расставания с ней

РИА Новости 04 ноября в 05:59
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Компания Xiaomi представила смартфон Qin AI Assistant Pro.
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Более 75% россиян не откладывают деньги на пенсию

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Похитил деньги: алтайского депутата арестовали прямо в зале суда

Депутата алтайского краевого Законодательного собрания Андрея Волкова сегодня, 6 ноября, взяли под стражу сразу после оглашения приговора по уголовному делу, связанному с хищением средств граждан недобросовестной управляющей компанией, учредителем который и является народный избранник, пишет корреспондент ИА REGNUM.
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Финал Кубка Либертадорес перенесен в Перу из-за беспорядков в Чили

В прошлом году финальный матч Кубка Либертадорес между аргентинскими клубами «Ривер Плейт» и «Бока Хуниорс» был перенесен из Буэнос-Айреса в Мадрид из-за беспорядков, устроенных болельщиками.
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Нюша поздравила дочь с первым днем рождения

Певица Нюша снова не показала свою дочь целиком и полностью. Зато очень трогательно поздравила ее с первым днем рождения в своем Инстаграме.
Woman.ru 01:41
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В России назвали новый способ кражи данных клиентов банков

В России злоумышленники научились похищать персональные данные клиентов банков через доступ к рабочей почте сотрудников, об этом сообщила «Известиям» старший контент-аналитик «Лаборатории Касперского» Татьяна Щербакова.
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Депутат Верховной рады рассказал о возвращении к власти «тупых людей»

Известия 00:02
Армия и оружие

«Черные дыры» в океане. О неатомных подлодках России, которые могут «бесшумно наблюдать»

Военно-морской флот (ВМФ) РФ уже усилил боевую мощь на Черном море этими подводными кораблями — шесть лодок несут боевую службу в составе Черноморского флота.
ТАСС вчера в 04:30
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Полиция пришла в школу выставленной с чаепития девочки

Газета.Ru вчера в 03:48
Общество

Активисты обвинили компьютерные игры в расстреле солдат в Забайкалье

VSE42.RU вчера в 23:46
Происшествия

Boeing сел в Шереметьево из-за технических проблем с двигателем

РБК 00:38
Общество

МВД заглушит сотовую связь в тюрьмах

В ведомстве полагают, что установка "блокираторов" поможет снизить число преступлений с применением информационно-телекоммуникационных технологий, в частности позволит бороться с дистанционным мошенничеством.
Газета.Ru 00:33
Футбол

Красная карточка Сон Хын Мина отменена

Красная карточка, полученная нападающим «Тоттенхэма» Сон Хын Мином в матче 11-го тура чемпионата Англии против «Эвертона» (1:1), отменена независимой комиссией, информирует Sky Sports.
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Футбол

Стюард матча «Крылья Советов» и «Рубина» скончался на стадионе

Стюард, обслуживавший матч 15-го тура РПЛ между «Крыльями Советов» и «Рубином», скончался прямо на стадионе.
Спорт день за днем вчера в 02:23
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Россия проиграла команде Квебека в матче Суперсерии

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Политика

Путин предложил заменить «Википедию» Российской энциклопедией

Президент России Владимир Путин назвал неправильным ориентирование россиян на "Википедию", как на источник информации, и предложил заменить ее Большой российской энциклопедией.
Газета.Ru вчера в 13:19
Политика

Американский экс-дипломат призвал США признать Крым российским

Признание США российского статуса Крыма является одним из ключевых моментов на пути к улучшению отношений между Россией и Западом.
Известия вчера в 21:25
Общество

Новак прокомментировал новый иск «Нафтогаза Украины» к Газпрому

Новый иск «Нафтогаза Украины» к Газпрому на 12,2 миллиарда долларов еще сильнее осложнит отношения с российскими партнерами.
Вечерняя Москва вчера в 10:32
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Ольга Бузова рассказала о домашнем насилии: Мне было страшно и стыдно

По себе знаю: всегда стыдно, когда происходят в семье такие страшные вещи.
Комсомольская правда вчера в 16:35
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Банки отказываются принимать маткапитал как взнос по ипотеке

АБН 04 ноября в 23:11
Общество

В Москве строят систему цифрового контроля над гражданами

Через 10 лет, по планам мэрии, москвичи будут жить в "цифровом мегаполисе будущего", который во многом будет напоминать Синьцзян - уйгурский автономный район Китая, где развернута тотальная слежка за гражданами.
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Делягин призвал Силуанова не радоваться доходам бюджета от роста НДС

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по прогнозу Минфина, в следующие три года от повышения НДС бюджет страны получит в 2020 году — 639 млрд рублей, в 2021 году — 689 млрд рублей, в 2022 году — 737 млрд рублей.
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СП: региональные программы капремонта жилья не справляются с задачами

Результаты проведенного Счетной палатой (СП) анализа реализации региональных программ капитального ремонта жилья в 2018-2019 годах показали, что они не справляются со своими задачами, говорится в сообщении на сайте ведомства.
РИА Новости вчера в 01:01
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В России запустили сервис по аренде iPhone

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Авто

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Эксперты «Авто.ру» назвали основные способы, как выяснить реальный пробег автомобиля.
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РИА Новости вчера в 19:04
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В администрации Саратова назначен новый главный идеолог

Комитет по общественным отношениям, анализу и информации администрации Саратова возглавила Евгения Кознова.
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