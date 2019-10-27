Салим Шамсутдинов рассказал, что было в первые часы после случившегося в воинской части Забайкалья и что же происходило с его сыном за несколько дней до трагедии. «Хотел подписать контракт»: что рассказал отец Рамиля, расстрелявшего сослуживцев — Сначала мне даже стали звонить и спрашивать про сына.

с чего всё началось

Отец расстрелявшего восемь человек в Забайкалье сказал, что следствие хочет скрыть дедовщину в воинской части. Об этом Салим Шамсутдинов заявил в интервью тюменскому порталу «72.ru». По словам Салима Шамсутдинова, о происшествии он узнал из прессы.

Отец застрелившего восемь человек в Забайкалье солдата заявил о дедовщине

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