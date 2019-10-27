Происшествия

РБКРБКОтец застрелившего восемь человек в Забайкалье солдата заявил о дедовщине

Отец расстрелявшего восемь человек в Забайкалье сказал, что следствие хочет скрыть дедовщину в воинской части. Об этом Салим Шамсутдинов заявил в интервью тюменскому порталу «72.ru». По словам Салима Шамсутдинова, о происшествии он узнал из прессы.
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с чего всё началось

«Они хотят скрыть дедовщину»: поговорили с отцом солдата, расстрелявшего восемь человек в Забайкалье

Салим Шамсутдинов рассказал, что было в первые часы после случившегося в воинской части Забайкалья и что же происходило с его сыном за несколько дней до трагедии. «Хотел подписать контракт»: что рассказал отец Рамиля, расстрелявшего сослуживцев — Сначала мне даже стали звонить и спрашивать про сына.
Новости Тюмени 72.ru10:49

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«Они хотят скрыть дедовщину»: поговорили с отцом солдата, расстрелявшего восемь человек в Забайкалье

Новости Тюмени 72.ru10:49

Отец застрелившего восемь человек в Забайкалье солдата заявил о дедовщине

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Lenta.ru13:02

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Говорит Москва12:47

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Отец солдата, расстрелявшего 8 сослуживцев, рассказал, что происходило с его сыном

Kazanfirst.ru12:31

«Могла быть дедовщина»: отец рядового Шамсутдинова пеняет на «систему»

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«Минобороны России не располагает достоверной информацией о проведении американскими военнослужащими в подконтрольной Турции части зоны деэскалации «Идлиб» операции по очередному «уничтожению» бывшего лидера ИГИЛ Абу Бакра аль-Багдади», — заявил он.
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