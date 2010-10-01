Экономика
КоммерсантъОтечественные компании тянут телерекламу на себя
Отечественные компании тянут телерекламу на себя Доля российских рекламодателей в отечественном телеэфире по итогам первого полугодия впервые за время наблюдений превысила долю иностранных. Исторически на расходы иностранцев приходилось больше 60% рынка телерекламы.
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Общество
ФАС проверяет привлечение компании Вексельберга к достройке аэропорта Южно-Сахалинска
ФАС начала проверку действий правительства Сахалинской области из-за планов губернатора привлечь без конкурса к строительству терминала аэропорта Южно-Сахалинска компанию «Аэропорты регионов» Виктора Вексельберга.
Коммерсантъ 22:20
Армия и оружие
В Госдепе ответили на запуск Китаем ракет для «запугивания США»
Вашингтон, 27 августа 2020, 03:12 — REGNUM В Китае сильно заблуждаются, если считают, что запуск баллистических ракет в Южно-Китайском море может запугать США, написал 26 августа спецпосланник Госдепа по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли на своей странице в Twitter.
REGNUM 20:12
Наука
В США создали долговечный аккумулятор, способный работать 28 тысяч лет
Разработчиком является американская компания NDB. Ее специалисты протестировали созданные аккумуляторы нового типа.
Evo-rus.com 14:12
Хоккей
Гол и передача Радулова помогли «Далласу» обыграть «Колорадо»
Поединок состоялася в Эдмонтоне на стадионе «Родерс Плэйс» и закончилась победой «Далласа» со счетом 5:2.Одним из героев встречи стал росийский нападающий Александр Радулов, который в этом матче отметился результативной передачей и забил победный гол в этой встрече.
Vprognoze.ru вчера в 04:40
Происшествия
В Красноярске ФСБ задержала школьницу за подписку в соцсетях
В Красноярске ФСБ задержала 14-летнюю школьницу за подписку в соцсети "ВКонтакте" на группу о расстреле в школе "Колумбайн".
Газета.Ru 15:21
Экономика
Медведев заявил об угрозах для России от углеродного налога ЕС
Россия ответит на готовящийся углеродный налог в Евросоюзе. Об этом заявил Дмитрий Медведев.
BFM.ru 09:23
Происшествия
В Нижнем Тагиле из «элитного бутика» украли 107 шуб и сейф
Нижний Тагил, Свердловская область, 26 августа 2020, 19:42 — REGNUM В Нижнем Тагиле злоумышленники похитили из мехового магазина Elena Furs 107 дорогостоящих шуб и сейф с деньгами.
REGNUM 12:42
Политика
США включили в санкционный список два НИИ Минобороны РФ
По данным американского бюро, у властей США есть основания полагать, что 33-й ЦНИИ и ГосНИИОХТ связаны с российской программой разработки и испытания химического оружия.
Газета.Ru 14:21
Общество
СМИ увидели сходство случая Навального с отравлением бизнесмена Гебрева
Немецкие врачи из клиники «Шарите», которые занимаются лечением оппозиционера Алексея Навального, связались с болгарскими медиками, лечившими бизнесмена Емельяна Гебрева, которого отравили в Болгарии в 2015 году.
РБК 17:37
Общество
В МГУ допустили создание сезонной вакцины от коронавируса и гриппа
Вирусологи из Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова рассматривают возможность создания «сезонной» вакцины, позволяющей одновременно делать прививку от коронавируса и от гриппа.
РБК 21:28
Общество
Презентация новой книги Пелевина начнется в полночь
Культуромания 12:49
Футбол
Радимов: «На Малкоме был чистейший пенальти»
Soccer.ru 15:27
Армия и оружие
Модернизированный танк Т-14 «Армата» получит новую пушку
Российские военные предлагают в будущем оснастить танки Т-14 "Армата" новой башней с пушкой калибра 152 мм.
Политика Сегодня 02:00
Политика
Генпрокуратура начала проверку сделки по Башкирской содовой компании
Генеральная прокуратура России начала проверку сделки, которая привела к утрате контроля государства над Башкирской содовой компанией.
Известия 12:15
Общество
Американское СМИ оценило рассекреченное видео испытаний «Царь-бомбы»
Американское издание The Drive посвятило статью рассекреченному документальному фильму об испытаниях в СССР 50-мегатонной термоядерной бомбы, получившей на Западе прозвище "Царь-бомба".
РИА Новости 19:17
Политика
Кома Навального внезапно ударит по Украине
Украинский политолог Андрей Золотарев спрогнозировал внезапное ухудшение дел на Украине.
Rusvesna.su 21:00
Интернет
Компания Google выпустила полезное обновление для браузера Chrome
Накануне было выпущено обновление, расширившее возможности данной опции – теперь пользователь способен сворачивать вкладки каждой группы для значительного уменьшения занимаемой ими области в соответствующем поле программы.
Дни24 22:00
Происшествия
Найдены двоих бийчан, изнасиловавшие подростка 20 лет назад
Алтайская правда 21:45
Космос
Первый пилотируемый полет корабля Starliner намечен на лето 2021 года
В Boeing рассказали о планах по запуску корабля Starliner. Первый пилотируемый полет корабля Starliner намечен на лето 2021 года.
Piter.tv 05:38
Здоровье
Омские врачи просят предоставить информацию о состоянии Навального
Медики из Омской больницы просят коллег из немецкой клиники Charite предоставить данные, на основании которых врачи определили отравление у блогера Алексея Навального.
iReactor 08:14
Футбол
Черчесов: Соболев не вызван в сборную России из-за конфликта с Дзюбой
Нападающий московского "Спартака" не вызван в расположение сборной России по футболу из-за конфликта с форвардом петербургского "Зенита" Артемом Дзюбой, заявил главный тренер национальной команды Станислав Черчесов.
МК-Спорт вчера в 11:43
Общество
Кравцов запретил школам собирать деньги с родителей на антисептики
Миронов в разговоре с Кравцовым заметил, что родители из некоторых регионов пожаловались ему по поводу сбора денег в школах на маски и антисептики.
РБК вчера в 15:55
Экономика
Следствие выяснило новую схему обогащения Фургала через «Амурсталь»
Следствие может предъявить экс-губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу новые обвинения в мошенничестве.
News.ru вчера в 19:50
Шоу-бизнес
Александр Домогаров похудел и вернулся к репетициям в театре
Артист после пятимесячного перерыва возобновил репетиции в театре им. Моссовета, где он занят в постановке Нины Чусовой «Ричард III».
RuNews24.ru 02:53
Политика
Пушков оценил возможность вхождения Белоруссии в состав России
Утверждения о возможном вхождении Белоруссии в состав России могут развернуть протесты в ненужное для Москвы русло.
Известия 18:54