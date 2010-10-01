Отечественные компании тянут телерекламу на себя Доля российских рекламодателей в отечественном телеэфире по итогам первого полугодия впервые за время наблюдений превысила долю иностранных. Исторически на расходы иностранцев приходилось больше 60% рынка телерекламы.

Отечественные компании тянут телерекламу на себя

Общество ФАС проверяет привлечение компании Вексельберга к достройке аэропорта Южно-Сахалинска ФАС начала проверку действий правительства Сахалинской области из-за планов губернатора привлечь без конкурса к строительству терминала аэропорта Южно-Сахалинска компанию «Аэропорты регионов» Виктора Вексельберга.

Армия и оружие В Госдепе ответили на запуск Китаем ракет для «запугивания США» Вашингтон, 27 августа 2020, 03:12 — REGNUM В Китае сильно заблуждаются, если считают, что запуск баллистических ракет в Южно-Китайском море может запугать США, написал 26 августа спецпосланник Госдепа по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли на своей странице в Twitter. 46

Хоккей Гол и передача Радулова помогли «Далласу» обыграть «Колорадо» Поединок состоялася в Эдмонтоне на стадионе «Родерс Плэйс» и закончилась победой «Далласа» со счетом 5:2.Одним из героев встречи стал росийский нападающий Александр Радулов, который в этом матче отметился результативной передачей и забил победный гол в этой встрече.

Политика США включили в санкционный список два НИИ Минобороны РФ По данным американского бюро, у властей США есть основания полагать, что 33-й ЦНИИ и ГосНИИОХТ связаны с российской программой разработки и испытания химического оружия. 607

Общество СМИ увидели сходство случая Навального с отравлением бизнесмена Гебрева Немецкие врачи из клиники «Шарите», которые занимаются лечением оппозиционера Алексея Навального, связались с болгарскими медиками, лечившими бизнесмена Емельяна Гебрева, которого отравили в Болгарии в 2015 году. 308

Политика Генпрокуратура начала проверку сделки по Башкирской содовой компании Генеральная прокуратура России начала проверку сделки, которая привела к утрате контроля государства над Башкирской содовой компанией.

Общество Американское СМИ оценило рассекреченное видео испытаний «Царь-бомбы» Американское издание The Drive посвятило статью рассекреченному документальному фильму об испытаниях в СССР 50-мегатонной термоядерной бомбы, получившей на Западе прозвище "Царь-бомба". 22

Политика Кома Навального внезапно ударит по Украине Украинский политолог Андрей Золотарев спрогнозировал внезапное ухудшение дел на Украине.

Интернет Компания Google выпустила полезное обновление для браузера Chrome Накануне было выпущено обновление, расширившее возможности данной опции – теперь пользователь способен сворачивать вкладки каждой группы для значительного уменьшения занимаемой ими области в соответствующем поле программы. 6

Космос Первый пилотируемый полет корабля Starliner намечен на лето 2021 года В Boeing рассказали о планах по запуску корабля Starliner. Первый пилотируемый полет корабля Starliner намечен на лето 2021 года.

Здоровье Омские врачи просят предоставить информацию о состоянии Навального Медики из Омской больницы просят коллег из немецкой клиники Charite предоставить данные, на основании которых врачи определили отравление у блогера Алексея Навального. 148

Общество Кравцов запретил школам собирать деньги с родителей на антисептики Миронов в разговоре с Кравцовым заметил, что родители из некоторых регионов пожаловались ему по поводу сбора денег в школах на маски и антисептики. 4