Для сравнения: в первом квартале 2017 года на российские бренды приходилось 18% рынка, а на китайские — всего 18%. Всего за первые три месяца 2020 года, по оценкам GS Group, в Россию импортировано 10,4 млн мобильных телефонов, что на 9% меньше, чем годом ранее.

с чего всё началось

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