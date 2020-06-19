Экономика
КоммерсантъОтечественные смартфоны убирают с полок
Российские бренды уступили долю китайским Отечественные бренды бюджетных смартфонов, производящиеся в Китае, могут не пережить падение спроса, вызванное пандемией, предупредили аналитики GS Group.
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с чего всё началось
Для сравнения: в первом квартале 2017 года на российские бренды приходилось 18% рынка, а на китайские — всего 18%. Всего за первые три месяца 2020 года, по оценкам GS Group, в Россию импортировано 10,4 млн мобильных телефонов, что на 9% меньше, чем годом ранее.Коммерсантъ17 июня в 18:57
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GS Group: Телефоны российских брендов могут не пережить пандемию CoViD-19
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