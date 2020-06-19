Экономика

Live24Live24Российские смартфоны убирают с полок

Аналитики GS Group пришли к выводу, что отечественные бренды смартфонов, которые производятся в Китае, могут не пережить падения спроса ввиду пандемии коронавируса. Их доля в импорте уже существенно сократилась с 16 до 4% по сравнению с прошлым годом.
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с чего всё началось

Отечественные смартфоны убирают с полок

Для сравнения: в первом квартале 2017 года на российские бренды приходилось 18% рынка, а на китайские — всего 18%. Всего за первые три месяца 2020 года, по оценкам GS Group, в Россию импортировано 10,4 млн мобильных телефонов, что на 9% меньше, чем годом ранее.
Коммерсантъ17 июня в 18:57

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Отечественные смартфоны убирают с полок

Коммерсантъ17 июня в 18:57
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Происшествия

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Экономика

Земля, которую продал Алексей Шапошников, подорожала в 80 раз с момента покупки

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Кремль прокомментировал задержание Бабарико в Белоруссии

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Оператор «Северного потока-2» попросил Данию смягчить требования

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РБК 16 июня в 10:05
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Общество

Российские пенсионеры получат прибавку к пенсии с 1 августа

Несколько категорий российских граждан получат доплату к пенсии.
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Политика

Венецианская комиссия оценила поправки к Конституции России

Венецианская комиссия Совета Европы рассмотрела поправки к Конституции России, касающиеся отношений с Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ).
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Опубликована статья Владимира Путина о Второй мировой войне

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Развод певицы Пелагеи и хоккеиста Ивана Телегина назначен на 26 июня.
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Компания Chevrolet опубликовала фотографии рестайлингового пикапа Colorado.
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Умер бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев

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Шоу-бизнес

Эмин Агаларов высказался о разводе и романе с Полиной Гагариной

Высказался он и по поводу романа с Полиной Гагариной, который ему приписывают.
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Авто

Kia анонсировала новый минивэн Carnival

Компания Kia анонсировала новое поколение минивэна Carnival, премьера которого состоится в 2020 году.
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«Яндекс» представил проект новой штаб-квартиры

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Рубль растет к доллару и евро на старте торгов

Курс рубля укрепляется к доллару и евро в начале торгов на фоне растущих цен на нефть. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
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В Крыму задержали украинца при попытке незаконно попасть в Россию

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