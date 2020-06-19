Для сравнения: в первом квартале 2017 года на российские бренды приходилось 18% рынка, а на китайские — всего 18%. Всего за первые три месяца 2020 года, по оценкам GS Group, в Россию импортировано 10,4 млн мобильных телефонов, что на 9% меньше, чем годом ранее.

с чего всё началось

Российские бренды уступили долю китайским Отечественные бренды бюджетных смартфонов, производящиеся в Китае, могут не пережить падение спроса, вызванное пандемией, предупредили аналитики GS Group.

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