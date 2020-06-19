Экономика
КоммерсантъОтечественные смартфоны убирают с полок
Доля отечественных брендов мобильных телефонов в сегменте дороже 2 тыс. руб. в поставках в Россию в первом квартале снизилась до 4% с 16% годом ранее, следует из отчета аналитического центра GS Group (есть у "Ъ").
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с чего всё началось
Российские бренды уступили долю китайским Отечественные бренды бюджетных смартфонов, производящиеся в Китае, могут не пережить падение спроса, вызванное пандемией, предупредили аналитики GS Group.Коммерсантъ17 июня в 18:57
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GS Group: Телефоны российских брендов могут не пережить пандемию CoViD-19
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