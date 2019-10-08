Путешествия

Говорит МоскваГоворит МоскваОтели Антальи остановили продажи из-за ажиотажного спроса

В туркомпаниях «Интерфаксу» рассказали о росте спроса на туры в Анталию на 5-20% по сравнению с таким же периодом прошлого года.
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с чего всё началось

Туроператоры сообщили об ажиотажном спросе на Турцию в октябре

Российские туристы активно покупают туры в Турцию на октябрь, многие отели Антальи остановили продажи на осенние даты из-за стопроцентной загрузки, сообщили "Интерфаксу" туроператоры.
Интерфаксвчера в 06:05

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Турецкие отели отказались принимать россиян из-за высокого спроса

Москва 24вчера в 20:18

Турецкие отели больше не принимают россиян: нет свободных мест

Телепрограммавчера в 14:40

Спрос на туры из России в Турцию в октябре вырос на 20 процентов

Политика Сегоднявчера в 06:26

Отели Антальи остановили продажи из-за ажиотажного спроса

Говорит Москвавчера в 07:24

Турция переполнена российскими туристами. Но и Крым не отстает

LentaChel.ruвчера в 06:55

Ажиотажный поток россиян в Турцию вынудил отели остановить продажи

Lenta.ruвчера в 12:27

Туроператоры сообщили об ажиотажном спросе на Турцию в октябре

Интерфаксвчера в 06:05
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Происшествия

В Казахстане произошло землетрясение магнитудой 5,5

РИА Новости вчера в 21:24
Шоу-бизнес

Сергей Семак женился на бывшей супруге в Италии

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак сыграл свадьбу со своей экс-супругой Анной.
МИР 24 вчера в 13:23
Экономика

Российские и украинские цены на продукты сравнили в Сети

РИА Новости вчера в 21:21
Общество

Медсестры рассказали о ситуации в онкоцентре Блохина

Медсестры НИИ детской гематологии и онкологии (ДГиО) онкоцентра имени Блохина планируют массово покинуть институт, поскольку уже несколько месяцев получают зарплаты, на которые невозможно прожить.
Газета.Ru вчера в 17:06
Футбол

Бастиан Швайнштайгер объявил о завершении карьеры

Один из самых титулованных футболистов Германии Бастиан Швайнштайгер завершил профессиональные выступления.
Bookmaker-ratings.ru вчера в 11:13
Шоу-бизнес

Онколог рассказал о последствиях выписки Анастасии Заворотнюк

Новость о выписке из больницы Анастасии Заворотнюк породила смятение среди поклонников.
Комсомольская правда вчера в 07:32
Происшествия

Незарытые детские могилы нашли на кладбище в Барнауле

Несколько детских могил уже неделю стоят незарытыми в поселке Власиха в Барнауле.
Телеканал 360° вчера в 01:39
Экономика

В Грузии оценили ущерб от потери российских туристов

Грузия вновь подсчитала потери из-за запрета на прямое авиасообщение с Россией.
Известия вчера в 22:36
Общество

Сияющая улыбкой Анджелина Джоли появилась на премьере «Малефисенты»

Знаменитость буквально сияла улыбкой и выглядела счастливой.
Газета Metro 07 октября в 13:45
Происшествия

Вечный огонь в Уссурийске неизвестные засыпали землей

REGNUM вчера в 23:06
Здоровье

В Краснодаре прооперировали девочку из США с «маской Бэтмена»

Краснодарские врачи провели первую операцию по удалению родимого пятна у 6-месячной американки Луны Феннер.
РБК вчера в 07:26
Финансы

Всемирный банк снизил прогноз по росту экономики России

В июне Всемирный банк понизил прогноз по росту российской экономики на 2019 год с апрельских 1,4 процента до 1,2 процента.
Российская газета 00:43
Шоу-бизнес

Дана Борисова резко высказалась о Волочковой и Бочкаревой

Балерина Анастасия Волочкова и телеведущая Дана Борисова повздорили из-за актрисы Натальи Бочкаревой, которая была задержана с наркотиками неделю назад.
Газета.Ru 07 октября в 08:42
Общество

Суд отклонил иск рэпера L’One к Тимати и его лейблу Black Star

Мещанский районный суд Москвы отклонил иск о защите авторских прав российского рэп-исполнителя L'One (Левана Горозия) к музыкальному лейблу Black Star, его генеральному директору Павлу Курьянову, а также совладельцу лейбла, рэперу Тимати (Тимуру Юнусова), следует из картотеки дел Московского городского суда.
Коммерсантъ вчера в 13:26
Гаджеты

В России представили Redmi Note 8 Pro

Компания Xiaomi представила на российском рынке новый бюджетный флагман Redmi Note 8 Pro, цена на который стартует от 17990 рублей.
РИА Новости вчера в 20:32
Политика

Парламент Нидерландов поддержал идею изучить роль Украины в деле МН17

Парламент Нидерландов единогласно поддержал идею расследования роли Украины в деле о крушении в Донбассе в июле 2014 года малайзийского Boeing, следовавшего рейсом МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур.
RT на русском вчера в 16:36
Общество

Врач назвал признаки, сигнализирующие о развитии рака

Врач Александр Мясников в эфире программы "О самом главном" на телеканале "Россия 1" рассказал о симптомах, которые могут сигнализировать о развитии онкологических заболеваний.
РИА Новости 07 октября в 10:56
Футбол

Футбол. 20 лет легендарному матчу Россия – Украина. Видео

20 лет назад, 9 октября 1999 года, состоялся один из самых известных матчей в истории сборной России.
Bookmaker-ratings.ru вчера в 17:41
Политика

В Кремле не получали поздравлений Путину от Трампа и Зеленского

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что он пока не видел поздравительных посланий в адрес главы государства Владимира Путина от лидеров Украины и США Владимира Зеленского и Дональда Трампа.
RT на русском вчера в 08:09
Экономика

В России могут возникнуть перебои в поставках импортной воды

Риск перебоев поставок импортной бутилированной воды может возникнуть в России после внедрения маркировки этой продукции.
Газета.Ru вчера в 19:11
Общество

Названы российские города с самыми большими зарплатами

Агентство РИА Рейтинг исследовало уровень зарплат в ста крупных российских городах.
Lenta.ru 06 октября в 19:58
Кино

«Тайна печати дракона» провалилась в российском прокате

Один из самых дорогих российских фильмов года «Тайна печати дракона» Олега Степченко провалился в прокате.
Культуромания 07 октября в 04:57
Футбол

Новиков назначен и.о. главного тренера «Динамо»

Газета.Ru вчера в 03:34
Происшествия

ФБР назвало самого активного серийного убийцу в истории США

Известия вчера в 03:25
Происшествия

Следственный комитет завершил расследование смерти Дмитрия Марьянова

Следственный комитет России по Московской области передал в прокуратуру расследование дела о смерти актера Дмитрия Марьянова и назвал причину трагедии.
Газета.Ru вчера в 08:39
Общество

Johnson & Johnson выплатит мужчине с грудью $8 миллиардов

Суд присяжных в Филадельфии обязал выплатить 8 миллиардов долларов компанию Johnson & Johnson мужчине в качестве компенсации.
BFM.ru 00:28
Происшествия

Четыре человека погибли в ДТП под Волгоградом

Четыре человека погибли в ночь на среду в ДТП в городе Михайловка Волгоградской области.
ТАСС 00:27
Наука

Металинза скрутила свет в дискретную спираль

Исследователи создавали металинзу при помощи 3D-печати, а проходящий сквозь нее свет фокусировался в отдельных точках, расположенных вдоль трехмерной спирали.
N+1 07 октября в 13:11
Единоборства

Стал известен соперник Усика по дебютному бою в супертяжелом весе

Sportbox.RU вчера в 16:35
Общество

Сенаторы предложили блокировать пользователей e-mail

Внесенный в Госдуму законопроект вводит новое для российского законодательства понятие «сервиса обмена сообщениями» — это и мессенджеры, и e-mail-платформы — и позволяет требовать от них блокировки пользователей, замеченных в распространении запрещенной в России информации.
BFM.ru вчера в 15:22
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