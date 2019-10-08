Путешествия
Говорит МоскваОтели Антальи остановили продажи из-за ажиотажного спроса
В туркомпаниях «Интерфаксу» рассказали о росте спроса на туры в Анталию на 5-20% по сравнению с таким же периодом прошлого года.
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с чего всё началось
Российские туристы активно покупают туры в Турцию на октябрь, многие отели Антальи остановили продажи на осенние даты из-за стопроцентной загрузки, сообщили "Интерфаксу" туроператоры.Интерфаксвчера в 06:05
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Mercedes-Maybach GLS замечен во время тестов
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Совет директоров «Почты России» возглавил вице-премьер Акимов
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Происшествия
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