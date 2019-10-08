Российские туристы активно покупают туры в Турцию на октябрь, многие отели Антальи остановили продажи на осенние даты из-за стопроцентной загрузки, сообщили "Интерфаксу" туроператоры.

с чего всё началось

В туркомпаниях «Интерфаксу» рассказали о росте спроса на туры в Анталию на 5-20% по сравнению с таким же периодом прошлого года.

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