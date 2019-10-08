Путешествия

Говорит МоскваГоворит МоскваОтели Антальи остановили продажи из-за ажиотажного спроса

В туркомпаниях «Интерфаксу» рассказали о росте спроса на туры в Анталию на 5-20% по сравнению с таким же периодом прошлого года.
Читать в источнике
Комментировать14
с чего всё началось

Туроператоры сообщили об ажиотажном спросе на Турцию в октябре

Российские туристы активно покупают туры в Турцию на октябрь, многие отели Антальи остановили продажи на осенние даты из-за стопроцентной загрузки, сообщили "Интерфаксу" туроператоры.
Интерфаксвчера в 06:05

Подробнее о событии

Отели Антальи остановили продажи из-за ажиотажного спроса

Говорит Москвавчера в 07:24

Турецкие отели больше не принимают россиян: нет свободных мест

Телепрограммавчера в 14:40

Ажиотажный поток россиян в Турцию вынудил отели остановить продажи

Lenta.ruвчера в 12:27

Турецкие отели отказались принимать россиян из-за высокого спроса

Москва 24вчера в 20:18

Турция переполнена российскими туристами. Но и Крым не отстает

LentaChel.ruвчера в 06:55

Спрос на туры из России в Турцию в октябре вырос на 20 процентов

Политика Сегоднявчера в 06:26

Туроператоры сообщили об ажиотажном спросе на Турцию в октябре

Интерфаксвчера в 06:05
Показать все источники
Автоматически обработаны 7024 источника, обновлено в 06:55, Ашберн
Происшествия

В Челябинске арестовали замглавы и начальника отдела Гострудинспекции

Центральный суд Челябинска 9 октября санкционировал арест замначальника Гострудинспекции Челябинской области Александра Куликова и главу отдела ведомства Андрея Буркова.
URA.Ru 05:57
Армия и оружие

Турецкие войска вошли в Сирию, курды объявили мобилизацию

Вести.Ru 05:03
Шоу-бизнес

Объявились очевидцы выписки Заворотнюк из больницы

Вести Подмосковья 01:18
Армия и оружие

Главком ВКС устроил разбор полетов из-за запрета на цветы в кабинетах

Отмечается, что телеграмма с указом для командиров воинских частей убрать со стен кабинетов документы, находящиеся вне рамок, а также календари, картины и цветы, поступила в подразделения ВКС 20 сентября.
Lenta.ru 06:43
Наука

Нобелевскую премию по химии дали за литий-ионные батареи

Газета.Ru 06:24
Кино

Съемки сериала о Началовой вызвали скандал

Работа над сериалом о жизни российской певицы только началась, но уже спровоцировала крупный скандал.
Рамблер вчера в 07:31
Культура

Писатель Литтелл заявил о публикации в России урезанной версии романа

Писатель Джонатан Литтелл заявил, что при переводе на русский язык его романа «Благоволительницы» издательство Ad Marginem изъяло множество фрагментов текста.
РБК вчера в 13:36
Общество

Глава «Атомстройкомплекса» Валерий Ананьев о генплане Екатеринбурга и городских проектах

Znak.com попросил одного из ведущих застройщиков Екатеринбурга - главу компании Атомстройкомплекс Валерия Ананьева прокомментировать расчеты городских властей и ситуацию на рынке строительства.
Znak.com 04:53
Политика

Миллер обсудил с представителем ФРГ транзит газа через Украину

Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер провёл в Москве встречу с уполномоченным федерального правительства ФРГ по транзиту газа через Украину Георгом Графом Вальдерзее.
RT на русском 06:50
Политика

Детали переписки руководителя НАБУ и посольства США раскрыли в Киеве

Украинский депутат Андрей Деркач, выступавший инициатором уголовного дела о вмешательстве в выборы США, обнародовал переписку одного из руководителей Национального антикоррупционного бюро страны (НАБУ) и посольства США.
Известия 04:28
Здоровье

В Краснодаре прооперировали девочку из США с «маской Бэтмена»

РБК вчера в 07:26
Космос

Ракета «Протон-М» с зарубежными спутниками стартовала с Байконура

Известия 06:50
Политика

Минюст включил Фонд борьбы с коррупцией в список иностранных агентов

"Факт соответствия организации признакам некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного агента, установлен в ходе проведенного Главным управлением Минюста России по Москве текущего контроля за ее деятельностью", — говорится в сообщении.
РИА Новости 05:31
Армия и оружие

Трамп рассказал о разработке новых вооружений

В конце сентября президент США заявил о завершении модернизации американских ядерных сил.
Известия вчера в 01:04
Армия и оружие

США планируют провести в Европе масштабные военные учения

VSE42.RU 07 октября в 08:43
Футбол

«Милан» объявил о назначении Пиоли на пост главного тренера

Sport24.ru 06:09
Экономика

Российские и украинские цены на продукты сравнили в сети

Lenta.ru 00:31
Происшествия

В Кургане обнаружили нелегальный крематорий

Известия 05:20
Политика

Украинским полицейским пришлось стрелять, чтобы остановить прорывавшихся к Золотому радикалов

На блокпосту в городе Кременная в Луганской области произошло столкновение между сотрудниками полиции и украинскими радикалами, пытавшимся проехать в Золотое, где должно было состояться разведение вооруженных формирований Украины и ЛНР, сообщает Hromadske.
Росбалт 06:45
Шоу-бизнес

В день рождения жены Сергей Жуков выложил ее откровенное фото

Солист популярной группы «Руки Вверх» трогательно поздравил с днем рождения свою супругу.
Волга-Медиа 03:36
Экономика

Всемирный банк понизил прогноз роста российской экономики

Всемирный банк понизил прогноз роста российской экономики до 1% в 2019 году. Ранее ожидалось, что показатель составит 1,2%.
Известия 02:10
Армия и оружие

Киев сорвал отвод сил в Донбассе, заявляют в ЛНР

Газета.Ru 06:30
Авто

Mercedes-Maybach GLS замечен во время тестов

Как и Mercedes-Maybach S-Class, ультра-люкс GLS отличается уникальной решеткой с вертикальными планками.
SpeedMe вчера в 23:52
Гаджеты

Xiaomi представила в России смартфон Redmi Note 8 Pro. Цена

Astera 05:07
Политика

Совет директоров «Почты России» возглавил вице-премьер Акимов

«Назначить члена совета директоров АО «Почта России» Акимова М.А. председателем совета директоров указанного акционерного общества», — сказано в документе.
Известия 05:06
Здоровье

Роспотребнадзор назвал оптимальную для здоровья температуру в доме

Роспотребнадзор напоминает, что отвечать за оптимальные параметры микроклимата в жилом доме должны коммунальные службы и управляющие компании: нормативы на температуру и влажность узаконены, за их нарушение предусмотрено административное наказание.
РБК 01:50
Происшествия

Мэра мексиканского города привязали к машине и протащили по улицам

Как сообщает местное издание El Heraldo, разъяренные жители собрались перед зданием мэрии, потом силой выволокли оттуда градоначальника, привязали его к пикапу и тащили по асфальту до тех пор, пока машину не остановил полицейский патруль.
Российская газета 03:19
Общество

Россиянам напомнили о длинных выходных в ноябре

Роструд напомнил россиянам, что в ноябре будут длинные выходные, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 06:17
Экономика

Силуанов: Решение о критериях признания граждан резидентами не принято

Решение об изменении критериев для признания граждан налоговыми резидентами правительством пока не принято.
Российская газета 05:04
Происшествия

В Рязани задержали подозреваемого в убийстве ветерана ВОВ

Силовики в Рязани задержали подозреваемого в убийстве ветерана Великой Отечественной войны и его супруги.
Российская газета 05:51
Как работают Яндекс.Новости?
Главное