с чего всё началось

С 1 апреля 2020 года в Турции должен быть введен новый "налог на проживание". Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР). Платить его будут не сами туристы, а объекты размещения - гостиницы, мотели, апартаменты, гостевые дома и кемпинги.

Турция введет новый налог на проживание туристов в отелях

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