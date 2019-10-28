Путешествия
Российская газетаТурция введет новый налог на проживание туристов в отелях
С 1 апреля 2020 года в Турции должен быть введен новый "налог на проживание". Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР). Платить его будут не сами туристы, а объекты размещения - гостиницы, мотели, апартаменты, гостевые дома и кемпинги.
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с чего всё началось
В туристической отрасли Турции может появиться новый налог, который охватит все объекты размещения, включая и отели на популярных у россиян курортах, утверждает Ассоциация туроператоров России (АТОР).Коммерсантъ09:03
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