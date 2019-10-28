Путешествия
Российская газетаТурция введет новый налог на проживание туристов в отелях
С 1 апреля 2020 года в Турции должен быть введен новый "налог на проживание". Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР). Платить его будут не сами туристы, а объекты размещения - гостиницы, мотели, апартаменты, гостевые дома и кемпинги.
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Киберспорт
Death Stranding выйдет на PC в 2020 году
News.ru 08:16
Политика
В Киеве считают неизбежной прокачку российского газа через Украину
С учётом контрактных обязательств «Газпрома» по поставкам газа России «придётся» в 2020 году его прокачивать через Украину.
RT на русском 25 октября в 01:10
Происшествия
В Петербурге суд оправдал физрука, обвиняемого в изнасиловании ученицы
Красносельский районный суд Санкт-Петербурга оправдал учителя физкультуры, обвиняемого в сексуальном насилии над второклассницей, чьи показания, как установил суд, оказались "заучены и скорректированы взрослыми", сообщает Объединенная пресс-служба городских судов.
РИА Новости 07:51
Общество
Треть российских семей не пользуется доступными им льготами
Около 35% семей с детьми не пользуются положенными им по закону льготами, так как не знают о них. Об этом информируют "Известия".
Газета.Ru 05:46
Кино
Вышел первый трейлер нового сериала «Дракула»
Актуальные Новости 04:51
Политика
Россия поддерживает «пакетное» решение по газовому транзиту с Украиной
Министр энергетики России Алексей Новак заявил о том, что Россия выступает за "пакетное" решение вопроса о транзите газа.
Газета.Ru 13:37
Хоккей
Малкин подтвердил наличие гражданства США
Lenta.ru 13:48
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Профессиональный праздник отмечают военнослужащие армейской авиации
28 октября свой профессиональный праздник отмечают военнослужащие армейской авиации.
Новостной фронт 03:54
Футбол
Футболист «Витесса» Базур: рад, что Слуцкий принял мои извинения
"Витесс" 24 октября объявил, что Базур временно отстранен от тренировок, после того как футболист во время занятия спровоцировал конфликт с форвардом Джеем-Роем Гротом и грубо высказался в адрес Слуцкого.
РИА Новости 10:35
Политика
США заявили, что избавились от тела аль-Багдади
США "избавились" от тела террориста аль-Багдади, заявил председатель объединенного комитета начальников штабов Марк Милли.
РИА Новости 13:51
Политика
Трамп назвал Зеленского новым президентом России
Президент США Дональд Трамп оговорился, назвав украинского лидера Владимира Зеленского новым президентом России.
Lenta.ru 13:14
Здоровье
Первые случаи гриппа зафиксированы в Калуге
На минувшей неделе в Калуге зафиксированы первые нынешней осенью два случая гриппа.
Калужский перекресток 05:27
Экономика
Минэкономразвития отказалось от предложенного Чубайсом налога
Минэкономразвития отказалось принимать новый налог, предложенный главой "Роснано" Анатолием Чубайсом.
Газета.Ru 00:33
Гаджеты
Apple представила наушники AirPods Pro с шумоподавлением
Коммерсантъ 13:50
Происшествия
Пожилой мужчина открыл стрельбу в мечети на юге Франции
Пожилой мужчина расстрелял прихожан мечети в городе Байонна на юге Франции, двое получили ранения.
ТАСС 13:18
Общество
Сторонники сообщили о смерти диссидента Владимира Буковского
Известия вчера в 19:39
Происшествия
В Москве задержали мужчину, угрожавшего взорвать дом
Полиция задержала в Москве мужчину, который угрожал взорвать дом, при задержании он оказал сопротивление.
ТАСС 13:41
Экономика
Сбербанк запустил переводы по всему миру
Сбербанк запустил для клиентов-физлиц денежные переводы в адрес юрлиц во все страны мира, говорится в пресс-релизе банка.
BFM.ru 09:22
Гаджеты
Xiaomi показала возможности 108 Мп камеры смартфона Mi CC9 Pro
Ориентировочная цена за смартфон составит 300 долларов. Теперь в Сети опубликовали снимок, сделанный на 108 Мп камеру Mi CC9 Pro.
Astera 05:55
Политика
Полиция Украины пообещала не выселять националистов из Золотого
RT на русском 12:12
Кино
Андрей Кончаловский представил в Риме мировую премьеру фильма «Грех»
Мировая премьера российско-итальянского фильма «Грех» режиссера Андрея Кончаловского состоялась в воскресенье вечером, 27 октября, на XIV Римском кинофестивале.
Театрал 07:37
Политика
«Альтернатива для Германии» удвоила результат на выборах в Тюрингии
Российская газета вчера в 20:54
Экономика
Правительство решило в десять раз увеличить экспорт кораблей
Глава правительства Дмитрий Медведев подписал стратегию развития судостроительной промышленности, в соответствии с которой число строящихся в стране судов и объемы поставки продукции судостроения на экспорт к 2035 году должны вырасти в несколько раз.
РБК 11:02
Авто
Украинский ЗАЗ перешел на выпуск офисов на колесах
Украинский ЗАЗ продолжает хвататься за любую возможность остаться на плаву без производства легковых автомобилей, которое завершилось несколько лет назад.
Российская газета 11:00
Политика
Член Конгресса США ушла в отставку после секс-скандала
Член Палаты представителей США от Демократической партии Кэти Хилл «с разбитым сердцем» объявила о решение подать в отставку после обвинений в интимной связи со своим сотрудником.
Комсомольская правда 01:42
Шоу-бизнес
Лолита потребует признать свой брак фиктивным
Взгляд.ру 12:31
Общество
Киев. В «заминированном» суде произошла драка из-за проспекта Бандеры
В Киеве в здании суда подрались противники и сторонники присвоения Московскому проспекту и проспекту генерала Ватутина имён нациста Степана Бандеры и офицера СС Романа Шухевича, сообщает 28 октября «Диалог.UA».
REGNUM 10:12
Политика
Боевики «Азова» просят Госдеп США не вносить их в списки террористов
Напомним, что в США 40 конгрессменов несколько дней назад обратились к Госдепу с предложением рассмотреть вопрос о внесении «Азова» в чёрный список террористических организаций.
Военное обозрение 10:38