Экономика
ИзвестияОтели Турции обложат «налогом на проживание»
Поправки в закон разработал минфин страны. Налог будут платить отели, мотели, апартаменты, кемпинги и гостевые дома. Его сумма будет высчитана как с цены размещения, так и от стоимости питания, услуг бассейна и т.д.
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ИНТЕРФАКС-ТУРИЗМ – Власти Турции планируют с 2020 года обложить средства размещения так называемым "налогом на проживание", сообщает портал Turizm Guncel.Интерфакс25 октября в 08:42
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