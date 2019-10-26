с чего всё началось

Поправки в закон разработал минфин страны. Налог будут платить отели, мотели, апартаменты, кемпинги и гостевые дома. Его сумма будет высчитана как с цены размещения, так и от стоимости питания, услуг бассейна и т.д.

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