Экономика

ИзвестияИзвестияОтели Турции обложат «налогом на проживание»

Поправки в закон разработал минфин страны. Налог будут платить отели, мотели, апартаменты, кемпинги и гостевые дома. Его сумма будет высчитана как с цены размещения, так и от стоимости питания, услуг бассейна и т.д.
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с чего всё началось
ИНТЕРФАКС-ТУРИЗМ – Власти Турции планируют с 2020 года обложить средства размещения так называемым "налогом на проживание", сообщает
 портал Turizm Guncel.
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Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 08:01, Вашингтон
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