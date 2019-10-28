Путешествия
Южный ФедеральныйОтели Турции обложат «налогом на проживание»
Как отмечается, турецкое правительство собирается ввести налог на так называемое размещение в размере двух процентов. Примечательно, что глава государства вправе уменьшить или увеличить данную ставку в 3 раза.
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с чего всё началось
В туристической отрасли Турции может появиться новый налог, который охватит все объекты размещения, включая и отели на популярных у россиян курортах, утверждает Ассоциация туроператоров России (АТОР).Коммерсантъвчера в 09:03
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Власти Кипра перепроверят получивших гражданство за инвестиции
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Бивол получил статус суперчемпиона мира по версии WBA
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Отстраненный футболист «Витесса» извинился перед Слуцким
Футболист «Витесса» Ришедли Базур, отстраненный от работы с главной командой после конфликта с главным тренером Леонидом Слуцким, вернулся к тренировкам, сообщает пресс-служба голландского клуба.
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Элладская православная церковь официально признала ПЦУ
Элладская православная церковь официально признала так называемую Православную церковь Украины (ПЦУ), передает ТАСС.
Газета.Ru 12:52
Политика
Зеленский отреагировал на начало разведения сил в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал начало процесса разведения войск в районе Золотого в Донбассе.
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Rolling Stone составил список самых страшных сериалов в истории
Журнал Rolling Stone представил рейтинг самых страшных сериалов в истории кинематографа.
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Общество
«Л’Этуаль» хочет купить сеть магазинов «Подружка»
Оператор сети косметики и парфюмерии «Л'Этуаль» – «Алькор и Ко» – подал ходатайство о покупке 100% долей в компании «Табер трейд», управляющей сетью магазинов косметики «Подружка», сообщается на сайте Федеральной антимонопольной службы России (ФАС).
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Росстат пояснил сообщения об изменении подхода к учету бедности
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Газета.Ru 13:24
Здоровье
В Самарской области мышиной лихорадкой заболели 519 человек
В Самарской области геморрагической (мышиной) лихорадкой с почечным синдромом заразились 519 человек, это стало известно на заседании межведомственной-противоэпидемической комиссии региона.
Территория.Самара 10:13
Футбол
ЦСКА может арендовать защитника «Севильи»
Московский ЦСКА может арендовать защитника «Севильи» Гильерме Арану в зимнее трансферное окно, сообщает Tuttomercatoweb.
Чемпионат 14:30
Общество
Из эфира Урганта вырезали шутку Поперечного
Комик Данила Поперечный рассказал про шутку в студии «Вечернего Урганта» на Первом канале, которую вырезали из эфира передачи.
Lenta.ru 05:32
Политика
МИД России пообещал ответить на высылку дипломата из Болгарии
Москва ответит на решение Болгарии выслать российского дипломата, заявил заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко.
Коммерсантъ 13:36
Армия и оружие
Летчики НАТО похвастались, что сопровождали «мощный Су-35»
Бельгийские военные летчики, которые несут дежурство в Балтийском регионе, заявили, что им удалось сопроводить российские самолеты, в том числе "мощный" Су-35.
РИА Новости 13:56
Общество
Преподаватель ВШЭ назвал убогим современный русский язык
Преподаватель факультета гуманитарных наук Высшей школы экономики (ВШЭ), филолог Гасан Гусейнов возмутился отсутствием иноязычной прессы в московских киосках и назвал современный русский язык убогим.
Известия 12:35
Общество
Аэропорт Триполи открылся после двухмесячного перерыва
По сообщению руководства аэропорта, фактическое возобновление полетов после длительного перерыва может занять до двух недель.
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Политика
В Кремле прокомментировали страх россиян перед произволом властей
Недавний социальный опрос Левада-центра показал, что одним из самых частых страхов у россиян является боязнь произвола со стороны властей.
Gazeta.SPb 09:01
Экономика
Центробанк и Минфин представили новую систему пенсионных накоплений
Ранее источники, близкие к авторам законопроекта, сообщали, что пенсию по новой системе можно будет получить при наступлении пенсионного возраста или через 30 лет после начала накоплений.
РИА Новости 04:59
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В Ярославле детсадовцы толпой избили девочку
РИА Новости 09:30
Футбол
Василий Уткин: «Успех Аршавина на телевидении в том, что он органичен»
Бывший футболист «Зенита» Андрей Аршавин уже добился заметного успеха на телевидении.
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Нафтогаз грозится закачать водород в ГТС Украины
Руководство «Нафтогаза» намерено закачать водород в украинскую газотранспортную систему в случае неподписания транзитного контракта с «Газпромом» на прокачку газа через Украину в Европу.
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Шоу-бизнес
Телеведущая Ксения Собчак припомнила Гарику Харламову былые обиды
Телеведущая Ксения Собчак в Instagram припомнила Гарику Харламову былые обиды.
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Происшествия
В Домодедове экстренно сел самолет, летевший из Лондона в Бангкок
В московском аэропорту Домодедово совершил экстренную посадку самолет А-380 авиакомпании Thai Airways, летевший из Лондона с Бангкок.
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Горничная отеля выставила на аукцион забытое платье Леди Гаги
Горничная отеля в Лос-Анджелесе Сара Кореа выставила на торги платье, в котором Леди Гага появилась на красной дорожке "Золотого глобуса" в прошлом году.
РИА Новости 09:59
Экономика
Для нелегальных кредиторов введут уголовную ответственность
Нелегальное кредитование граждан может повлечь наказание вплоть до лишения свободы на срок до трех лет — такие поправки планируется внести в Уголовный кодекс.
Век вчера в 03:45
Политика
Зеленский сообщил о запуске фонда для международной поддержки Донбасса
Украина и Всемирный банк запустили фонд для международной поддержки Донбасса.
Вечерняя Москва 13:08