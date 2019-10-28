Путешествия

Южный ФедеральныйЮжный ФедеральныйОтели Турции обложат «налогом на проживание»

Как отмечается, турецкое правительство собирается ввести налог на так называемое размещение в размере двух процентов. Примечательно, что глава государства вправе уменьшить или увеличить данную ставку в 3 раза.
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с чего всё началось
В туристической отрасли Турции может появиться новый налог, который охватит все объекты размещения, включая и отели на популярных у россиян курортах, утверждает
 Ассоциация туроператоров России (АТОР).
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