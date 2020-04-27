Коронавирус
КоммерсантъОтели Турции откажутся от «шведского стола»
По словам министра, первыми откроются отели, получившие «сертификат здоровья». Их открытие ожидается к концу мая. Количество предоставляемых для туристов номеров в них будет сокращено.
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Общество
По числу заболевших COVID-19 Россия обогнала Китай
Общее число заразившихся коронавирусом в стране достигло 87,1 тысячи человек – по этому показателю РФ обогнала Китай, где в конце прошлого года зафиксировали самую первую вспышку COVID-19.
Вести.Ru 04:32
Общество
ВОЗ заметила снижение темпов распространения коронавируса в Москве
В Москве, Московской области и Санкт-Петербурге снижаются темпы прироста случаев заражения коронавирусом.
Lenta.ru 08:24
Общество
Вильфанд предрек рекордно жаркое лето в России
Невские Новости вчера в 23:59
Авто
Cadillac показал новый внедорожник Escalade ESV
Американские продажи Escalade и Escalade ESV начнутся в третьем квартале 2020 года.
Авторамблер 24 апреля в 04:41
Религия
На Урале экс-духовника Поклонской лишили права проповедовать
Екатеринбург, 27 апреля 2020, 13:01 — REGNUM Схиигумена Сергия (Романова) лишили права высказываться публично и проповедовать.
REGNUM 06:01
Политика
МИД Чехии заявил о готовности к переговорам с РФ по памятнику Коневу
Памятник советскому маршалу Ивану Коневу демонтировали 3 апреля в районе Прага-6.
Известия 08:54
Экономика
Квартальная прибыль Adidas упала в 20 раз
Как сообщается в пресс-релизе компании, чистая прибыль от продолжающихся операций рухнула на 97%, или почти в 32 раза, до 20 млн с 631 млн евро.
Финмаркет 06:43
Космос
Открыта звезда, пережившая сближение с черной дырой
В галактике GSN 069, расположенной примерно в 250 миллионах световых лет от Земли, ученые обнаружили звезду, захваченную гравитацией черной дыры, однако не разрушившейся в результате этого.
Московский Комсомолец 24 апреля в 10:19
Политика
Путин заявил о риске возникновения наводнений и пожаров в России
В весенне-летний период в некоторых регионах России возрастают риски возникновения наводнений и пожаров.
Lenta.ru 08:27
Политика
Путин и Трамп приняли заявление по 75-й годовщине встречи на Эльбе
RT на русском 25 апреля в 11:09
Политика
Песков анонсировал выступление Путина по ситуации с коронавирусом
Президент России Владимир Путин планирует на следующей неделе выступить c новыми заявлениями o ситуации c коронавирусом и связанных c этим ограничениях.
Известия вчера в 15:38
Общество
В Госдуме чиновникам советуют готовиться к «новой нормальности»
Москва, 27 апреля 2020, 09:48 — REGNUM В Госдуме советуют чиновникам подготовиться к «новой нормальности» после пандемии коронавируса.
REGNUM 02:48
Происшествия
На Кубани за сутки коронавирус подтвердился у 57 человек
Большинство новых случаев заражения зафиксировано в Краснодаре — 37 человек, в том числе 3 ребенка в возрасте 1,5 года, 9 и 12 лет.
Kursk.com 04:47
Общество
В Свердловской области введут обязательный масочный режим
Ношение защитной маски станет обязательным для жителей Свердловской области.
Российская газета 02:49
Футбол
РПЛ сообщила о вариантах возобновления сезона
Руководство Российской премьер-лиги (РПЛ) предложило клубам два варианта возобновления сезона, приостановленного из-за пандемии коронавируса.
RT на русском 08:16
Культура
Анатолий Цой рассказал о самом тяжёлом мгновении на шоу «Маска»
RT на русском 04:16
Общество
«Бессмертный полк» впервые пройдет в формате онлайн-шествия
Российская газета 07:12
Здоровье
В Златоусте купировали очаг заражения коронавирусом
Уральский меридиан 06:28
Общество
Министр просвещения признал, что школы не готовы к удаленному обучению
Министр просвещения Сергей Кравцов в интервью газете "Коммерсант" рассказал о трудностях перехода школ на дистанционное обучение.
РИА Новости 04:45
Общество
PepsiCo приостановило рекламу с Региной Тодоренко
Компания PepsiCo снимает рекламу с телеведущей Региной Тодоренко с эфира и меняет оформление соцсетей.
Gazeta.SPb 02:28
Общество
Ученые назвали дату завершения вспышки коронавируса в России
Исследователи сингапурского университета технологий и дизайна (SUTD) считают, что ситуация с распространением COVID-19 в России полностью разрешится в середине лета 2020 года.
Газета.Ru 06:32
Общество
США показали аномальное скопление нефтетанкеров у берегов Калифорнии
У побережья южной части штата Калифорния скопилось множество нефтяных танкеров, наблюдение за которыми ведет береговая охрана США.
Ruposters.ru 04:42
Общество
Петербуржцам разрешили поехать на дачу на майские праздники
Власти Санкт-Петербурга и Ленобласти определились с условиями, которые позволят горожанам беспрепятственно посещать дачи в соседнем регионе во время майских праздников, сообщили в пресс-службе Смольного.
Коммерсантъ 08:36
Авто
Показали шестиметровый броневик Range Rover за 100 миллионов рублей
Немецкое тюнинг-ателье Klassen показало специальную версию Land Rover Range Rover с увеличенной колесной базой и бронекапсулой, сообщает автомобильное издание ТАРАНТАС НЬЮС.
Моя Москва.онлайн 02:16
Политика
ВЦИОМ назвал самые важные по мнению россиян поправки в Конституцию
Самой важной социальной поправкой в Конституцию большинство россиян считают обеспечение государством доступности и качества медицинского обслуживания, такое мнение высказали 95% граждан, следует из данных опроса ВЦИОМа.
РБК 07:37
Экономика
Цены на жилье в России начали снижаться
«В регионах России наступил переломный момент — средняя цена на вторичное жилье изменила динамику с положительной на отрицательную впервые с осени 2017 года», — констатировал Хусаинов.
Lenta.ru 05:18
Общество
В Совфеде прокомментировали идею перенести майские праздники
Председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский высказался против идеи о переносе майских праздников.
Вестник Кавказа 08:47
Кино
Названы самые прибыльные фильмы 2019 года
Самым прибыльным фильмом 2019 года стала картина «Мстители: Финал», которая принесла своим создателям $890 млн, сообщает издание Deadline.
Известия вчера в 23:38
Происшествия
В спецприемнике для мигрантов в Екатеринбурге произошли беспорядки
В спецприемнике для мигрантов в поселке Кольцово в Екатеринбурге произошли беспорядки, к зданию стянули спецназ полиции, сообщает местное издание «E1» со ссылкой на правозащитницу Нурзиду Бенсгиер.
Дождь 08:38
Происшествия
В Москве полиция ужесточила контроль за соблюдением самоизоляции
Московским полицейским поручили усилить контроль за ситуацией в городе на фоне введенного из-за коронавируса режима самоизоляции.
Lenta.ru 08:23