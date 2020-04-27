с чего всё началось

По оценкам властей, новые правила повысят стоимость проживания в крупных отелях и сделают более востребованным отдых в апартаментах и небольших отелях. Начало иностранного туризма власти Турции ожидают не раньше конца августа.

Общество В МВД появится новый Кодекс этики и служебного поведения В МВД появится новый Кодекс этики и служебного поведения В МВД разработан проект Кодекса этики и служебного поведения сотрудников органов внутренних дел. 22

Общество Попова поддержала предложение продлить ограничения из-за коронавируса Глава Роспотребнадзора Анна Попова поддерживает предложение продлить до 12 мая режим ограничений, введённый в России из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19. 94

Общество В Совфеде проверят действия сенатора Нарусовой на конфликт интересов Москва, 27 апреля 2020, 17:55 — REGNUM В Совете Федерации рассмотрят действия сенатора Людмилы Нарусовой (Тува) не предмет конфликта интересов и превышения должностных полномочий в связи с ее письмом на имя главы Верховного суда Вячеслава Лебедева, в котором она просит защитить бизнес ее дочери, телеведущей и бывшего кандидата в президенты России Ксении Собчак. 8

Политика The Guardian (Великобритания): жизнь внутри бергамской больницы, где свой флаг водрузила Россия (The Guardian) В «красной зоне» больницы, где лечат самых тяжелых больных, российского медицинского персонала почти столько же, сколько пациентов: своим спорным жестом помощи Москва прислала 32 военных врача и медсестры и восьмерых переводчиков.

Общество Умер глава холдинга «Металлоинвест» Андрей Варичев Умер Андрей Варичев, глава принадлежащего миллиардеру Алишеру Усманову холдинга «Металлоинвест», рассказали РБК источник в металлургической компании и знакомый самого главы «Металлоинвеста». 819

Политика Зеленский заявил о возможности открытия продуктовых рынков на Украине Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что продовольственные рынки в стране при условии соблюдения всех правил безопасности смогут возобновить работу с 1 мая. 6

Общество В Госдуме оценили возможность перенести майские праздники Перенос выходных 1−5 мая из-за отсутствия возможности полноценно отдохнуть на самоизоляции создаст дополнительную нагрузку на бизнес и экономику в целом. 1,2K

Культура Объявлены имена финалистов шоу «Маска» Победителем самого популярного шоу России стал Лев. Эту маску на протяжении шоу носил певец Анатолий Цой (TSOY). 115

Политика Лавров провёл телефонный разговор с генсеком ОБСЕ Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе телефонного разговора с генеральным секретарём ОБСЕ Томасом Гремингером обсудил ситуацию на Украине.

Политика Захарова назвала фейком публикацию о сотрудниках спецслужб РФ в Чехии Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала проверить материал издания Respekt на наличие фейков, передает ТАСС.

Общество Половина петербуржцев являются бессимптомными носителями коронавируса Около половины больных с подтверждённым COVID-19 в Петербурге не имеют выраженных симптомов заболевания. 217

Футбол Новым главным тренером «Локомотива» может стать серб Николич Возможный новый тренер "Локо" – Николич: был чемпионом, ругался с руководством, обзывал подопечного Николич может сменить Семина на посту главного тренера "Локомотива" Кикнадзе: у меня нет конфликта с Семиным. 3

Общество Глава Минприроды предупредил Путина об аномально жарком лете Грядущее лето в России может стать аномально жарким за всю историю наблюдений, сообщил глава Минприроды Дмитрий Кобылкин на совещании у президента Владимира Путина по вопросам пожаров и паводков в России. 713

Общество Мишустин поручил разработать план отмены ограничений для бизнеса Премьер министр Российской Федерации Мишустин поручил разработать план отмены ограничений для бизнеса, об этом стало известно Evo-rus.com.

Общество В Подмосковье за сутки выявлено 605 новых случаев коронавируса За все время в Подмосковье было зарегистрировано 1703 случая заболевания у граждан, не проживающих постоянно и не зарегистрированных в Московской области. 553

Армия и оружие Российские десантники впервые прыгнули в Арктике с высоты в 10 км «Российские десантники в составе сводного подразделения впервые в мировой истории совершили высотное десантирование с самолетов Ил-76 с высоты 10 000 метров в экстремальных условиях Арктики в районе архипелага Земля Франца Иосифа»,— говорится в сообщении на сайте Минобороны России. 2,4K