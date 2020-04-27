Коронавирус
КоммерсантъОтели Турции откажутся от «шведского стола»
По оценкам властей, новые правила повысят стоимость проживания в крупных отелях и сделают более востребованным отдых в апартаментах и небольших отелях. Начало иностранного туризма власти Турции ожидают не раньше конца августа.
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с чего всё началось
Турецкие отели откажутся от шведского стола после окончания пандемии коронавируса, сообщает Hurriyet со ссылкой на министра культуры и туризма страны Мехмета Нури Эрсоя.Ведомости10:14
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В МВД появится новый Кодекс этики и служебного поведения
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Коммерсантъ 13:08
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Попова поддержала предложение продлить ограничения из-за коронавируса
Глава Роспотребнадзора Анна Попова поддерживает предложение продлить до 12 мая режим ограничений, введённый в России из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
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Губернаторы предполагают, что Путин продлит нерабочий режим до 11 мая
Как заявил губернатор Вологодской области Олег Кувшинников, он рассчитывает, что режим нерабочих дней будет продлен как минимум до 11 мая.
BFM.ru вчера в 12:39
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В Совфеде проверят действия сенатора Нарусовой на конфликт интересов
Москва, 27 апреля 2020, 17:55 — REGNUM В Совете Федерации рассмотрят действия сенатора Людмилы Нарусовой (Тува) не предмет конфликта интересов и превышения должностных полномочий в связи с ее письмом на имя главы Верховного суда Вячеслава Лебедева, в котором она просит защитить бизнес ее дочери, телеведущей и бывшего кандидата в президенты России Ксении Собчак.
REGNUM 10:55
Происшествия
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Российская газета 12:40
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В «красной зоне» больницы, где лечат самых тяжелых больных, российского медицинского персонала почти столько же, сколько пациентов: своим спорным жестом помощи Москва прислала 32 военных врача и медсестры и восьмерых переводчиков.
ИноСМИ 12:47
Армия и оружие
Сирийские ПВО отразили атаки в небе над Дамаском
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Умер Андрей Варичев, глава принадлежащего миллиардеру Алишеру Усманову холдинга «Металлоинвест», рассказали РБК источник в металлургической компании и знакомый самого главы «Металлоинвеста».
РБК 10:21
Авто
В России начались продажи двухрядной версии «Садко Next»
В России начались продажи новой версии полноприводного среднетоннажного грузовика «Садко Next» – с двухрядной кабиной.
Автоновости дня 03:14
Политика
Зеленский заявил о возможности открытия продуктовых рынков на Украине
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что продовольственные рынки в стране при условии соблюдения всех правил безопасности смогут возобновить работу с 1 мая.
RT на русском 12:03
Политика
Песков: Путин не просил убрать себя с мозаики в храме Минобороны
Московский Комсомолец 07:13
Общество
В Госдуме оценили возможность перенести майские праздники
Перенос выходных 1−5 мая из-за отсутствия возможности полноценно отдохнуть на самоизоляции создаст дополнительную нагрузку на бизнес и экономику в целом.
БИЗНЕС Online 01:42
Культура
Объявлены имена финалистов шоу «Маска»
Победителем самого популярного шоу России стал Лев. Эту маску на протяжении шоу носил певец Анатолий Цой (TSOY).
Российская газета 11:47
Происшествия
Россиян предупредили о грабителях с усыпляющими медицинскими масками
Жители Краснодарского края в соцсетях начали жаловаться на грабителей, которые используют усыпляющие медицинские маски.
Lenta.ru 12:46
Политика
Лавров провёл телефонный разговор с генсеком ОБСЕ
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе телефонного разговора с генеральным секретарём ОБСЕ Томасом Гремингером обсудил ситуацию на Украине.
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Захарова назвала фейком публикацию о сотрудниках спецслужб РФ в Чехии
Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала проверить материал издания Respekt на наличие фейков, передает ТАСС.
РЕН ТВ 12:26
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Около половины больных с подтверждённым COVID-19 в Петербурге не имеют выраженных симптомов заболевания.
78.ru 09:11
Футбол
Новым главным тренером «Локомотива» может стать серб Николич
Возможный новый тренер "Локо" – Николич: был чемпионом, ругался с руководством, обзывал подопечного Николич может сменить Семина на посту главного тренера "Локомотива" Кикнадзе: у меня нет конфликта с Семиным.
Metaratings вчера в 10:12
Общество
Попова призвала россиян готовиться к изменениям в жизни после пандемии
Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что привычная жизнь россиян после окончания пандемии изменится.
Аргументы и Факты 02:17
Общество
В Свердловской области с 1 мая введут обязательный масочный режим
С 1 мая в Свердловской области планируется ввести обязательное ношение масок в общественных местах для всех жителей.
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Глава Минприроды предупредил Путина об аномально жарком лете
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РБК 08:55
Общество
Мишустин поручил разработать план отмены ограничений для бизнеса
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В Подмосковье за сутки выявлено 605 новых случаев коронавируса
За все время в Подмосковье было зарегистрировано 1703 случая заболевания у граждан, не проживающих постоянно и не зарегистрированных в Московской области.
Красное знамя (Руза) 25 апреля в 16:20
Здоровье
Пик распространения коронавируса в Тульской области наступит в мае
27 апреля Алексей Дюмин провел заседания штаба по предотвращению коронавируса в Тульской области.
Тульская пресса 11:34
Шоу-бизнес
Анна Кошмал призналась, что не общается с коллегами по «Сватам»
Российская актриса Анна Кошмал рассказала о своих взаимоотношениях с коллегами по сериалу «Сваты».
iReactor 05:15
Армия и оружие
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«Российские десантники в составе сводного подразделения впервые в мировой истории совершили высотное десантирование с самолетов Ил-76 с высоты 10 000 метров в экстремальных условиях Арктики в районе архипелага Земля Франца Иосифа»,— говорится в сообщении на сайте Минобороны России.
Коммерсантъ вчера в 04:52
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Японская компания объявила о разработке вакцины от COVID-19
Японская компания Shionogi & Co объявила о планах по разработке вакцины против коронавирусной инфекции путем экспрессирующей бакуловирусной векторной системы, а также о начале клинических испытаний в течение текущего года.
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Армия и оружие
Полет российского Ил-38 вблизи американского авианосца попал на видео
Полет российского противолодочного самолета средней дальности Ил-38 вблизи американского авианосца George Washington («Джордж Вашингтон») попал на видео.
Lenta.ru 08:12