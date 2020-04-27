с чего всё началось

В условиях пандемии коронавируса COVID-19 турецкие отели откроются с определенными ограничениями, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на заявление министра туризма и культуры Турции Мехмета Эрсоя.

Общество Умер гендиректор «Металлоинвеста» Андрей Варичев На 53-м году жизни умер гендиректор «Металлоинвеста», депутат Курской областной думы Андрей Варичев, передает «РИА Новости» со ссылкой на представителя областной администрации. 519

Общество Названы наиболее обеспокоенные из-за коронавируса регионы России Жители Дальневосточного и Приволжского федеральных округов оказались самыми обеспокоенными из-за ситуации с коронавирусом, следует из опроса специалистов компании «Росгосстрах Жизнь» и банка «Открытие». 434

Общество Образовательные учреждения Минобороны РФ завершат учебный год досрочно Москва, 27 апреля 2020, 17:44 — REGNUM Министр обороны РФ Сергей Шойгу из-за пандемии коронавируса принял решение о досрочном завершении учебного процесса в довузовских образовательных учреждениях и вузах Минобороны, сообщает 27 апреля «Интерфакс» со ссылкой на военное ведомство. 11

Общество Министр просвещения признал неготовность школ к онлайн-обучению По мнению министра просвещения России Сергея Кравцова, не все российские школы были готовы к переходу на дистанционное обучение, а для многих семей это оказалось шоком, пишет "Коммерсантъ". 456

Футбол «Крылья Советов» накажут своего вратаря за высказывания о власти Самарский клуб Российской премьер-лиги (РПЛ) «Крылья Советов» опубликовал у себя на официальном сайте заявление по поводу интервью вратаря команды Евгения Фролова YouTube-каналу «Футбольный Биги».

Автоспорт Audi покинет DTM в конце сезона Кризис немецкой кузовной серии DTM подчеркнула компания Audi, подтвердив уход из чемпионата в конце этого года.

Происшествия За выходные режим самоизоляции нарушили 484 жителя Иркутской области В Иркутской области за минувшие выходные проверено 1957 граждан, которые находятся на самоизоляции по месту жительства.

Происшествия Полковника МВД взорвали в машине Была ли установлена растяжка, на данный момент неизвестно. В настоящее время полицейские общаются с женой пострадавшего.

Политика Песков: расследование чешского издания про россиянина похоже на «утку» Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не знает про расследование чешского журнала Respekt о гражданине РФ, который якобы прибыл в Чехию со смертельным ядом, но считает его похожим на "утку". 123

Общество Глава Минприроды предупредил Путина об аномально жарком лете Грядущее лето в России может стать аномально жарким за всю историю наблюдений, сообщил глава Минприроды Дмитрий Кобылкин на совещании у президента Владимира Путина по вопросам пожаров и паводков в России. 536

Общество Ученые назвали дату завершения вспышки коронавируса в России Исследователи сингапурского университета технологий и дизайна (SUTD) считают, что ситуация с распространением COVID-19 в России полностью разрешится в середине лета 2020 года. 1,4K

Футбол Экс-футболист «Спартака» вспомнил об участии Деда Хасана в трансферах По словам Козлова, вор в законе был одним из тех, кто принимал решение о возможном переходе в стан «армейцев».

Экономика Россия приостанавливает экспорт зерна Россия приостанавливает экспорт зерновых до 1 июля 2020 года. Об этом говорится в сообщении Минсельхоза РФ. 640

Общество Помощник главы Россельхознадзора Дмитрий Натаров уволен 27 апреля секретарь генерального совета партии "Единая Россия" Андрей Турчак направил официальное обращение в адрес главы Минсельхоза Дмитрия Патрушева с просьбой уволить помощника руководителя Россельхознадзора Дмитрия Натарова, подозреваемого в совращении малолетних. 78

Здоровье Россиян предупредили о поражении внутренних органов из-за коронавируса Коронавирус поражает не только легкие, но и другие внутренние органы, а также вызывает спутанность сознания и приводит к потере обоняния. 3