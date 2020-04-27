Коронавирус
КоммерсантъОтели Турции откажутся от «шведского стола»
В условиях пандемии коронавируса COVID-19 турецкие отели откроются с определенными ограничениями, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на заявление министра туризма и культуры Турции Мехмета Эрсоя.
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с чего всё началось
Турция ожидает иностранных туристов не раньше августа 2020 года, сообщает АТОР со ссылкой на заявление министра туризма и культуры Турции Мехмета Эрсоя.Газета.Ru06:41
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Власти введут электронные пропуска для въезда в Вологодскую область
В случае положительного решения заявителю выдается электронный пропуск, который он должен будет предъявить при въезде в Вологодскую область.
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В Петербурге по камерам видеонаблюдения нашли нарушительницу карантина
В Петербурге к административной ответственности привлекли 59-летнюю жительницу Приморского района Петербурга, которая нарушила режим самоизоляции.
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Общество
Названы наиболее обеспокоенные из-за коронавируса регионы России
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Коммерсантъ 01:45
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Попова спрогнозировала сроки отмены режима самоизоляции в России
Глава Роспотребнадзора Анна Попова допустила постепенное снятие режима самоизоляции после 12 мая.
РИА Новости 10:31
Политика
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Москва, 27 апреля 2020, 17:44 — REGNUM Министр обороны РФ Сергей Шойгу из-за пандемии коронавируса принял решение о досрочном завершении учебного процесса в довузовских образовательных учреждениях и вузах Минобороны, сообщает 27 апреля «Интерфакс» со ссылкой на военное ведомство.
REGNUM 10:44
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Инфорос 05:15
Игры
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ИА Красная Весна вчера в 16:45
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Самарский клуб Российской премьер-лиги (РПЛ) «Крылья Советов» опубликовал у себя на официальном сайте заявление по поводу интервью вратаря команды Евгения Фролова YouTube-каналу «Футбольный Биги».
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Общество
Собчак объяснила желание приобрести долю в крабовом бизнесе
Собчак подтвердила РБК, что желает приобрести долю в этом бизнесе на Дальнем Востоке.
RuNews24.ru 25 апреля в 22:14
Политика
Песков спрогнозировал выход России на плато по коронавирусу
Всего в России на сегодняшний день зарегистрировано 80 949 случаев заболевания новым типом коронавирусной инфекции (COVID-19).
iReactor 02:31
Здоровье
В Великобритании объявили о резком росте числа детей с коронавирусом
Национальная служба здравоохранения (National Health Service, NHS) Великобритании объявила о резком увеличении числа детей с коронавирусом, поступающих в реанимацию.
Lenta.ru 05:14
Автоспорт
Audi покинет DTM в конце сезона
Кризис немецкой кузовной серии DTM подчеркнула компания Audi, подтвердив уход из чемпионата в конце этого года.
F1news.ru 11:55
Происшествия
За выходные режим самоизоляции нарушили 484 жителя Иркутской области
В Иркутской области за минувшие выходные проверено 1957 граждан, которые находятся на самоизоляции по месту жительства.
Областная газета (г. Иркутск) 04:23
Политика
Губернаторы предполагают, что Путин продлит нерабочий режим до 11 мая
Как заявил губернатор Вологодской области Олег Кувшинников, он рассчитывает, что режим нерабочих дней будет продлен как минимум до 11 мая.
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Была ли установлена растяжка, на данный момент неизвестно. В настоящее время полицейские общаются с женой пострадавшего.
Lenta.ru 12:11
Политика
Песков: расследование чешского издания про россиянина похоже на «утку»
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ТАСС 06:12
Общество
Глава Минприроды предупредил Путина об аномально жарком лете
Грядущее лето в России может стать аномально жарким за всю историю наблюдений, сообщил глава Минприроды Дмитрий Кобылкин на совещании у президента Владимира Путина по вопросам пожаров и паводков в России.
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Патриарх Кирилл обязал духовенство соблюдать меры против коронавируса
RT на русском 11:17
Общество
Ученые назвали дату завершения вспышки коронавируса в России
Исследователи сингапурского университета технологий и дизайна (SUTD) считают, что ситуация с распространением COVID-19 в России полностью разрешится в середине лета 2020 года.
Газета.Ru 06:32
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Экономика
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Помощник главы Россельхознадзора Дмитрий Натаров уволен
27 апреля секретарь генерального совета партии "Единая Россия" Андрей Турчак направил официальное обращение в адрес главы Минсельхоза Дмитрия Патрушева с просьбой уволить помощника руководителя Россельхознадзора Дмитрия Натарова, подозреваемого в совращении малолетних.
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Россиян предупредили о поражении внутренних органов из-за коронавируса
Коронавирус поражает не только легкие, но и другие внутренние органы, а также вызывает спутанность сознания и приводит к потере обоняния.
Lenta.ru 10:23
Политика
Песков: Путин не просил убрать себя с мозаики в храме Минобороны
Московский Комсомолец 07:13
Политика
Опрос: около четверти россиян не доверяют Мишустину
Доверяют Мишустину 52,1% участников исследования - второй результат среди политиков России после президента Владимира Путина (69,8%).
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Общество
Судьба Чебурашки: в Японии узнали о претензиях «Союзмультфильма»
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Телепрограмма 05:28
Общество
PepsiCo приостановило рекламу с Региной Тодоренко
Компания PepsiCo снимает рекламу с телеведущей Региной Тодоренко с эфира и меняет оформление соцсетей.
Gazeta.SPb 02:28